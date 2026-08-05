Für den Zugang durch die Kanalisation reicht es nicht, lediglich den Kanaldeckel im Heckenlabyrinth zu fotografieren. Ihr benötigt zusätzlich einen goldfarbenen Kanaldeckelschlüssel, der zufällig an einem von fünf Orten rund um das Kortz Center erscheint. Wir zeigen euch sämtliche Fundorte und erklären, wie ihr den Kanaleinstieg vollständig freischaltet.

Der Kortz Center Heist bietet insgesamt vier mögliche Zugänge zum Museum. Einer davon führt durch einen Kanaldeckel im Heckenlabyrinth und anschließend durch die Kanalisation unterhalb des Geländes.

Der Kanaldeckel lässt sich im Finale allerdings nur öffnen, wenn ihr zuvor das passende Werkzeug eingesammelt habt. Dieser sogenannte Kanaldeckelschlüssel besitzt keinen festen Fundort. Bei jeder neuen Planung erscheint er zufällig an einer von fünf möglichen Stellen auf dem Außengelände.

Kanaldeckelschlüssel: Das Wichtigste in Kürze

Der Schlüssel wird für den Kanaleinstieg benötigt.

Der Kanaldeckel befindet sich im Heckenlabyrinth des Kortz Centers.

Ihr müsst den Kanaldeckel während der Auskundschaftung fotografieren.

Der Schlüssel erscheint zufällig an einem von fünf Fundorten.

Pro Planung ist nur einer dieser fünf Orte aktiv.

Alle Fundorte liegen draußen und auf Bodenniveau.

Ihr sucht nach einer langen goldfarbenen Metallstange mit dreieckigem Griff.

In der Nähe befinden sich meistens Werkbänke, Leitern oder Werkzeugkästen.

Sobald ihr euch dem aktiven Fundort nähert, erscheint ein Schlüsselsymbol auf der Minikarte.

Ihr könnt das Werkzeug während der Auskundschaftung oder noch beim Anmarsch im Finale einsammeln.

Für den Kanaleinstieg benötigt ihr außerdem den Schutzanzug aus der entsprechenden Vorbereitungsmission.

Die optionalen Kanalisationspläne erleichtern euch später die Orientierung in den Tunneln.

Wo befindet sich der Kanaldeckel?

Der eigentliche Kanaleingang liegt im großen Heckenlabyrinth im südlichen Teil des Kortz Centers.

© Rockstar Games

Begebt euch während der Auskundschaftung in das Labyrinth und sucht ungefähr in dessen Mitte nach dem runden Kanaldeckel. Öffnet anschließend die Kamera eures Smartphones und fotografiert ihn. Sobald das Foto von Raf akzeptiert wurde, erscheint die Kanalisation als möglicher Zugang auf dem Planungsbrett.

Damit ist der Zugang jedoch noch nicht vollständig einsatzbereit. Für das Öffnen des Deckels benötigt ihr zusätzlich den Kanaldeckelschlüssel.

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Die beiden Aufgaben sind voneinander getrennt:

Aufgabe Ergebnis Kanaldeckel im Heckenlabyrinth fotografieren Kanalisation als Zugangspunkt entdeckt Kanaldeckelschlüssel einsammeln Kanaldeckel kann im Finale geöffnet werden Schutzanzug beschaffen Benötigte Infiltrationsausrüstung für die Kanalroute Kanalisationspläne fotografieren Zusätzliche Orientierungshilfe in den Tunneln

Alle 5 Fundorte des Kanaldeckelschlüssels

Der Schlüssel erscheint bei jedem Durchgang nur an einem der fünf folgenden Orte. Ist eine Stelle leer, handelt es sich nicht um einen Fehler. Geht einfach zum nächsten möglichen Fundort weiter.

Alle Positionen befinden sich auf dem frei zugänglichen Außengelände des Kortz Centers. Ihr müsst dafür keines der Museumsgebäude betreten.

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Fundort 1: Zwischen Parkplatz und Heckenlabyrinth

Der erste mögliche Fundort liegt zwischen dem nördlichen Parkplatz und dem Heckenlabyrinth.

Sucht am unteren Ende der dortigen Treppe nach einer kleinen Baustelle. Zwischen Absperrkegeln und verschiedenen Baumaterialien liegen mehrere Kisten beziehungsweise Arbeitsgegenstände. Der goldfarbene Schlüssel kann oben auf diesen Materialien erscheinen.

Da die Stange zwischen den übrigen Werkzeugen liegt, ist sie aus der Entfernung nur schwer zu erkennen. Nähert euch der Baustelle und achtet auf das Schlüsselsymbol auf der Minikarte.

Fundort 2: Südseite des Kortz Centers

Folgt dem äußeren Weg entlang der Südseite der Anlage. Dort findet ihr eine gelbe Leiter sowie einen Werkzeugkasten an der Gebäudewand.

Der Kanaldeckelschlüssel kann bei dem Werkzeugkasten beziehungsweise direkt neben der Leiter liegen. Je nach Blickwinkel wird die lange Stange teilweise von den anderen Gegenständen verdeckt.

Dieser Fundort wird gelegentlich dem Biranda Building zugeordnet. Orientiert euch besser an der gelben Leiter und dem Werkzeugkasten als am Namen des Gebäudes.

Fundort 3: Beim Mitarbeitereingang des Bell Buildings

Der nächste Spawnpunkt befindet sich in der Nähe des Mitarbeitereingangs, den ihr zu Beginn der Auskundschaftung fotografiert.

Stellt euch mit Blick auf die Türen des Bell Buildings und dreht euch nach rechts. Am unteren Ende der Treppe, die in Richtung Dach führt, steht eine Werk- beziehungsweise Schreinerbank.

Der Kanaldeckelschlüssel kann oben auf dieser Werkbank liegen. Dies ist einer der auffälligeren Fundorte, weil die goldene Stange auf der freien Arbeitsfläche vergleichsweise gut zu erkennen ist.

Fundort 4: Außenbereich der Low Rotunda

Begebt euch zur Low Rotunda und untersucht den östlichen äußeren Gebäudebereich. In einer Ecke stehen erneut eine Leiter, ein Werkzeugkasten und weiteres Baumaterial.

Der Schlüssel kann entweder beim Werkzeugkasten oder unmittelbar an der Wand liegen. Lauft vollständig bis in die Ecke, da das Schlüsselsymbol erst eingeblendet wird, wenn ihr euch in ausreichender Nähe befindet.

Fundort 5: Beim Moseley Building und der großen Skulptur

Der fünfte mögliche Fundort liegt auf der östlichen Seite des Moseley Buildings in der Nähe der auffälligen großen Außenskulptur.

Sucht nach einer weiteren Arbeitsstelle mit einer Werkbank, einem Schild und einer kleinen Trittleiter. Der Schlüssel kann auf der Werkbank oder bei den daneben abgestellten Materialien erscheinen.

Die große stachelartige Skulptur eignet sich als Orientierungspunkt. Lauft von dort die angrenzenden Gebäudewände ab und untersucht die dort aufgestellten Werkzeuge und Leitern.

So findet ihr den aktiven Fundort möglichst schnell

Am schnellsten arbeitet ihr die fünf Positionen in einer Runde um das Kortz Center ab. Beginnt beispielsweise an der Treppe zwischen Parkplatz und Heckenlabyrinth und folgt anschließend dem Gelände im Uhrzeigersinn.

Achtet dabei nicht ausschließlich auf das goldfarbene Objekt. Sobald ihr nah genug am richtigen Fundort seid, erscheint ein Schlüsselsymbol auf eurer Minikarte. Das ist besonders hilfreich bei Dunkelheit oder wenn die Stange zwischen Werkzeugen und Baumaterial liegt.

Findet ihr an einer Stelle keinen Schlüssel und erscheint auch kein Symbol, könnt ihr sofort weitersuchen. Pro Planung ist nur einer der fünf Fundorte aktiv.

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Wann könnt ihr den Schlüssel einsammeln?

Am sinnvollsten sammelt ihr den Kanaldeckelschlüssel direkt während der Auskundschaftung ein. Lauft über das Objekt und betätigt die eingeblendete Aufnahmetaste. Der Fund wird anschließend für den aktuellen Heist gespeichert.

Habt ihr den Schlüssel bei der Auskundschaftung übersehen, ist die Kanalroute noch nicht zwangsläufig verloren. Ihr könnt ihn auch beim Anmarsch im Finale auf dem Außengelände finden und anschließend zum Heckenlabyrinth laufen.

Diese Variante kostet jedoch zusätzliche Zeit. Wollt ihr die Elite-Herausforderung abschließen, solltet ihr den Schlüssel deshalb unbedingt vorher einsammeln.

Bei einer neuen Heist-Planung wird der Fundort erneut zufällig bestimmt. Ihr müsst das Werkzeug daher für jeden neuen Durchgang wieder suchen.

Kanalisation als Zugang auswählen

Nachdem ihr sowohl den Kanaldeckel fotografiert als auch den Schlüssel eingesammelt habt, könnt ihr die Kanalisation am Planungsbrett als Zugang auswählen.

Für die vollständige Vorbereitung benötigt ihr die dazugehörige Infiltrationsausrüstung:

Fotografiert den Kanaldeckel im Heckenlabyrinth. Sammelt den Kanaldeckelschlüssel an einem der fünf Fundorte ein. Kehrt in das Atelier eurer Mansion zurück. Wählt bei der Infiltrationsausrüstung den Schutzanzug aus. Absolviert die entsprechende Vorbereitungsmission. Wählt im Finale die Kanalisation als Zugangspunkt. Begebt euch beim Anmarsch zum Heckenlabyrinth. Öffnet den Kanaldeckel mit dem zuvor eingesammelten Werkzeug. Folgt dem Weg durch die Kanalisation in Richtung Kortz Center.

Der Zugang kann auch solo verwendet werden. Ein zweiter Spieler ist für das Öffnen des Kanaldeckels nicht erforderlich.

Wo findet ihr die Kanalisationspläne?

Die Kanalisationspläne befinden sich entgegen einigen frühen Guides nicht auf dem Außengelände südlich des Kortz Centers.

Ihr könnt sie während der Vorbereitungsmission für den Schutzanzug finden. Nachdem ihr euch Zugang zum Labor verschafft und den Anzug an euch genommen habt, solltet ihr vor dem Verlassen des Gebäudes nach den Plänen suchen.

Öffnet eure Smartphone-Kamera, fotografiert die Unterlagen und schickt das Bild an Raf. Die Pläne sind optional, erleichtern euch im Finale aber die Orientierung durch die zufällig zusammengestellten Tunnelabschnitte.

Ihr benötigt die Pläne nicht, um den Kanaldeckel zu öffnen. Dafür ist ausschließlich der zuvor gefundene Schlüssel entscheidend.

Was tun, wenn der Schlüssel nicht erscheint?

Findet ihr den Kanaldeckelschlüssel an keiner der fünf Positionen, überprüft zunächst die folgenden Punkte:

Befindet ihr euch in einer aktiven Auskundschaftungsmission oder bereits im Finale?

Habt ihr wirklich sämtliche fünf Arbeitsbereiche kontrolliert?

Seid ihr nahe genug an die Werkbänke und Werkzeugkästen herangelaufen?

Habt ihr auf das Schlüsselsymbol auf der Minikarte geachtet?

Habt ihr möglicherweise bereits ein Schlüsselobjekt eingesammelt?

Außerhalb der entsprechenden Heist-Phase könnt ihr den Schlüssel nicht einfach im normalen Freemode einsammeln.

Die Auskundschaftung lässt sich bei Bedarf erneut über das Planungsbrett im Atelier starten. Ihr müsst dafür nicht den gesamten Heist abbrechen.

Lohnt sich der Zugang durch die Kanalisation?

Die Kanalisation bietet eine interessante alternative Stealth-Route und führt euch unterhalb des Museumsgeländes in das Kortz Center. Sie kann vollständig solo genutzt werden und umgeht einen Teil der Wachen im Außenbereich.

Im Vergleich zum Mitarbeitereingang oder zur Alpha-Mail-Route ist die Vorbereitung jedoch aufwendiger. Ihr müsst den Kanaldeckel entdecken, den zufällig platzierten Schlüssel finden und die Schutzanzug-Mission absolvieren. Ohne die Kanalisationspläne kann außerdem die Orientierung in den Tunneln länger dauern.

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Für den schnellstmöglichen ersten Durchgang bleibt die Alpha-Mail-Verkleidung einfacher. Möchtet ihr unterschiedliche Zugänge ausprobieren oder einen Stealth-Durchgang über die Kanalisation absolvieren, lohnt sich die zusätzliche Suche nach dem Schlüssel.

Häufige Fragen zum Kanaldeckelschlüssel

Gibt es nur einen Fundort?

Nein. Der Kanaldeckelschlüssel kann an fünf unterschiedlichen Stellen erscheinen. Pro Heist-Planung ist aber nur eine davon aktiv.

Wie sieht der Schlüssel aus?

Ihr sucht nach einer langen goldfarbenen Metallstange mit einem dreieckigen Griff. Das Objekt sieht nicht wie ein gewöhnlicher Tür- oder Schraubenschlüssel aus.

Kann ich den Schlüssel im Finale finden?

Ja. Ihr könnt ihn während der Auskundschaftung oder beim Anmarsch im Finale einsammeln. Für einen schnellen Durchgang empfiehlt sich die Suche während der Auskundschaftung.

Reicht es, den Kanaldeckel zu fotografieren?

Nein. Das Foto registriert lediglich den Zugangspunkt. Zum Öffnen des Deckels im Finale benötigt ihr zusätzlich den Kanaldeckelschlüssel.

Wo befindet sich der Kanaldeckel?

Der Kanaldeckel liegt ungefähr in der Mitte des Heckenlabyrinths im südlichen Bereich des Kortz Centers.

Benötige ich den Schutzanzug?

Ja. Der Schutzanzug ist die zum Kanaleinstieg gehörende Infiltrationsausrüstung und muss über eine eigene Vorbereitungsmission beschafft werden.

Sind die Kanalisationspläne notwendig?

Nein. Sie sind optional und erleichtern lediglich die Orientierung in der Kanalisation. Ihr findet sie während der Vorbereitungsmission für den Schutzanzug.

Kann ich den Kanaleinstieg solo verwenden?

Ja. Der Zugang durch die Kanalisation kann allein oder mit einer Crew genutzt werden.

Muss ich den Schlüssel bei jeder Wiederholung neu suchen?

Ja. Bei einer neuen Heist-Planung erscheint der Schlüssel erneut an einem zufällig ausgewählten Fundort.

Welchen Zugang zum Kortz Center nutzt ihr am liebsten: die Kanalisation, den Mitarbeitereingang, die Ladebucht oder das Oberlicht?