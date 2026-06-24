Update, 0:24 Uhr: Auch der Xbox Store ist jetzt live. GTA 6 kann dort für Xbox Series X|S digital vorbestellt werden.

Die Standard Edition kostet 79,99 Euro, die Ultimate Edition liegt bei 99,99 Euro. Digitale Vorbestellungen enthalten das Vintage Vice City Pack sowie einen Monat GTA+ kostenlos.

Update, 23:30 Uhr: Die deutsche Xbox-Store-Seite zu GTA 6 ist bereits sichtbar und nennt den Vorbestellerbonus mit Vintage Vice City Pack sowie einen Monat GTA+. Einen deutschen Euro-Preis sehen wir aktuell noch nicht.

Update vom 24. Juni, 23:55 Uhr: Die Vorbestellung von GTA 6 startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland bedeutet das: In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni geht es um 0:00 Uhr los.

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Der Xbox Store beziehungsweise Microsoft Store ist für alle Spieler wichtig, die GTA 6 digital auf Xbox Series X|S kaufen möchten. Digitale Vorbestellungen erhalten außerdem einen Monat GTA+ kostenlos. Dazu kommt der bestätigte Preload ab dem 12. November 2026.

GTA 6 im Xbox Store vorbestellen: Aktueller Stand

Thema Stand Store Xbox Store / Microsoft Store Plattform Xbox Series X|S Preorder-Start 25. Juni 2026 Uhrzeit 0:00 Uhr deutscher Zeit Produktseite wird geprüft Editionen Standard Edition, Ultimate Edition Vorbestellerbonus Vintage Vice City Pack Digitaler Bonus 1 Monat GTA+ kostenlos Preload ab 12. November 2026 Release 19. November 2026 Euro-Preise noch nicht offiziell bestätigt US-Preis Standard Edition 79,99 US-Dollar US-Preis Ultimate Edition 99,99 US-Dollar PC-Version nicht angekündigt

Sobald die Xbox-Store-Seite live ist, ergänzen wir hier den direkten Link zur digitalen Vorbestellung.

Wann startet die GTA-6-Vorbestellung im Xbox Store?

Die Vorbestellung von GTA 6 startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. Für Deutschland ist damit 0:00 Uhr in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni gemeint.

Der Xbox Store ist besonders wichtig für alle, die GTA 6 digital kaufen, vorab herunterladen und am Release-Tag direkt auf Xbox Series X|S starten möchten.

Welche GTA-6-Versionen gibt es im Xbox Store?

Offiziell bestätigt sind derzeit zwei Editionen:

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel für Xbox Series X|S. Die Ultimate Edition enthält zusätzliche Inhalte wie Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Tuningwerkstätten, Tattoos, Frisuren und weitere Boni rund um Jason und Lucia.

Welche Versionen im deutschen Xbox Store direkt zum Start sichtbar sind, prüfen wir, sobald die Store-Seite live ist.

Was kostet GTA 6 im Xbox Store?

Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt. Take-Two nennt bisher nur die US-Preise:

Die deutschen Preise im Xbox Store können davon abweichen. Sobald Microsoft die Euro-Preise anzeigt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Gibt es im Xbox Store den Vorbestellerbonus?

Ja. Wer GTA 6 vorbestellt oder vor dem 20. November 2026 kauft, erhält das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition.

Das Vintage Vice City Pack enthält unter anderem:

den zweifarbigen Vapid Stanier (1955)

die Shore-Court-Garage am Ocean Beach

am Ocean Beach Outfits und Frisuren für Jason und Lucia

eine exklusive Waffenfolierung im klassischen Vice-City-Stil

Die Waffenfolierung ist eine Anspielung auf Tommy Vercetti und sein ikonisches Hemd mit Palmenmuster.

1 Monat GTA+ kostenlos im Xbox Store

Digitale Vorbestellungen im Xbox Store beziehungsweise Microsoft Store erhalten zusätzlich einen Monat GTA+ kostenlos.

Der Bonus ist direkt nach der Vorbestellung verfügbar und muss vor dem Ablaufdatum eingelöst werden. Wichtig: Nach Ablauf des kostenlosen Monats verlängert sich GTA+ automatisch zum regulären Preis, sofern die Mitgliedschaft nicht gekündigt wird.

Wer GTA+ nicht dauerhaft nutzen möchte, sollte den kostenlosen Monat also im Blick behalten und rechtzeitig kündigen.

Preload für GTA 6 auf Xbox Series X|S

Digitale Vorbesteller können GTA 6 ab dem 12. November 2026 vorab herunterladen. Der Preload ist besonders praktisch, weil GTA 6 sehr wahrscheinlich ein großer Download wird.

Der Release erfolgt am 19. November 2026. Wer den Preload nutzt, kann das Spiel pünktlich zum Start auf Xbox Series X|S bereithalten.

Gibt es GTA 6 im Xbox Store auch für Xbox One?

Nein. GTA 6 wurde offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Eine Xbox-One-Version wurde nicht bestätigt.

Gibt es GTA 6 im Microsoft Store auch für PC?

Eine PC-Version von GTA 6 wurde bislang nicht für den Launch angekündigt. Der Xbox Store betrifft derzeit die Version für Xbox Series X|S.

Was tun, wenn GTA 6 im Xbox Store noch nicht sichtbar ist?

Falls GTA 6 im Xbox Store noch nicht direkt auftaucht, kann das mehrere Gründe haben:

die Store-Seite wird zeitversetzt freigeschaltet

die Suche aktualisiert sich nicht sofort

zunächst erscheint nur eine Wunschlisten- oder Infoseite

die Editionen werden erst nach und nach ergänzt

der Store ist durch hohe Nachfrage kurzzeitig langsam

Wir prüfen den aktuellen Stand laufend und ergänzen den direkten Link, sobald die digitale Xbox-Version von GTA 6 vorbestellbar ist.

Lohnt sich die Vorbestellung im Xbox Store?

Der Xbox Store ist vor allem für Spieler interessant, die GTA 6 digital kaufen möchten. Vorteile sind der direkte Kauf über das Microsoft-Konto, der Preload ab dem 12. November und der kostenlose Monat GTA+ bei digitaler Vorbestellung.

Wer lieber eine Box-Version möchte, sollte dagegen Händler wie Amazon, MediaMarkt, Saturn oder Otto im Blick behalten.

FAQ: GTA 6 im Xbox Store vorbestellen

Ab wann kann man GTA 6 im Xbox Store vorbestellen?

Die Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um 0:00 Uhr deutscher Zeit.

Gibt es GTA 6 im Xbox Store für Xbox Series X|S?

Ja. GTA 6 erscheint offiziell für Xbox Series X|S. Die digitale Xbox-Version wird im Xbox Store beziehungsweise Microsoft Store erwartet.

Gibt es GTA 6 auch für Xbox One?

Nein. Eine Xbox-One-Version wurde nicht angekündigt.

Welche Editionen gibt es im Xbox Store?

Offiziell bestätigt sind die Standard Edition und die Ultimate Edition. Welche Versionen im deutschen Xbox Store direkt sichtbar sind, prüfen wir zum Start der Vorbestellung.

Was kostet GTA 6 im Xbox Store?

Offizielle Euro-Preise sind noch nicht bekannt. In den USA kostet die Standard Edition 79,99 US-Dollar, die Ultimate Edition 99,99 US-Dollar.

Gibt es im Xbox Store den Vorbestellerbonus?

Ja. Das Vintage Vice City Pack gilt für Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026.

Gibt es im Xbox Store den kostenlosen Monat GTA+?

Ja. Digitale Vorbestellungen im Xbox Store beziehungsweise Microsoft Store enthalten einen Monat GTA+ kostenlos. Danach verlängert sich GTA+ automatisch zum regulären Preis, sofern nicht gekündigt wird.

Wann startet der Preload für GTA 6 auf Xbox Series X|S?

Der Preload startet am 12. November 2026.

Wann erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.