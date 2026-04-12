Turtle WoW vor dem Aus – Gericht verhängt dauerhafte Unterlassung

Die Private-Server-Szene rund um World of Warcraft steht vor einem harten Einschnitt: Der fanbetriebene Server Turtle WoW ist akut von einer Abschaltung bedroht. Hintergrund ist ein Urteil eines kalifornischen Gerichts, das Blizzard im Rechtsstreit gegen die Betreiber Recht gibt und eine dauerhafte Unterlassungsverfügung verhängt.

Damit könnte eines der bekanntesten Classic-Fanprojekte, das jahrelang als Alternative für Nostalgiker und Experimentierfreudige galt, in den kommenden Wochen von der Bildfläche verschwinden. Offizielle Statements von Blizzard oder Turtle WoW zum Gerichtsbeschluss stehen bislang aus.

Gerichtsbeschluss setzt Turtle WoW unter massiven Druck

Was hat das Gericht konkret entschieden? Laut einer Gerichtsakte vom 10. April 2026 hat das United States District Court for the Central District of California Blizzard eine permanente Unterlassungsverfügung gegen Turtle WoW und die verantwortlichen Parteien zugesprochen. Unterschrieben wurde die Entscheidung von US-Bezirksrichter Stephen V. Wilson.

Die Verfügung verpflichtet Turtle WoW dazu, Entwicklung, Verkauf und Bewerbung rund um das Fanprojekt einzustellen. Besonders brisant: Sie soll nicht nur die aktuellen Server und Strukturen treffen, sondern auch jede künftige Firma oder Einheit, die die Beklagten besitzen oder kontrollieren. Ein möglicher Nachfolger unter neuem Namen könnte dadurch ebenfalls unter das Urteil fallen.

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Der Rechtsstreit lief demnach über rund acht Monate. Auslöser war eine Klage, die Blizzard im August 2025 eingereicht hatte. Im Zentrum standen Vorwürfe zu mehrfacher Urheberrechtsverletzung und der nicht autorisierten Nutzung verschiedener World-of-Warcraft-Assets.

Warum Turtle WoW so groß wurde und was es von Classic unterscheidet

Warum war Turtle WoW für viele so attraktiv? Turtle WoW verstand sich als Neuinterpretation von World of Warcraft Classic, inklusive zusätzlicher Inhalte und Komfortfunktionen, die es im offiziellen Classic in dieser Form nicht gibt. Genau diese Mischung aus Nostalgie und neuen Ideen hat dem Projekt eine große Community beschert.

Zu den genannten Unterschieden gegenüber World of Warcraft Classic gehören unter anderem:

spielbare Goblins

spielbare Hochelfen

neue Level-Zonen

Transmogrifikation als Feature, das offiziell erst in späteren Erweiterungen eingeführt wurde

Als Blizzard die Klage einreichte, soll Turtle WoW weltweit bei ungefähr 44.000 gleichzeitig interessierten Nutzern seinen Peak erreicht haben. Für ein inoffizielles Projekt ist das eine enorme Zahl, die auch zeigt, wie groß der Hunger nach alternativen Classic-Erlebnissen weiterhin ist.

So geht es jetzt weiter für Server, Community und Blizzard

Ist Turtle WoW aktuell noch spielbar? Zum Zeitpunkt der aktuellen Lage kann Turtle WoW weiterhin heruntergeladen und installiert werden. Wie lange das noch möglich ist, bleibt aber offen. Auffällig ist: Während die Server noch online sind, wurden Geldspenden auf der Website deaktiviert, was als direkte Folge der rechtlichen Situation zu verstehen ist.

Zusätzlich steht im Raum, dass es nach dem Urteil zu einer vertraulichen Einigung gekommen ist. Blizzard sowie die namentlich genannten Beklagten Josiah Zimmer und AFKCraft Ltd. teilten dem Gericht mit, dass ein Vergleich zu Blizzards Ansprüchen erreicht wurde. Details sind vertraulich, allerdings ist von Schritten die Rede, die über die kommenden Wochen umgesetzt werden sollen. Beide Seiten beantragten außerdem, das Verfahren bis zum 8. Juni 2026 auszusetzen. Blizzard kündigte an, eine Vereinbarung oder einen Antrag auf vollständige Einstellung der Klage einreichen zu wollen.

In der Community wird nun vor allem spekuliert, ob Turtle WoW im Zuge der Einigung Assets und Code abgeben muss, um weitere Strafen zu vermeiden. Klar ist auch: Die zuvor angedachten Pläne für einen Unreal-Engine-5-Client wurden bereits Ende 2025 nach der Klage auf Eis gelegt.

Parallel dazu richtet sich der Blick auf das offizielle World of Warcraft: Blizzard bereitet den Start von Patch 12.0.5 für den 21. April 2026 vor, der neue Features für die Erweiterung Midnight liefern soll. Ob der juristische Erfolg langfristig die gesamte Private-Server-Szene abschreckt oder ob neue Projekte im Verborgenen nachrücken, dürfte sich schon bald zeigen.

Wie steht ihr zu privaten Fanservern wie Turtle WoW: Erhaltenswertes Community-Projekt oder klare Grenzüberschreitung gegenüber Blizzard? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.