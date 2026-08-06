Mit dem Kortz-Center-Update hat Rockstar die Auszahlungen zahlreicher Raubüberfälle in „GTA Online“ dauerhaft verändert. Wer denselben Heist mehrfach innerhalb einer Eventwoche spielt, verdient teilweise deutlich weniger als zuvor. Wir zeigen euch alle alten und neuen Auszahlungen und erklären den wöchentlichen Erstabschluss-Bonus.

Seit der Veröffentlichung des Kortz Center Heists gelten in „GTA Online“ neue Regeln für zahlreiche Raubüberfälle und ausgewählte Missionsreihen.

Rockstar reduzierte die Grundauszahlungen einiger der beliebtesten Heists. Im Gegenzug erhalten Spieler beim jeweils ersten Abschluss innerhalb einer Eventwoche einen Multiplikator. Wer unterschiedliche Raubüberfälle spielt, kann dadurch teilweise mehr verdienen als früher. Wiederholt ihr dagegen immer denselben Heist, müsst ihr mit deutlich niedrigeren Einnahmen rechnen.

Besonders stark betroffen sind der Diamond Casino Heist und Cayo Perico. Die ursprünglichen Apartment-Heists blieben dagegen von Kürzungen verschont.

Heist-Nerfs: Das Wichtigste in Kürze

Die neuen Auszahlungen gelten seit dem Kortz-Center-Update.

Der wöchentliche Erstabschluss-Bonus wird mit dem Eventwochen-Reset am Donnerstag zurückgesetzt.

Der Bonus gilt für jeden aufgeführten Heist separat.

Die Berechtigung wird für jeden Spieler individuell erfasst.

Nach dem ersten Abschluss gilt bis zum nächsten Reset nur noch die niedrigere Grundauszahlung.

Cayo Perico besitzt keinen wöchentlichen Erstabschluss-Bonus.

Die ursprünglichen Apartment-Heists wurden nicht gekürzt.

Ihre Vorbereitungsmissionen zahlen jetzt sogar mehr.

Der Doomsday-Heist wurde zunächst um 40 Prozent gekürzt, anschließend aber teilweise wieder angehoben.

Der Diamond Casino Heist zahlt bei Wiederholungen 30 Prozent weniger.

Beim Cayo Perico Heist wurden Haupt- und Nebenziele dauerhaft entwertet.

Der Panther wurde nicht von der Kürzung betroffen.

Die Tabelle zeigt die Grundwerte auf normalem Schwierigkeitsgrad vor Gebühren und der Aufteilung unter den Spielern.

Alle alten und neuen Heist-Auszahlungen

Die Spalte „Erster Wochenabschluss“ zeigt die Auszahlung einschließlich des neuen Erstabschluss-Bonus. Ab dem zweiten Abschluss desselben Heists innerhalb einer Eventwoche gilt nur noch der niedrigere Grundwert. Cayo Perico erhält keinen Wochenbonus.

Heist oder Hauptziel Alter Grundwert Neuer Grundwert Wochenbonus Erster Wochenabschluss Der Fleeca-Überfall 201.250 201.250 1,5-fach 301.875 Gefängnisausbruch 700.000 700.000 1,5-fach 1.050.000 Humane Labs 945.000 945.000 1,5-fach 1.417.500 Serie-A-Finanzierung 707.000 707.000 1,5-fach 1.060.500 Pacific-Standard-Überfall 1.500.000 1.500.000 1,5-fach 2.250.000 Doomsday-Heist – Akt I 975.000 877.500 rund 1,222-fach 1.072.305 Doomsday-Heist – Akt II 1.425.000 1.282.500 rund 1,222-fach 1.567.215 Doomsday-Heist – Akt III 1.800.000 1.620.000 rund 1,222-fach 1.979.640 Diamond Casino – Bargeld 2.115.000 1.480.500 1,86-fach 2.753.730 Diamond Casino – Kunstwerke 2.350.000 1.645.000 1,86-fach 3.059.700 Diamond Casino – Gold 2.585.000 1.809.500 1,86-fach 3.365.670 Diamond Casino – Diamanten 3.290.000 2.303.000 1,86-fach 4.283.580 Dr.-Dre-Auftrag: Datenleck 1.000.000 900.000 1,2-fach 1.080.000 Oscar Guzman hebt wieder ab 500.000 500.000 1,5-fach 750.000 Cluckin’-Bell-Überfall 500.000 400.000 1,5-fach 600.000 KnoWay Out: Sauberer Abgang 350.000 245.000 1,86-fach 455.700 Cayo Perico – Sinsimito-Tequila 630.000 400.000 kein Bonus 400.000 Cayo Perico – Rubinkette 700.000 560.000 kein Bonus 560.000 Cayo Perico – Inhaberschuldverschreibungen 770.000 616.000 kein Bonus 616.000 Cayo Perico – Pinker Diamant 1.300.000 910.000 kein Bonus 910.000 Cayo Perico – Panther-Statue 1.900.000 1.900.000 kein Bonus 1.900.000 Kortz Center Heist – abhängig vom Gemälde 4-facher Gemäldewert abhängig vom Gemälde

Sämtliche Werte gelten auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und vor möglichen Gebühren sowie der Aufteilung unter den Spielern. Die persönliche Auszahlung kann daher niedriger ausfallen. Zeitlich begrenzte Boni einer Eventwoche können die Beträge zusätzlich erhöhen.

Wie funktioniert der wöchentliche Erstabschluss-Bonus?

Der Bonus wird automatisch beim ersten Abschluss eines unterstützten Heists nach dem wöchentlichen Reset angewendet. Ihr müsst dafür keine zusätzliche Herausforderung erfüllen.

Der Bonus gilt nicht nur einmal für alle Heists gemeinsam, sondern für jeden unterstützten Raubüberfall separat. Schließt ihr beispielsweise zuerst den Fleeca-Überfall und anschließend den Pacific-Standard-Überfall ab, erhaltet ihr bei beiden Finales den jeweiligen Erstabschluss-Bonus.

Beim Doomsday-Heist wird jeder Akt einzeln behandelt. Ihr könnt den Bonus daher innerhalb einer Eventwoche jeweils einmal für Akt I, Akt II und Akt III erhalten.

Beim Diamond Casino Heist zählt dagegen der erste Abschluss des gesamten Raubüberfalls. Ein anderer Tresorinhalt gewährt euch in derselben Woche keinen weiteren Erstabschluss-Bonus.

Cayo Perico ist vollständig von diesem System ausgeschlossen. Beim Kortz Center gilt der erhöhte Wert wiederum nur für das erste verkaufte Gemälde nach dem Wochenreset.

Ursprüngliche Heists bleiben unverändert

Die fünf ursprünglichen Apartment-Heists wurden bei der Grundauszahlung nicht generft:

Der Fleeca-Überfall

Gefängnisausbruch

Humane Labs

Serie-A-Finanzierung

Pacific-Standard-Überfall

Bei der ersten wöchentlichen Beendigung erhaltet ihr 50 Prozent mehr. Zusätzlich erhöhte Rockstar die Belohnungen der Vorbereitungsmissionen.

Vorbereitungsmissionen zahlen jetzt mehr

Die erhöhten Setup-Belohnungen gelten dauerhaft und nicht nur beim ersten Durchgang der Woche:

Raubüberfall Neue Belohnung für Vorbereitungen Der Fleeca-Überfall 3-fach Gefängnisausbruch 1,5-fach Humane Labs 1,2-fach Serie-A-Finanzierung 1,3-fach Pacific-Standard-Überfall 1,2-fach Doomsday-Heist – alle drei Akte 1,25-fach

Von dieser Änderung profitieren hauptsächlich die Crew-Mitglieder. Der Host erhält bei vielen älteren Raubüberfällen für die einzelnen Vorbereitungen schließlich keine reguläre Auszahlung und trägt zusätzlich die Planungskosten.

Doomsday-Heist: Aktuelle Auszahlungen

Rockstar reduzierte den Doomsday-Heist zum Start des Updates zunächst um 40 Prozent. Nach deutlicher Kritik aus der Community wurden die Grundwerte kurzfristig wieder angehoben.

Aktuell beträgt der dauerhafte Nerf gegenüber den früheren Auszahlungen nur noch zehn Prozent.

Finale Normal Schwer Erster Abschluss auf Normal Erster Abschluss auf Schwer Akt I: Datenleck 877.500 1.096.875 1.072.305 1.340.381 Akt II: Das Bogdan-Problem 1.282.500 1.603.125 1.567.215 1.959.019 Akt III: Das Weltuntergangsszenario 1.620.000 2.025.000 1.979.640 2.474.550

Der Erstabschluss bringt damit knapp zehn Prozent mehr als der alte Grundwert. Bei Wiederholungen erhaltet ihr dagegen zehn Prozent weniger.

Hinzu kommen die erhöhten Zahlungen der Vorbereitungsmissionen. Dadurch ist ein vollständiger wöchentlicher Durchgang durch alle drei Akte attraktiver als das wiederholte Spielen eines einzelnen Finales.

Diamond Casino Heist zahlt dauerhaft 30 Prozent weniger

Beim Diamond Casino Heist wurden alle vier möglichen Tresorinhalte um 30 Prozent abgewertet.

Tresorinhalt Alter Wert Neuer Wert auf Normal Neuer Wert auf Schwer Bargeld 2.115.000 1.480.500 1.628.550 Kunstwerke 2.350.000 1.645.000 1.809.500 Gold 2.585.000 1.809.500 1.990.450 Diamanten 3.290.000 2.303.000 2.533.300

Bei eurem ersten erfolgreichen Abschluss nach dem Wochenreset wird der aktuelle Wert mit 1,86 multipliziert. Dadurch liegt der erste Durchgang rund 30 Prozent über der früheren Grundauszahlung.

Beim zweiten Abschluss derselben Woche fällt der Multiplikator weg. Ab diesem Zeitpunkt verdient ihr 30 Prozent weniger als vor dem Kortz-Center-Update.

Zwei Abschlüsse innerhalb einer Woche bringen in Summe beinahe exakt so viel wie zwei Durchgänge nach dem alten System. Erst ab der dritten Wiederholung entsteht ein deutlicher Nachteil.

Beispiel mit Gold

Vor der Änderung brachten zwei Gold-Durchgänge zusammen:

2.585.000 + 2.585.000 = 5.170.000 GTA-Dollar

Nach der Änderung bringen der erste und zweite Abschluss:

3.365.670 + 1.809.500 = 5.175.170 GTA-Dollar

Beim dritten Durchgang erhaltet ihr erneut lediglich 1.809.500 GTA-Dollar. Wer den Casino-Heist häufig hintereinander spielt, verdient dadurch deutlich weniger als früher.

Dr.-Dre-Auftrag und weitere Missionen

Der Abschluss des Dr.-Dre-Auftrags „Das Datenleck“ zahlt regulär nur noch 900.000 statt einer Million GTA-Dollar. Beim ersten Abschluss der Woche erhöht sich der Betrag auf 1.080.000 GTA-Dollar.

Nach zwei Abschlüssen kommt ihr damit auf insgesamt 1.980.000 GTA-Dollar. Das entspricht fast genau den früheren zwei Millionen.

Der Cluckin’-Bell-Überfall wurde von 500.000 auf 400.000 GTA-Dollar reduziert. Der erste Abschluss bringt dank des 1,5-fachen Multiplikators 600.000 GTA-Dollar. Zwei Durchgänge ergeben somit wieder genau die früheren eine Million GTA-Dollar.

Bei „Oscar Guzman hebt wieder ab“ blieb der Grundwert von 500.000 GTA-Dollar unverändert. Der erste Abschluss nach dem Reset zahlt sogar 750.000 GTA-Dollar.

Das KnoWay-Out-Finale „Sauberer Abgang“ wurde von 350.000 auf 245.000 GTA-Dollar gekürzt. Mit dem Erstabschluss-Multiplikator steigt die Belohnung einmal pro Woche auf 455.700 GTA-Dollar.

Cayo Perico: Alle neuen Hauptziel-Werte

Der Cayo Perico Heist ist besonders stark betroffen. Im Gegensatz zu den anderen Raubüberfällen erhält er keinen wöchentlichen Erstabschluss-Multiplikator.

Hauptziel Alter Wert Neuer Wert Verlust Sinsimito-Tequila 630.000 400.000 −36,5 % Rubinkette 700.000 560.000 −20 % Inhaberschuldverschreibungen 770.000 616.000 −20 % Pinker Diamant 1.300.000 910.000 −30 % Panther-Statue 1.900.000 1.900.000 unverändert Madrazo-Akten 1.100.000 1.100.000 unverändert

Auf dem schweren Schwierigkeitsgrad steigt der Wert des Hauptziels weiterhin um zehn Prozent:

Hauptziel Normal Schwer Sinsimito-Tequila 400.000 440.000 Rubinkette 560.000 616.000 Inhaberschuldverschreibungen 616.000 677.600 Pinker Diamant 910.000 1.001.000 Panther-Statue 1.900.000 2.090.000

Die Panther-Statue ist nur während ausgewählter Eventwochen verfügbar. Da Rockstar ihren Wert nicht gekürzt hat, bleibt sie mit 2.090.000 GTA-Dollar auf dem schweren Schwierigkeitsgrad das wertvollste Hauptziel.

Sekundäre Beute auf Cayo Perico wurde ebenfalls generft

Rockstar reduzierte zusätzlich den Wert sämtlicher sekundärer Beuteziele um zehn Prozent.

Sekundäre Beute Alter Wert pro Stapel Neuer Wert pro Stapel Bargeld 78.750–83.250 70.875–74.925 Kokain 198.000–202.500 178.200–182.250 Gras 130.500–135.000 117.450–121.500 Gemälde 157.500–180.000 141.750–162.000 Gold 328.333–333.333 295.500–300.000

Der niedrigste mögliche Inhalt von El Rubios Bürosafe wurde außerdem von 20.000 auf 18.000 GTA-Dollar reduziert.

Neben den Werten änderte Rockstar die Wahrscheinlichkeit der Hauptziele bei wiederholten Durchgängen innerhalb derselben Eventwoche:

Hauptziel Alte Wahrscheinlichkeit Neue Wahrscheinlichkeit Sinsimito-Tequila 60 % 80 % Rubinkette 15 % 10 % Inhaberschuldverschreibungen 15 % 8 % Pinker Diamant 10 % 2 %

Die ungünstigeren Wahrscheinlichkeiten gelten für wiederholte Abschlüsse innerhalb einer Woche. Mit dem nächsten Wochenreset wird der entsprechende Zeitraum zurückgesetzt.

Cayo Perico wurde damit gleich dreifach geschwächt: Die meisten Hauptziele sind weniger wert, sämtliche Nebenbeute zahlt zehn Prozent weniger und bei Wiederholungen erscheint deutlich häufiger der günstige Tequila.

Wie funktioniert die Auszahlung im Kortz Center?

Beim Kortz Center Heist greift ein ähnliches Wochenmodell. Der erste verkaufte Hauptgegenstand nach dem Reset besitzt einen vierfachen Wert. Weitere Gemälde derselben Eventwoche zahlen nur noch ihren regulären Grundwert.

Der Bonus gilt nicht für jedes Gemälde einzeln. Sobald ihr den erhöhten Wochenverkauf genutzt habt, erhalten alle nachfolgenden Durchgänge bis zum nächsten Reset nur noch die niedrigere Auszahlung.

Da die Auswahl der Gemälde und ihre Werte wöchentlich rotieren, gibt es keinen einzelnen dauerhaft gültigen Pauschalbetrag. Neben dem Hauptziel könnt ihr zusätzlich verdienen durch:

Sekundäre Beute

Erfüllung der Käuferwünsche

Elite-Herausforderung

Wahl des Fluchtfahrzeugs

Schweren Schwierigkeitsgrad

Alle Gemäldewerte, Wiederholungsprämien, Gebühren und Cooldowns erklären wir ausführlich in unserem separaten Auszahlungs-Guide zum Kortz Center Heist.

Sind die Änderungen wirklich ein Nerf?

Das hängt davon ab, wie ihr „GTA Online“ spielt.

Wenn ihr verschiedene Raubüberfälle jeweils einmal pro Woche abschließt, verdient ihr bei fast allen Aktivitäten mehr als vor dem Update. Die Erstabschluss-Multiplikatoren gleichen die niedrigeren Grundwerte nicht nur aus, sondern übertreffen die früheren Auszahlungen häufig.

Spielt ihr denselben Heist zweimal, fällt die Gesamtbilanz bei vielen Aktivitäten ungefähr genauso hoch aus wie früher. Rockstar verteilt lediglich einen größeren Anteil auf den ersten Abschluss.

Ein klarer Nachteil entsteht für Spieler, die einen bestimmten Heist dreimal oder häufiger innerhalb derselben Woche wiederholen. Besonders der Diamond Casino Heist und Cayo Perico eignen sich dadurch schlechter zum dauerhaften Farmen.

Cayo Perico bildet die große Ausnahme: Weil es keinen Erstabschluss-Bonus gibt und sowohl Haupt- als auch Nebenziele gekürzt wurden, verdient ihr dort bereits beim ersten Durchgang weniger als früher.

Welcher Heist lohnt sich jetzt am meisten?

Für eine möglichst hohe wöchentliche Gesamtauszahlung empfiehlt es sich, zwischen mehreren Aktivitäten zu wechseln und die jeweiligen Erstabschluss-Boni mitzunehmen.

Besonders attraktiv sind:

Ein Diamond Casino Heist mit Gold oder Diamanten Alle drei Akte des Doomsday-Heists Der erste Kortz-Center-Verkauf der Woche Der Pacific-Standard-Überfall Der Cluckin’-Bell-Überfall Der Datenleck-Auftrag von Dr. Dre Cayo Perico mit Panther-Statue

Cayo Perico bleibt zwar vollständig solo spielbar, verliert mit Tequila oder Rubinkette aber deutlich an Attraktivität. Für Solospieler können der Kortz Center Heist, der Dr.-Dre-Auftrag und Cluckin’ Bell deshalb sinnvolle Alternativen sein.

Häufige Fragen zu den neuen Heist-Auszahlungen

Wann wird der Erstabschluss-Bonus zurückgesetzt?

Der Bonus wird mit dem regulären Eventwochen-Reset am Donnerstag erneuert. In Deutschland erfolgt der Wechsel normalerweise am späten Vormittag.

Erhalte ich den Bonus nur bei einem Heist pro Woche?

Nein. Ihr könnt bei jedem unterstützten Heist beziehungsweise Finale einen eigenen Erstabschluss-Bonus erhalten.

Gilt der Bonus nur für den Host?

Die Berechtigung wird auch für teilnehmende Crew-Mitglieder berücksichtigt. Ob ein Spieler den erhöhten Betrag erhält, hängt davon ab, ob er das jeweilige Finale in der laufenden Eventwoche bereits abgeschlossen hat.

Zählt jeder Doomsday-Akt separat?

Ja. Akt I, Akt II und Akt III besitzen jeweils einen eigenen wöchentlichen Erstabschluss.

Erhalte ich beim Casino-Heist für jeden Tresorinhalt einen Bonus?

Nein. Der Bonus gilt für den ersten Abschluss des Diamond Casino Heists, nicht separat für Bargeld, Kunstwerke, Gold und Diamanten.

Gibt es den Erstabschluss-Bonus auf Cayo Perico?

Nein. Cayo Perico ist vom neuen Wochenbonus ausgeschlossen.

Wurde die Panther-Statue generft?

Nein. Sie besitzt weiterhin einen Wert von 1.900.000 GTA-Dollar auf Normal und 2.090.000 GTA-Dollar auf Schwer.

Gelten die Werte vor oder nach der Aufteilung?

Die aufgeführten Heist-Werte bezeichnen die gesamte Grundauszahlung beziehungsweise Beute. Bei Raubüberfällen mit mehreren Spielern wird diese anschließend entsprechend den festgelegten Anteilen aufgeteilt.

Werden Gebühren bereits berücksichtigt?

Nein. Planungskosten, Crew-Anteile und die prozentualen Abzüge beim Casino- oder Cayo-Perico-Heist sind in den Tabellen nicht abgezogen.

Lohnen sich Wiederholungen noch?

Grundsätzlich ja. Ab dem dritten Abschluss desselben Heists innerhalb einer Eventwoche verdient ihr bei den gekürzten Aktivitäten jedoch deutlich weniger als nach dem alten System.

Welchen Raubüberfall spielt ihr nach den Änderungen noch regelmäßig und bei welchem lohnt sich der Aufwand für euch nicht mehr?