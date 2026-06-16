Ghost of Yotei dominiert PS5-Exclusives 2025 – 4,8 Mio. Verkäufe laut Report

Ghost of Yotei war 2025 mit Abstand das erfolgreichste PS5-Exclusive und hat sich im ersten Jahr in einer Liga bewegt, in der selbst andere große First-Party-Veröffentlichungen nur hinterherlaufen. Neue Auswertungen zu Verkäufen, Umsatz und Spielzeit zeichnen jetzt ein deutliches Bild: Sucker Punch hat nicht nur an den Erfolg von Ghost of Tsushima angeknüpft, sondern ihn in den ersten Monaten spürbar übertroffen.

Besonders interessant ist, dass der Launch trotz Diskussionen rund um einen Boykott nicht ausgebremst wurde. Auf PS5 wurde das Spiel im vergangenen Jahr demnach nur von den Dauerbrennern Madden und College Football übertroffen. Unter den reinen PlayStation-Exclusives ist Ghost of Yotei damit die klare Nummer 1 für 2025.

Die wichtigsten Verkaufszahlen im Überblick

Wie viele Einheiten hat Ghost of Yotei verkauft? Laut einem Bericht von Alinea Analytics steht Ghost of Yotei inzwischen bei 4,8 Millionen verkauften Einheiten. Das entspricht einem Umsatz von fast 350 Millionen US-Dollar für PlayStation, basierend auf den Verkäufen auf PS5.

Auch die Bindung ist hoch: Die durchschnittliche Spielzeit soll bei 47,7 Stunden liegen. Außerdem haben sieben Prozent der Community bereits mehr als 100 Stunden investiert, ein Wert, der bei Open-World-Action-Adventures klar für starke Langzeitmotivation spricht.

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PS5-Exclusive (letzte 12 Monate) Verkäufe auf PS5 Ghost of Yotei 4,8 Mio. Death Stranding 2 1,7 Mio. MLB The Show 26 745.000 Saros 406.000 Marathon 347.000

Der Abstand zu Death Stranding 2 ist drastisch

Wie groß ist der Vorsprung gegenüber Death Stranding 2? Der Vergleich mit Death Stranding 2 fällt extrem deutlich aus: Mit 1,7 Millionen Einheiten kommt das Spiel auf PS5 nur auf etwa ein Drittel der Verkäufe von Ghost of Yotei. Anders gesagt: Ghost of Yotei hat fast dreimal so viele Kopien verkauft, was den Titel nicht nur zum Bestseller macht, sondern auch zur Messlatte für künftige Prestige-Projekte im PlayStation-Line-up.

Spannend ist auch der Umsatz-Kontext: Laut Report soll Ghost of Yotei auf PS5 fast so viel Umsatz generiert haben wie Assassin’s Creed Shadows über mehrere Plattformen hinweg, also PS5, Xbox und Steam, obwohl der Ubisoft-Titel mehr als sechs Monate früher veröffentlicht wurde. Das unterstreicht, wie stark ein großer Exklusivtitel auf einer einzelnen Plattform performen kann, wenn Thema, Qualität und Timing zusammenpassen.

Weitere Exclusives und ein Sorgenkind im Line-up

Welche PS5-Exclusives folgen hinter Ghost of Yotei? Hinter den beiden großen Namen ordnen sich MLB The Show 26 mit 745.000 Einheiten und Saros mit 406.000 Einheiten ein, wobei Saros erst seit rund sechs Wochen erhältlich sein soll. Das macht den Abstand zur Spitze zwar verständlicher, aber nicht weniger eindrucksvoll.

Wie schlecht lief Marathon auf PlayStation? Deutlich kritischer liest sich die Entwicklung von Marathon: Am 24. März 2026 soll der Shooter bei 217.000 Verkäufen auf PlayStation gelegen haben. Knapp drei Monate später steht der Titel bei 347.000 Einheiten, was nur 130.000 zusätzliche Verkäufe in diesem Zeitraum bedeutet. Angesichts der Kontroversen rund um das Projekt passt das leider ins Bild, zumal das Spiel von Teilen der Fans als Symbol für eine strategische Neuausrichtung gesehen wird.

Welche PS5-Veröffentlichung könnte Ghost of Yotei später überholen? Laut Einschätzung im Umfeld der Auswertung könnte Ghost of Yotei seinen Spitzenplatz später 2026 zwar verlieren, denn Insomniacs Wolverine soll bereits im September 2026 erscheinen und dürfte ebenfalls ein massiver Systemseller werden.

Wie überrascht seid ihr von dem Abstand zwischen Ghost of Yotei und Death Stranding 2 und welches PS5-Exclusive war für euch 2025 der wichtigste Release? Schreibt es gerne in die Kommentare.