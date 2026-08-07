Assassins Creed – Eric Baptizat kehrt als Game Director zur Marke zurück

Ubisoft holt sich prominente Verstärkung zurück ins Haus: Eric Baptizat, der als Director von Assassin’s Creed Valhalla bekannt wurde, ist seit dem 6. August 2026 wieder Teil des Unternehmens. Laut einer auf LinkedIn geteilten Info aus dem Assassin’s-Creed-Umfeld übernimmt er künftig eine zentrale Rolle als Game Director für die Assassin’s-Creed-Marke und soll damit maßgeblich die Richtung des gesamten Franchise mitbestimmen.

Der Zeitpunkt wirkt nicht zufällig: Die Reihe steht zuletzt spürbar positiver da, auch weil Black Flag Resynced das öffentliche Stimmungsbild verbessert hat. Ubisoft sendet mit der Rückkehr eines langjährigen Serien-Veteranen ein klares Signal: Man will die Marke wieder stärker über erfahrene Handschrift und bewährtes Know-how führen.

Rückkehr eines Valhalla-Veteranen

Wer ist Eric Baptizat im Assassin’s-Creed-Kosmos? Baptizat gilt als einer der prägenden Köpfe hinter dem modernen Erfolg von Valhalla, einem der wirtschaftlich stärksten neueren Serienteile. Dass ausgerechnet der Valhalla-Director nun wieder bei Ubisoft an Bord ist, dürfte intern wie extern Erwartungen wecken, dass künftig wieder konsequenter an Stärken der Reihe angeknüpft wird.

Seine neue Position als Game Director für die Marke klingt dabei nach mehr als nur einem einzelnen Projekt. Es geht um die übergeordnete kreative Linie, um Standards für Gameplay, Erzählweise, Produktionsprioritäten und vermutlich auch um die Abstimmung zwischen mehreren Teams, die parallel an Assassin’s-Creed-Inhalten arbeiten.

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Gerade bei einer Serie, die immer wieder zwischen Rollenspiel-Formel, Stealth-Wurzeln und Open-World-Anspruch balanciert, kann eine klare kreative Führung entscheidend sein, damit sich die Identität nicht verwässert.

Warum Ubisoft jetzt auf Legacy-Talent setzt

Warum ist die Rückkehr von Legacy-Talent für Ubisoft so wichtig? Baptizat bringt nicht nur Valhalla-Erfahrung mit, sondern auch Serien-DNA aus der Phase, die viele Fans als Hochpunkt sehen. Er war an beliebten Teilen wie Assassin’s Creed 4 und Assassin’s Creed Unity in wichtigen Design-Funktionen beteiligt. Genau diese Kombination aus alten Stärken und moderner Produktionsrealität könnte Ubisoft helfen, die Marke strategisch neu zu schärfen.

Hinzu kommt: Vor seinem Abstecher zu EA war Baptizat 16 Jahre bei Ubisoft. Diese lange Firmenhistorie bedeutet in der Praxis oft, dass jemand Prozesse, Tools, Team-Strukturen und typische Stolperfallen kennt. In einer Zeit, in der große Open-World-Projekte schnell ausufern können, ist so ein Erfahrungsprofil ein echter Stabilitätsfaktor.

Spannend ist außerdem, dass Baptizat zuletzt auch den Dead Space Remake bei EA verantwortet hat. Remakes und Neuinterpretationen sind für große Marken gerade ein wichtiges Thema, und seine Erfahrung damit könnte relevant werden, falls Ubisoft künftig weitere Neuauflagen oder größere Überarbeitungen klassischer Assassin’s-Creed-Titel vorantreibt.

Ausblick für die Zukunft der Marke

Was könnte sich durch Baptizats neue Rolle bei Assassin’s Creed ändern? Kurzfristig bedeutet die Personalie vor allem eines: Ubisoft setzt bei der kreativen Führung auf jemanden, der sowohl die klassischen Fan-Lieblinge als auch die moderne RPG-Ära aus erster Hand kennt. Das kann sich in konsistenterem Game-Design, klareren Prioritäten und einem stärkeren Fokus auf das Profil der Reihe niederschlagen.

Nach dem Rückenwind rund um Black Flag Resynced passt die Nachricht in ein Bild, in dem Ubisoft die Marke sichtbar stabilisieren und wieder auf einen festen Kurs bringen will. Ob daraus eher eine Rückbesinnung auf Stealth und Assassinen-Flair oder eine optimierte Fortsetzung der Open-World-RPG-Schiene wird, bleibt die entscheidende Frage für die kommenden Projekte.

Wie seht ihr Baptizats Rückkehr zu Ubisoft und seine neue Rolle als Game Director für die Marke? Glaubt ihr, dass das Assassin’s Creed langfristig spürbar nach vorn bringt? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.