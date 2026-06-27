IGN-Umfrage zu GTA 6 – 70,7 Prozent würden 100 Euro für Ultimate zahlen

Wenn GTA 6 im November 2026 erscheint, dürfte es ohnehin eines der größten Releases der Branche werden. Brisant ist aktuell aber weniger die Open World selbst, sondern die Preisstrategie drumherum: Laut einer neuen IGN-Umfrage wären erstaunlich viele Leute bereit, für eine mutmaßliche Ultimate Edition umgerechnet rund 100 Euro zu zahlen.

Die Diskussion dreht sich nicht um ein paar Skins oder einen Soundtrack, sondern um Inhalte, die sich nach einem echten Bestandteil des Spiels anfühlen. Genau das macht die Debatte so hitzig, obwohl die Vorfreude auf Lucia und den nächsten großen Rockstar-Kracher gleichzeitig riesig bleibt.

Umfragewerte und Zahlungsbereitschaft

Wie viele würden die 100-Euro-Version von GTA 6 kaufen? In der Umfrage von IGN mit über 3.000 Teilnehmenden gaben 70,7 Prozent an, die teurere Version kaufen zu wollen. Nur 29,3 Prozent würden demnach beim günstigeren Basispaket bleiben.

Auch wenn so eine Umfrage nicht automatisch das Kaufverhalten der gesamten GTA-Community abbildet, ist die Tendenz klar: Ein großer Teil der Fans ist offenbar bereit, den Aufpreis zu zahlen, solange der gefühlte Mehrwert stimmt oder das Paket als die eigentlich vollständige Version wahrgenommen wird.

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Der Abstand ist dabei so deutlich, dass man kaum von einem knappen Stimmungsbild sprechen kann. Stattdessen wirkt es eher wie ein Akzeptanzsignal: Premium-Editionen sind längst nicht mehr nur ein Luxus für Sammler, sondern werden für viele zum Standardkauf.

Was hinter der Ultimate Edition steckt

Welche Inhalte sollen hinter dem Aufpreis stecken? Laut den vorliegenden Angaben geht es bei der Ultimate Edition nicht nur um Extras, sondern um Features, die als spielrelevant beschrieben werden. Genannt werden unter anderem Singleplayer-Storefronts, Fahrzeug-Modding-Shops und Nebenaktivitäten, die demnach erst mit dem Aufpreis freigeschaltet werden.

Genau diese Art von Paywall sorgt für den größten Gegenwind, weil sie sich weniger nach Bonuscontent anfühlt als nach einer künstlichen Trennung zwischen Basis und Komplettpaket. Wenn die Standardversion ohnehin schon über dem üblichen Branchenpreis liegt, wirkt ein weiterer Aufschlag für zentrale Aktivitäten auf viele wie eine zusätzliche Schranke im Design.

Unterm Strich entsteht damit das Bild, dass die Ultimate Edition weniger ein optionales Upgrade ist, sondern für manche die Version, die sich nach dem vollständigen Erlebnis anfühlt. Und das erklärt wiederum, warum so viele trotz Kritik bereit sind, direkt zur teuersten Variante zu greifen.

Physische Versionen und das Code-in-a-Box-Thema

Warum sorgt die physische Veröffentlichung für Ärger? Ein weiterer Streitpunkt ist die sogenannte Code-in-a-Box-Strategie, bei der in der Verpackung kein Datenträger liegt, sondern ein Download-Code. Das Modell hat in der Community bereits im Vorfeld für deutliche Kritik gesorgt.

Interessant ist aber: Trotz des Ärgers scheint die Nachfrage hoch zu sein. Laut Bericht waren entsprechende Versionen bei Amazon sehr schnell ausverkauft. Das unterstreicht, wie stark die Marke zieht, selbst wenn einzelne Entscheidungen rund um den Vertrieb für Frust sorgen.

Für viele läuft es am Ende auf einen simplen Punkt hinaus: Wer unbedingt pünktlich loslegen will und ein Sammlerregal pflegt, nimmt auch ein Format in Kauf, das eher nach digitalem Kauf mit zusätzlicher Box aussieht.

Ein Preissignal für die ganze Branche

Welche Folgen könnte GTA 6 für künftige AAA-Preise haben? Der Bericht zeichnet ein Szenario, in dem GTA 6 als Blaupause dienen könnte: ein höherer Basispreis, dazu eine Premium-Edition, die sich wie die inhaltlich komplette Version anfühlt. Wenn das wirtschaftlich funktioniert, könnte das andere Publisher ermutigen, ähnliche Modelle zu fahren.

Schon jetzt ist zu spüren, wie viel Gewicht der Release hat. Der Termin am 19. November 2026 gilt als Fixpunkt, um den herum andere Studios ihre Planungen ausrichten. Dieses Maß an Marktmacht macht Preis- und Editionsmodelle von Rockstar und Take-Two automatisch zu einem Thema, das weit über ein einzelnes Spiel hinausgeht.

Ob sich diese Linie dauerhaft durchsetzt, ist offen. Aber die Umfragewerte liefern einen Hinweis darauf, dass umstrittene Monetarisierung nicht zwangsläufig Kaufinteresse bremst, wenn die Zugkraft des Spiels groß genug ist und die Ultimate Edition als vermeintliches Rundum-Paket wahrgenommen wird.

Wie seht ihr das: Würdet ihr bei GTA 6 direkt zur Ultimate Edition für rund 100 Euro greifen, oder ist für euch bei solchen Paywalls eine klare Grenze erreicht? Schreibt es gern in die Kommentare.