Xbox Game Pass – Diese fünf Spiele fliegen am 15. Mai 2026 raus

Xbox Game Pass verliert am heutigen 15. Mai 2026 fünf weitere Titel. Die Abgänge werden rund um Mitternacht nach lokaler Zeit wirksam, womit sich das Fenster für einen schnellen Durchlauf oder das Abschließen fehlender Achievements langsam schließt. Besonders schmerzt dabei der Abschied von Planet of Lana, das seit Mai 2023 im Abo verfügbar war und damit fast drei Jahre zum Katalog gehörte.

In Summe setzt sich damit ein auffälliger Trend fort: Nach den heutigen Abgängen hat Xbox Game Pass im Jahr 2026 bereits 44 Spiele aus dem Programm verloren. Schon am 30. April 2026 gab es eine größere Abwanderungswelle mit gleich neun Titeln, was im Vergleich zum heutigen Paket deutlich heftiger ausfiel.

Diese fünf Spiele verlassen den Dienst

Welche Spiele sind heute aus Xbox Game Pass raus? Betroffen sind fünf Spiele aus sehr unterschiedlichen Genres, vom Puzzle-Plattformer bis zur Sci-Fi-Simulation. Hier ist die komplette Liste der Abgänge am 15. Mai 2026:

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

Während Planet of Lana den längsten Aufenthalt im Abo vorweisen kann, sind Go Mecha Ball und Galacticare die nächsten Dauerläufer dieser Welle. Auffällig ist dagegen PAW Patrol Rescue Wheels: Championship: Der Titel kam erst im Februar 2026 in den Game Pass und verlässt das Angebot damit schon nach etwas über drei Monaten wieder.

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Die wichtigsten Daten zu den Abgängen im Überblick

Wie lange bleiben die Spiele im Game Pass und wie viel Zeit braucht ihr zum Durchspielen? Wer noch schnell etwas nachholen möchte, kann sich an den typischen Spielzeiten orientieren. Auch die durchschnittlichen OpenCritic-Wertungen geben einen groben Eindruck davon, wie stark diese Abgangswelle qualitativ ist.

Spiel Im Game Pass seit Dauer im Katalog OpenCritic-Schnitt Typische Spielzeit Galacticare Mai 2024 1 Jahr, 11 Monate 83 25 bis 43 Stunden Go Mecha Ball Januar 2024 2 Jahre, 3 Monate 79 3 bis 15 Stunden Kulebra and the Souls of Limbo Mai 2025 11 Monate 80 10 bis 12 Stunden PAW Patrol Rescue Wheels: Championship Februar 2026 3 Monate k. A. 1 bis 4 Stunden Planet of Lana Mai 2023 2 Jahre, 11 Monate 81 4 bis 6 Stunden

Gerade Galacticare sticht in dieser Runde heraus: Mit einem OpenCritic-Schnitt von 83 gehört es zu den am besten bewerteten Abgängen am heutigen Tag. Auch Planet of Lana sowie Kulebra and the Souls of Limbo liegen bei den Kritikerwertungen in den 80ern, wodurch diese Entferungswelle trotz ihrer geringen Größe qualitativ erstaunlich stark ausfällt.

Was als Nächstes im Game Pass ansteht

Welche neuen Game-Pass-Spiele sind für die zweite Mai-Hälfte 2026 bestätigt? Trotz der Abgänge bleibt der Katalog in Bewegung. Für die zweite Hälfte des Monats sind aktuell fünf weitere Veröffentlichungen im Game Pass bestätigt:

Forza Horizon 6

Beastro

Echo Generation 2

Crashout Crew

RV There Yet

Zusätzlich gilt eine weitere Ankündigungsrunde als wahrscheinlich: Rund um den 19. Mai 2026 dürfte Microsoft die Wave-2-Auswahl für Mai 2026 offiziell machen, wodurch noch weitere Zugänge dazukommen könnten.

Welche der fünf Abgänge trifft dich am meisten, und welches Spiel würdest du vor Mitternacht noch schnell anspielen oder durchziehen? Schreib es gerne in die Kommentare.