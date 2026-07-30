Australische Spieler können zahlreiche Glücksspielangebote im Diamond Casino & Resort von GTA Online nicht länger nutzen. Rockstar Games hat eine regionale Sperre aktiviert, die neben klassischen Casinospielen offenbar auch das kostenlose Glücksrad betrifft.

Das Gebäude selbst lässt sich weiterhin betreten. Wer eine der gesperrten Aktivitäten starten möchte, erhält jedoch lediglich den Hinweis, dass diese Funktion nicht verfügbar sei. Eine offizielle Ankündigung oder Begründung von Rockstar steht bislang aus.

Diese Casino-Funktionen wurden gesperrt

Welche Inhalte sind von der Einschränkung betroffen? Dataminer Tez2 entdeckte im Code von GTA Online eine neue geografische Sperre für Australien. Diese erfasst laut den ausgelesenen Daten folgende Angebote:

Blackjack

Roulette

Three Card Poker

Spielautomaten

Inside Track

Glücksrad

weitere interaktive Casino-Funktionen

Rockstar Games now restricts Australian players from gambling in the Casino in #GTAOnline.



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Damit verlieren australische Spieler nicht nur den Zugriff auf Glücksspiele mit Casino-Chips. Auch der tägliche kostenlose Dreh am Glücksrad ist nicht mehr möglich.

Dort können unter anderem GTA-Dollar, RP, Kleidung und das wöchentlich wechselnde Podiumsfahrzeug gewonnen werden. In der laufenden Event-Woche vom 30. Juli bis zum 5. August 2026 steht der Übermacht Cypher als Hauptpreis bereit.

Neue Altersfreigabe als möglicher Auslöser

Warum hat Rockstar die Casino-Aktivitäten deaktiviert? Eine bestätigte Antwort gibt es bisher nicht. Auffällig ist allerdings eine neue australische Einstufung von GTA Online für Xbox Series X|S.

Die Fassung wurde am 22. Juli 2026 erneut mit R 18+ bewertet. In den Verbraucherhinweisen werden starke Gewalt, Sexszenen, Drogenkonsum, Themen und Online-Interaktionen genannt. Der für entsprechende Casino-Inhalte vorgesehene Hinweis „High Impact Simulated Gambling“ fehlt jedoch. Das geht aus dem Eintrag der australischen Klassifizierungsbehörde hervor.

Seit September 2024 gelten in Australien verschärfte Einstufungsregeln für Glücksspielmechaniken in Videospielen. Titel mit simulierten Casino-Angeboten müssen mindestens eine Freigabe ab 18 Jahren tragen. Zusätzlich soll der Verbraucherhinweis ausdrücklich auf das simulierte Glücksspiel aufmerksam machen. Die Behörde erläutert die Regeln auf ihrer offiziellen Informationsseite.

GTA Online erfüllt mit seiner R-18+-Freigabe zwar bereits die Altersvorgabe. Dass der zugehörige Glücksspielhinweis in der neuen Einstufung fehlt, könnte jedoch erklären, weshalb Rockstar die betroffenen Funktionen für australische Nutzer abgeschaltet hat. Bestätigt wurde dieser Zusammenhang bislang nicht.

Keine direkte Anordnung der Regierung bestätigt

Mehrere Berichte bringen die Änderung mit dem Vorgehen der australischen Regierung gegen Glücksspiel und entsprechende Gefahren in Verbindung. Derzeit gibt es aber keinen Beleg dafür, dass eine Behörde Rockstar unmittelbar zur Abschaltung des Diamond Casinos aufgefordert hat.

Gesichert ist lediglich, dass Rockstar eine territoriale Einschränkung in GTA Online aktiviert hat und australische Spieler die genannten Funktionen nicht mehr verwenden können. Ob die Sperre dauerhaft bestehen bleibt oder nach einer weiteren Altersprüfung wieder aufgehoben wird, ist unklar. Auch eine offizielle Stellungnahme des Entwicklers liegt noch nicht vor.

Australien ist nicht das erste Land, in dem die Casino-Angebote von GTA Online eingeschränkt werden. Regionale Sperren bestehen bereits in mehreren Ländern, deren Vorschriften Glücksspielmechaniken oder den Erwerb virtueller Spielchips betreffen.

Was bedeutet die Sperre für GTA 6?

Die Entscheidung wirft zugleich eine Frage zur Zukunft der Reihe auf. Sollte der Online-Modus von GTA 6 erneut Casinos oder vergleichbare Glücksspielangebote enthalten, könnte Rockstar diese Funktionen abermals regional anpassen müssen.

Für eine entsprechende Einschränkung in GTA 6 gibt es bislang jedoch keine Bestätigung. Zunächst bleibt abzuwarten, ob Rockstar die aktuelle Sperre in Australien noch offiziell erläutert.