WoW Midnight Class Tuning am 5. Mai 2026 – große Buffs, klare Nerfs

Blizzard schraubt erneut am Klassen-Balancing in World of Warcraft: Midnight. Schon in der ersten Maiwoche 2026 soll ein frisches Tuning-Paket live gehen, das gleich mehrere Spezialisierungen spürbar verändert. Neben deutlichen Buffs für unter anderem Hexenmeister und Krieger stehen auch weitere Nerfs für besonders starke Picks wie den Unheiligen Todesritter sowie Anpassungen an Druiden und Rufer an.

Der Zeitpunkt ist dabei nicht zufällig: Nach Patch 12.0.5 hatte die Community zuletzt mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, von kleineren Ärgernissen bis hin zu wirklich störenden Bugs. Blizzard reagiert nun parallel mit einem neuen Balance-Durchlauf, der laut Plan nach dem wöchentlichen Server-Reset greift.

Termin und Rahmen des Updates

Wann kommen die Klassenänderungen? Das Class Tuning soll am Dienstag, den 5. Mai 2026, nach den Serverneustarts live gehen. Wie üblich werden viele Änderungen explizit getrennt nach PvE und PvP ausgewiesen, damit sich Raids und Mythisch-Plus nicht identisch anfühlen müssen wie Arenen und Schlachtfelder.

Zusätzlich läuft bereits die Vorbereitung auf Patch 12.0.7 im PTR, wodurch klar wird: Blizzard will in kurzer Folge mehrere Baustellen abräumen, sowohl bei Bugs als auch beim Meta.

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Große Gewinner im PvE

Welche Klassen bekommen die größten Buffs? Auf der Buff-Seite sticht vor allem der Affliction-Hexenmeister hervor. Für die DoT-Rotation gibt es kräftige Zuschläge, die direkt an den Kernfähigkeiten ansetzen. Auch Krieger dürfen aufatmen, da Blizzard die Performance nach einem Deep-Wounds-Bugfix sichtbar wieder nach oben zieht.

Auch Paladin, Schurke, Schamane und Jäger stehen auf der Gewinnerliste. Einige Buffs sind pauschal, andere zielen sehr konkret auf einzelne Talente oder Fähigkeiten, damit bestimmte Builds wieder konkurrenzfähig werden.

Paladin (Heilig): Eternal Flame, Word of Glory und Light of Dawn heilen jeweils 15 Prozent mehr.

Eternal Flame, Word of Glory und Light of Dawn heilen jeweils 15 Prozent mehr. Paladin (Schutz): Basisrüstung um 10 Prozent erhöht.

Basisrüstung um 10 Prozent erhöht. Hexenmeister (Gebrechen): Unstable Affliction plus 20 Prozent, Corruption plus 20 Prozent, Agony plus 10 Prozent, Seed of Corruption plus 10 Prozent. Die Änderung betrifft Wither nicht.

Unstable Affliction plus 20 Prozent, Corruption plus 20 Prozent, Agony plus 10 Prozent, Seed of Corruption plus 10 Prozent. Die Änderung betrifft Wither nicht. Krieger (Waffen): Execute plus 20 Prozent, Overpower plus 20 Prozent, Slayer: Slayer’s Strike plus 40 Prozent, Slayer: Reap the Storm plus 30 Prozent.

Execute plus 20 Prozent, Overpower plus 20 Prozent, Slayer: Slayer’s Strike plus 40 Prozent, Slayer: Reap the Storm plus 30 Prozent. Krieger (Furor): Gesamtschaden plus 5 Prozent, Execute plus 20 Prozent, Raging Blow plus 20 Prozent, Slayer: Slayer’s Strike plus 40 Prozent, Slayer: Reap the Storm plus 30 Prozent, Mountain Thane: Ground Current plus 50 Prozent.

Gesamtschaden plus 5 Prozent, Execute plus 20 Prozent, Raging Blow plus 20 Prozent, Slayer: Slayer’s Strike plus 40 Prozent, Slayer: Reap the Storm plus 30 Prozent, Mountain Thane: Ground Current plus 50 Prozent. Krieger (Schutz): Execute plus 20 Prozent, Mountain Thane: Thunder Blast plus 30 Prozent, Mountain Thane: Ground Current plus 50 Prozent.

Execute plus 20 Prozent, Mountain Thane: Thunder Blast plus 30 Prozent, Mountain Thane: Ground Current plus 50 Prozent. Schurke (Gesetzlos): Gesamtschaden plus 5 Prozent, dazu Trickster-Anpassungen: Cloud Cover Dauer auf 6 Sekunden reduziert, Fazed stapelt 1 Mal zusätzlich, No Scruples Kritbonus auf 12 Prozent. Zusätzliche Fazed-Stacks erhöhen keine sekundären Effekte mehr.

Gesamtschaden plus 5 Prozent, dazu Trickster-Anpassungen: Cloud Cover Dauer auf 6 Sekunden reduziert, Fazed stapelt 1 Mal zusätzlich, No Scruples Kritbonus auf 12 Prozent. Zusätzliche Fazed-Stacks erhöhen keine sekundären Effekte mehr. Schurke (Meucheln): Gesamtschaden plus 7 Prozent, dazu dieselben Trickster-Anpassungen an Cloud Cover und No Scruples wie bei Gesetzlos.

Gesamtschaden plus 7 Prozent, dazu dieselben Trickster-Anpassungen an Cloud Cover und No Scruples wie bei Gesetzlos. Schamane (Verstärkung): Fähigkeitschaden plus 5 Prozent, Auto-Attack-Schaden plus 10 Prozent, Stormbringer-Buffs (Natural Gift Natur-Schaden plus 6 Prozent statt 2 Prozent, Voltaic Surge Buff auf 20 Prozent statt 10 Prozent). Zusätzlich ein Bugfix rund um Thorim’s Invocation.

Fähigkeitschaden plus 5 Prozent, Auto-Attack-Schaden plus 10 Prozent, Stormbringer-Buffs (Natural Gift Natur-Schaden plus 6 Prozent statt 2 Prozent, Voltaic Surge Buff auf 20 Prozent statt 10 Prozent). Zusätzlich ein Bugfix rund um Thorim’s Invocation. Jäger (Tierherrschaft): Gesamtschaden von dir und deinen Begleitern plus 4 Prozent (nicht in PvP).

Gesamtschaden von dir und deinen Begleitern plus 4 Prozent (nicht in PvP). Jäger (Treffsicherheit): Rapid Fire plus 20 Prozent (nicht in PvP), Explosive Shot plus 100 Prozent, Arcane Shot und Multi-Shot plus 30 Prozent, Steady Shot plus 100 Prozent.

Rapid Fire plus 20 Prozent (nicht in PvP), Explosive Shot plus 100 Prozent, Arcane Shot und Multi-Shot plus 30 Prozent, Steady Shot plus 100 Prozent. Priester (Heilig): Alle Heilung plus 6 Prozent (nicht in PvP).

Alle Heilung plus 6 Prozent (nicht in PvP). Todesritter (Frost): Gesamtschaden plus 5 Prozent (nicht in PvP).

Nerfs und Korrekturen im PvE

Welche Spezialisierungen werden abgeschwächt? Besonders im Fokus steht erneut der Unheilige Todesritter. Nach Bugfixes und den Änderungen aus 12.0.5 liegt die Spezialisierung laut Entwickler-Notiz über dem Ziel, weshalb Blizzard erneut an mehreren Schadensquellen dreht. Ebenfalls getroffen werden unter anderem Wächter-Druide, Devourer-Dämonenjäger, Augmentation-Rufer sowie kleinere Stellschrauben bei Disziplin-Priester und Braumeister-Mönch.

Beim Wächter-Druiden ist der Ansatz interessant: Burst-Potenzial runter, dafür verlässlichere Fähigkeiten hoch, damit Bedrohung und konstantes Schadensprofil außerhalb von Cooldowns besser funktionieren.

Todesritter (Unheilig): Magus of the Dead Shadow Bolt minus 15 Prozent (nicht in PvP), Graveyard-Schaden minus 15 Prozent (nicht in PvP), Whitemane’s Epidemic minus 25 Prozent (nicht in PvP), Trolbane’s Icy Fury minus 25 Prozent (nicht in PvP). Thrill of Blood erhöht Dread Plague und Virulent Plague nun um 10 Prozent statt 5 Prozent.

Magus of the Dead Shadow Bolt minus 15 Prozent (nicht in PvP), Graveyard-Schaden minus 15 Prozent (nicht in PvP), Whitemane’s Epidemic minus 25 Prozent (nicht in PvP), Trolbane’s Icy Fury minus 25 Prozent (nicht in PvP). Thrill of Blood erhöht Dread Plague und Virulent Plague nun um 10 Prozent statt 5 Prozent. Dämonenjäger (Devourer): Gesamtschaden minus 3 Prozent, Voidfall Meteor minus 12 Prozent, Meteoric Rise Bonus für Void Ray auf 10 Prozent reduziert (von 15 Prozent).

Gesamtschaden minus 3 Prozent, Voidfall Meteor minus 12 Prozent, Meteoric Rise Bonus für Void Ray auf 10 Prozent reduziert (von 15 Prozent). Dämonenjäger (Rachsucht): Thick Skin erhöht Rüstung jetzt um 185 Prozent (von 150 Prozent).

Thick Skin erhöht Rüstung jetzt um 185 Prozent (von 150 Prozent). Druide (Wächter): Wild Guardian Echo-Effektivität auf 200 Prozent reduziert (von 300 Prozent), Red Moon minus 20 Prozent, Maul minus 15 Prozent, Raze minus 15 Prozent, Ravage minus 15 Prozent. Thrash Direktschaden plus 200 Prozent und Thrash Blutungsschaden plus 100 Prozent.

Wild Guardian Echo-Effektivität auf 200 Prozent reduziert (von 300 Prozent), Red Moon minus 20 Prozent, Maul minus 15 Prozent, Raze minus 15 Prozent, Ravage minus 15 Prozent. Thrash Direktschaden plus 200 Prozent und Thrash Blutungsschaden plus 100 Prozent. Druide (Wiederherstellung): Alle Heilung minus 3 Prozent (nicht in PvP).

Alle Heilung minus 3 Prozent (nicht in PvP). Rufer (Augmentation): Alle Fähigkeits- und Begleiterschäden minus 5 Prozent. Dazu Fixes an Inferno’s Blessing und Bombardment, inklusive Ausgleich an den Berechnungen.

Alle Fähigkeits- und Begleiterschäden minus 5 Prozent. Dazu Fixes an Inferno’s Blessing und Bombardment, inklusive Ausgleich an den Berechnungen. Magier (Frost): Shatter-Schaden am Primärziel minus 6 Prozent als Ausgleich für jüngste Bugfix-bedingte Schadensgewinne.

Shatter-Schaden am Primärziel minus 6 Prozent als Ausgleich für jüngste Bugfix-bedingte Schadensgewinne. Mönch (Braumeister): High Tolerance erstattet weniger Sekunden Purifying Brew-Cooldown bei Elevated Stagger, Zen State Stagger-Effektivität 15 Prozent (von 20 Prozent).

High Tolerance erstattet weniger Sekunden Purifying Brew-Cooldown bei Elevated Stagger, Zen State Stagger-Effektivität 15 Prozent (von 20 Prozent). Priester (Disziplin): Atonement Damage-Transfer auf 30 Prozent (von 28 Prozent, nicht in PvP), Atonement-Heilung fällt über 5 Zielen schneller ab.

PvP-Änderungen und Tempo-Anpassung

Was ändert sich in Arena und Schlachtfeld? Blizzard greift das aktuell sehr schnelle Kampftempo direkt an und erhöht die Ausdauer über das PvP-Trinket-Set. Gleichzeitig wird ein defensiver Effekt deutlich abgeschwächt, um einzelne Schutzschichten nicht zu dominant werden zu lassen.

Dazu kommen gezielte PvP-Buffs und Nerfs, die teils deutlich anders ausfallen als im PvE, etwa bei Jäger, Magier oder Schurke.

Allgemein: Gladiator’s Distinction erhöht Ausdauer zusätzlich um 5 Prozent. Voidstone Shielding Array Absorption in PvP um 50 Prozent reduziert.

Gladiator’s Distinction erhöht Ausdauer zusätzlich um 5 Prozent. Voidstone Shielding Array Absorption in PvP um 50 Prozent reduziert. Dämonenjäger (Devourer): Void-Scarred Voidsurge minus 20 Prozent in PvP.

Void-Scarred Voidsurge minus 20 Prozent in PvP. Druide (Gleichgewicht): Starsurge plus 18 Prozent in PvP.

Starsurge plus 18 Prozent in PvP. Jäger (Tierherrschaft): Gesamtschaden von dir und deinen Begleitern minus 3 Prozent in PvP.

Gesamtschaden von dir und deinen Begleitern minus 3 Prozent in PvP. Jäger (Treffsicherheit): Black Arrow plus 11 Prozent in PvP, gesamter Schaden plus 5 Prozent in PvP.

Black Arrow plus 11 Prozent in PvP, gesamter Schaden plus 5 Prozent in PvP. Magier (Arkan): Arcane Blast plus 15 Prozent in PvP, Arcane Missile plus 15 Prozent in PvP.

Arcane Blast plus 15 Prozent in PvP, Arcane Missile plus 15 Prozent in PvP. Magier (Feuer): Pyroblast minus 6 Prozent in PvP, Fireball plus 80 Prozent in PvP, Sunfury Codex of the Sunstriders: Bonus während Combustion 1 Prozent pro verbrauchter Spellfire Sphere (von 2 Prozent).

Pyroblast minus 6 Prozent in PvP, Fireball plus 80 Prozent in PvP, Sunfury Codex of the Sunstriders: Bonus während Combustion 1 Prozent pro verbrauchter Spellfire Sphere (von 2 Prozent). Magier (Frost): Ray of Frost minus 10 Prozent in PvP.

Ray of Frost minus 10 Prozent in PvP. Mönch (Braumeister): Gesamtschaden minus 15 Prozent in PvP.

Gesamtschaden minus 15 Prozent in PvP. Paladin (Heilig): Manaregeneration um 35 Prozent reduziert in PvP (vorher 45 Prozent).

Manaregeneration um 35 Prozent reduziert in PvP (vorher 45 Prozent). Paladin (Schutz): Templar Divine Exaction lässt Divine Toll 2 zusätzliche Male zu 75 Prozent Effektivität wirken in PvP (von 150 Prozent).

Templar Divine Exaction lässt Divine Toll 2 zusätzliche Male zu 75 Prozent Effektivität wirken in PvP (von 150 Prozent). Priester (Schatten): Shadow Word: Madness plus 25 Prozent in PvP, Mind Blast und Void Blast plus 20 Prozent in PvP.

Shadow Word: Madness plus 25 Prozent in PvP, Mind Blast und Void Blast plus 20 Prozent in PvP. Schurke (Gesetzlos): Between the Eyes minus 15 Prozent in PvP, alle Fähigkeits-Schäden minus 5 Prozent.

Between the Eyes minus 15 Prozent in PvP, alle Fähigkeits-Schäden minus 5 Prozent. Schamane (Wiederherstellung): Healing Wave plus 10 Prozent in PvP, Riptide plus 15 Prozent in PvP.

Healing Wave plus 10 Prozent in PvP, Riptide plus 15 Prozent in PvP. Hexenmeister (Zerstörung): Gesamtschaden plus 5 Prozent in PvP.

Wie stark das Update das Meta in Raids, Mythisch-Plus und PvP durcheinanderwirbelt, dürfte sich schon in den ersten Tagen nach dem Reset zeigen, gerade durch die massiven Schadensanhebungen bei Kriegern, den deutlichen Push für Gebrechen-Hexer und die erneute Bremse für Unheilig.

Welche der Änderungen freut dich am meisten, und welche Nerfs gehen dir zu weit? Schreib es gern in die Kommentare.