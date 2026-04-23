Tears of Metal kommt 2026 Day One in den Xbox Game Pass – Koop-Roguelike

Xbox Game Pass bekommt 2026 einen weiteren Day-One-Neuzugang, der besonders für Koop-Fans interessant ist: Tears of Metal wurde offiziell als Day-One-Release für den Abo-Dienst bestätigt. Das Action-Roguelike setzt auf Hack-and-Slash-Gameplay im Mittelalter-Setting und lässt sich wahlweise allein oder gemeinsam mit bis zu drei Mitstreitern spielen.

Enthüllt wurde das Projekt im Rahmen des diesjährigen ID@Xbox-Showcases, in dem Microsoft traditionell einen Fokus auf Indie-Produktionen legt. Neben anderen Ankündigungen wie Golf With Your Friends 2 oder dem zuvor nur am PC verfügbaren RV There Yet stach Tears of Metal durch sein Szenario und seine markante Optik besonders heraus.

Ein schottischer Feldzug als Roguelike-Kampagne

Worum geht es in Tears of Metal? Im Zentrum steht ein schottisches Bataillon, das seine Heimatinsel zurückerobern muss. Auslöser der Invasion ist ein mysteriöses Ereignis namens Dragon Stone Meteor, das feindliche Besatzer auf die Insel gebracht und zugleich gefährliche, unbekannte Kräfte entfesselt hat.

Spielerisch verspricht Tears of Metal eine Mischung aus schnellen Nahkämpfen, wuchtigen Spezialfähigkeiten und dem typischen Roguelike-Rhythmus aus Runs, Fortschritt und neuen Optionen beim nächsten Versuch. Gerade die Kombination aus Kriegszug-Feeling und immer wieder neuen Builds könnte dafür sorgen, dass jeder Durchlauf anders abläuft.

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Auch optisch setzt der Titel auf eine klare Eigenidentität: Kameraperspektive, Charakterdesigns und Umgebungen wirken stilisiert und setzen sich deutlich von vielen anderen Genre-Vertretern ab.

Diese Features sind bereits bestätigt

Welche Inhalte bietet der Day-One-Game-Pass-Titel? Konkrete Details zu Features und Umfang sind bereits bekannt. Der Entwickler Paper Cult nennt unter anderem eine größere Auswahl an Helden, langfristige Progression zwischen Runs und zahlreiche freischaltbare Inhalte.

Einzigartige Kombos und Upgrades

Mehrere Helden zur Auswahl

Permanente Skills, die zwischen Runs erworben werden

Siedlungs-Ausbau

Freischaltbare Charaktere, Items und Cosmetics

45 handgefertigte Level

Solo oder Koop

Zusätzlich soll es möglich sein, mächtige Upgrades mit über hundert Artefakten zu kombinieren, um besonders starke oder kreative Builds zu bauen. Zwischen den Kampagnen wird außerdem eine Siedlung erweitert, die neue Shops, dauerhafte Verbesserungen und optional auch schwierigere Herausforderungen für bessere Belohnungen freischaltet.

Release-Zeitraum, Plattformen und Koop-Fokus

Wann erscheint Tears of Metal im Xbox Game Pass? Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus, geplant ist der Release aber für 2026. Fest ist bereits: Tears of Metal erscheint als Day-One-Titel im Xbox Game Pass und unterstützt Online-Koop für 1 bis 4 Personen.

Der Day-One-Start im Abo könnte dem Spiel einen ordentlichen Schub geben, gerade weil Koop-Roguelikes stark davon profitieren, schnell eine aktive Community zu finden. Inhaltlich reiht sich Tears of Metal außerdem in eine Game-Pass-Historie ein, in der Roguelikes immer wieder gut funktionieren, während das mittelalterliche Setting gleichzeitig eine etwas andere Note setzt als viele Sci-Fi- oder Dark-Fantasy-Varianten des Genres.

Wie gut sich das Spiel am Ende gegen die starke Indie-Konkurrenz 2026 behauptet, hängt vor allem von Spielgefühl, Build-Vielfalt und Langzeitmotivation ab. Das Grundgerüst klingt jedenfalls nach einem Titel, den man zum Launch direkt mit Freunden ausprobieren will.

Freust du dich über Tears of Metal als Day-One-Neuzugang im Xbox Game Pass, oder fehlt dir in der Abo-Bibliothek eher ein anderes Koop-Genre? Schreib deine Meinung in die Kommentare.