Xbox Game Pass – Diese 5 Spiele fliegen am 15. April raus, inkl. GTA 5

Xbox Game Pass muss heute, am 15. April 2026, gleich fünf Abgänge verkraften. Der größte Name in der Liste ist Grand Theft Auto 5, das nicht nur ein Dauerbrenner ist, sondern auch zu den bestbewerteten Titeln im Abo gehört. Die Spiele verschwinden voraussichtlich rund um Mitternacht zum 16. April 2026, abhängig von eurer lokalen Zeitzone.

Auch wenn der Verlust schmerzt, fällt das Gesamtbild im April bislang positiv aus: In der ersten Monatshälfte sind bereits mehrere Neuzugänge im Katalog gelandet, die die heutige Abgangswelle zahlenmäßig schon ausgleichen.

Die Abgänge am 15. April 2026 im Überblick

Welche Spiele verlassen Xbox Game Pass heute? Insgesamt fünf Titel werden aus dem Angebot entfernt, darunter ein Open-World-Schwergewicht, ein JRPG aus dem Jahr 2024 sowie Strategie- und Familienkost. Hier ist die vollständige Liste der Abgänge:

Spiel Erstmals im Game Pass Dauer im Abo OpenCritic-Schnitt How Long To Beat Ashen Oktober 2024 1 Jahr, 5 Monate 80 16 bis 27 Stunden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Februar 2025 1 Jahr, 2 Monate 75 46 bis 99 Stunden Grand Theft Auto 5 April 2025 1 Jahr 92 32 bis 89 Stunden My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery Januar 2026 3 Monate k. A. 4 bis 11 Stunden Terra Invicta März 2024 2 Jahre k. A. 68 bis 150 Stunden

Wer eines dieser Spiele noch auf der Liste hat, sollte spätestens heute Abend prüfen, wie viel Zeit noch bleibt. Gerade bei den längeren Kandidaten wie Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes oder Terra Invicta kann es sich lohnen, zumindest noch wichtige Story- oder Kampagnen-Meilensteine mitzunehmen.

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Alternativ ist jetzt auch der Moment, Savegames zu sichern und zu checken, ob das Spiel später rabattiert gekauft werden soll, falls ihr es langfristig in der Bibliothek behalten wollt.

Warum Grand Theft Auto 5 besonders wehtut

Warum ist Grand Theft Auto 5 einer der wichtigsten Abgänge? Mit einem OpenCritic-Durchschnitt von 92 gehört Grand Theft Auto 5 aktuell zu den am besten bewerteten Spielen im Xbox Game Pass. Gleichzeitig ist es der mit Abstand bekannteste Name der heutigen Abgänge und für viele ein Klassiker, den man immer wieder mal installiert, um in Los Santos Chaos zu stiften oder einfach eine Mission nachzuholen.

Bemerkenswert ist auch die Laufzeit: Grand Theft Auto 5 war seit April 2025 im Abo und damit exakt ein Jahr Teil des Katalogs. Das ist die längste Game-Pass-Phase des Spiels bisher, denn frühere Aufenthalte fielen deutlich kürzer aus und bewegten sich eher im Bereich von vier bis sechs Monaten.

Der kommerzielle Erfolg ist sowieso eine eigene Liga. Seit Jahren zählt Grand Theft Auto 5 plattformübergreifend zu den erfolgreichsten Entertainment-Produkten überhaupt und hat sich durch seine enorme Langlebigkeit einen festen Platz in der Popkultur gesichert.

Game Pass bleibt im April 2026 trotzdem auf Wachstumskurs

Wie stark wirkt sich die Abgangswelle auf das Abo-Angebot aus? Trotz der fünf Titel, die heute verschwinden, ist der April 2026 bislang ein Netto-Gewinn für den Katalog. In der ersten Monatshälfte sind bereits acht neue Spiele hinzugekommen, außerdem sind fünf weitere Titel noch vor Monatsende fest eingeplant. Eine zweite Ankündigungswelle für April gilt als wahrscheinlich und könnte noch zusätzliche Überraschungen bringen.

Auch im Vergleich zum Jahresstart wirkt diese Welle eher moderat: Im ersten Quartal 2026 wurden insgesamt 28 Spiele aus dem Dienst entfernt, mit einem besonders großen Schwung im Januar. Ende März 2026 war die Streichliste dagegen auffällig klein, damals gingen nur Mad Streets und Peppa Pig: World Adventures.

Wenn Microsoft seinen typischen Rhythmus beibehält, dürfte der nächste Zwei-Wochen-Fahrplan für Neuzugänge am 21. April 2026 veröffentlicht werden. In letzter Zeit fielen diese Ankündigungen auffällig oft auf einen Dienstag.

Welche der fünf Abgänge trifft euch am meisten, und habt ihr Grand Theft Auto 5 im Game Pass noch einmal durchgespielt oder eher nur sporadisch reingeschaut? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.