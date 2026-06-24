Update vom 25. Juni, 0:43 Uhr: Bei Otto sind inzwischen Cover-Art-Kacheln zu GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S sichtbar. Eine direkte Produktseite mit Preis oder Vorbestellbutton sehen wir aktuell aber noch nicht.

Wir prüfen Otto weiter und ergänzen den direkten Link, sobald GTA 6 dort vorbestellbar ist.

Update vom 24. Juni, 23:45 Uhr: Die Vorbestellung von GTA 6 startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland bedeutet das: In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni geht es um 0:00 Uhr los.

Auch Otto dürfte für viele Käufer interessant sein, die GTA 6 als physische Box-Version bestellen möchten. Eine direkte Produktseite kann allerdings zeitversetzt live gehen. Wir prüfen den aktuellen Stand laufend und ergänzen den direkten Link, sobald GTA 6 bei Otto vorbestellbar ist.

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GTA 6 bei Otto vorbestellen: Aktueller Stand

Thema Stand Händler Otto Preorder-Start 25. Juni 2026 Uhrzeit 0:00 Uhr deutscher Zeit Produktseite wird geprüft Plattformen PS5, Xbox Series X|S Editionen Standard Edition, Ultimate Edition möglich Vorbestellerbonus Vintage Vice City Pack Release 19. November 2026 Euro-Preise noch nicht offiziell bestätigt US-Preis Standard Edition 79,99 US-Dollar US-Preis Ultimate Edition 99,99 US-Dollar PC-Version noch nicht angekündigt

Sobald die Otto-Produktseite live ist, ergänzen wir hier den direkten Link zur Vorbestellung.

Wann startet die GTA-6-Vorbestellung bei Otto?

Die GTA-6-Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. Für Deutschland ist damit 0:00 Uhr in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni gemeint.

Trotzdem kann es sein, dass Otto die Produktseite nicht exakt zur ersten Minute freischaltet. Händler können ihre Angebote zeitversetzt online stellen, zunächst nur einzelne Plattformen anzeigen oder Editionen später ergänzen.

Welche Editionen von GTA 6 könnte Otto anbieten?

Offiziell bestätigt sind derzeit zwei Editionen:

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel für PS5 oder Xbox Series X|S. Die Ultimate Edition bietet zusätzliche Inhalte wie Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Tuningwerkstätten, Tattoos, Frisuren und weitere Boni, die sich durch Jasons und Lucias Story ziehen.

Welche Editionen Otto direkt zum Start anbietet, hängt von der Produktfreischaltung ab. Möglich ist, dass zunächst nur die Standard Edition oder nur einzelne Plattformen sichtbar sind.

Was kostet GTA 6 bei Otto?

Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt. Take-Two nennt bisher nur die US-Preise:

Die deutschen Preise bei Otto können davon abweichen. Sobald Otto konkrete Euro-Preise anzeigt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Gibt es bei Otto den Vorbestellerbonus?

Ja, grundsätzlich gilt: Wer GTA 6 vorbestellt oder vor dem 20. November 2026 kauft, erhält das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt laut den offiziellen Angaben sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition.

Das Vintage Vice City Pack enthält unter anderem:

den zweifarbigen Vapid Stanier (1955)

die Shore-Court-Garage am Ocean Beach

am Ocean Beach Outfits und Frisuren für Jason und Lucia

eine exklusive Waffenfolierung im klassischen Vice-City-Stil

Bei physischen Versionen ist wichtig, wie Otto den Bonus auf der Produktseite ausweist. Sobald die Seite live ist, prüfen wir, ob der Bonus direkt genannt wird und ob ein Code beiliegt.

Gibt es bei Otto eine Disc-Version von GTA 6?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version von GTA 6 einen Download-Code in der Box. Ein klassischer Datenträger soll nicht enthalten sein.

Das bedeutet: Auch wer GTA 6 bei Otto als physische Version kauft, erhält voraussichtlich eine Box mit Download-Code statt einer Disc. Sobald Otto die Produktbeschreibung veröffentlicht, prüfen wir die genaue Formulierung.

Bekommt man bei Otto auch den GTA+ Bonus?

Der kostenlose Monat GTA+ gilt für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store. Für eine physische Otto-Version ist dieser digitale Store-Bonus bisher nicht bestätigt.

Wer gezielt den kostenlosen GTA+-Monat mitnehmen möchte, sollte deshalb die digitalen Versionen im PlayStation Store oder Xbox Store im Blick behalten.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Eine PC-Version wurde bisher nicht für den Launch angekündigt.

Was tun, wenn GTA 6 bei Otto noch nicht live ist?

Falls die Produktseite bei Otto noch nicht sichtbar ist, kann das mehrere Gründe haben:

Otto schaltet die Seite zeitversetzt frei

zuerst erscheint nur eine Plattform

einzelne Editionen werden später ergänzt

die Suche zeigt die Produktseite noch nicht sofort an

der Shop ist durch hohe Nachfrage kurzzeitig langsam

Preise oder Lieferinformationen werden erst später angezeigt

Wir prüfen den aktuellen Stand laufend. Sobald GTA 6 bei Otto vorbestellbar ist, ergänzen wir den direkten Link.

Lohnt sich die Vorbestellung bei Otto?

Otto dürfte vor allem für Käufer interessant sein, die GTA 6 bequem online bestellen möchten und Otto ohnehin als Händler nutzen. Gerade wenn andere Shops zum Start überlastet sind oder Produktseiten verzögert freischalten, kann Otto eine wichtige Alternative sein.

Wer allerdings den kostenlosen GTA+-Monat mitnehmen möchte, sollte beachten, dass dieser Bonus bisher nur für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt ist.

FAQ: GTA 6 bei Otto vorbestellen

Ab wann kann man GTA 6 bei Otto vorbestellen?

Die Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um 0:00 Uhr deutscher Zeit. Otto kann die Produktseite allerdings zeitversetzt freischalten.

Gibt es GTA 6 bei Otto für PS5?

GTA 6 erscheint offiziell für PS5. Ob die PS5-Version bei Otto direkt zum Start der Vorbestellung live ist, prüfen wir laufend.

Gibt es GTA 6 bei Otto für Xbox Series X|S?

Ja, GTA 6 erscheint offiziell für Xbox Series X|S. Sobald Otto die Produktseite freischaltet, ergänzen wir den Link.

Welche GTA-6-Editionen gibt es bei Otto?

Offiziell bestätigt sind die Standard Edition und die Ultimate Edition. Welche davon Otto direkt anbietet, hängt von der Produktfreischaltung ab.

Was kostet GTA 6 bei Otto?

Offizielle Euro-Preise sind noch nicht bekannt. In den USA kostet die Standard Edition 79,99 US-Dollar, die Ultimate Edition 99,99 US-Dollar.

Ist der Vorbestellerbonus bei Otto dabei?

Das Vintage Vice City Pack gilt für Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026. Die genaue Darstellung auf der Otto-Produktseite prüfen wir, sobald sie live ist.

Gibt es bei Otto den kostenlosen Monat GTA+?

Der kostenlose GTA+-Monat ist bisher für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt. Für Otto ist dieser Bonus aktuell nicht bestätigt.

Hat die physische Otto-Version eine Disc?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version einen Download-Code in der Box und keinen klassischen Datenträger.