ARC Raiders Hotfix behebt Fehler auf PS5 und PC – Xbox-Update verzögert sich

Embark Studios hat am 28. Januar 2026 ein brandneues Hotfix-Update für ARC Raiders veröffentlicht. Dieses Update behebt unbeabsichtigte Änderungen an beliebten Waffen, die mit dem vorherigen Patch 1.13.0 eingeführt wurden. Obwohl die offiziellen Patchnotes keine Waffenanpassungen aufführten, bemerkten viele Nutzer sofort, dass Waffen wie der Kessel und der Venator plötzlich eine reduzierte Feuerrate hatten.

Das Studio bestätigte, dass es sich um unbeabsichtigte Änderungen im Rahmen des sogenannten Headwinds-Updates handelte, das am 27. Januar 2026 erschien. Die Entwickler reagierten schnell mit einem Hotfix, der die Fehler rückgängig macht – allerdings ist das Update derzeit nur auf PlayStation 5 und PC verfügbar. Die Xbox-Version verzögert sich und Crossplay ist bis zur Veröffentlichung des Patches auf Series X/S deaktiviert.

Wichtige Waffenänderungen im Detail

Welche Waffen waren betroffen? Die beiden betroffenen Hauptwaffen waren der Kessel und der Venator. Beide wurden im ursprünglichen Headwinds-Update versehentlich generft, obwohl keine Änderungen angekündigt waren. Zusätzlich wurde die Granate Trigger-Nade absichtlich generft, da sie über Wochen jedes PvP-Gefecht dominierte. Sie detoniert nun langsamer und hat einen kleineren Schadensradius.

Warum wurde der Kessel überhaupt angepasst? Bereits zuvor hatte Embark Studios die Feuerrate des Kessels von 650 auf 400 reduziert, da einige Nutzer Makros verwendeten, um unfaire Vorteile zu erzielen. Diese Änderung war allerdings unabhängig vom Hotfix und wurde bereits Anfang Januar implementiert.

Loot-System und kosmetische Fehler behoben

Was wurde beim Looting geändert? Viele Nutzer bemerkten, dass Loot nach dem Update langsamer erschien. Embark bestätigte, dass dies unbeabsichtigt war. Mit dem Hotfix wurde die Loot-Geschwindigkeit wieder angepasst. Spieler mit der Fähigkeit Plünderinstinkt sehen Beute nun wieder schneller als andere – wie es auch vor dem Update der Fall war.

Gab es weitere Fehler? Ja, auch kosmetische Items, die mit Raider-Tokens freigeschaltet werden sollten, waren teilweise nicht sichtbar, wenn sie noch nicht gekauft wurden. Dieser Fehler wurde nun ebenfalls behoben. Zudem tauchten in manchen Menüs unerwartet ukrainische Texte auf – auch das wurde korrigiert.

Matchmaking und neue Features aus Headwinds

Was bringt das Headwinds-Update allgemein? Neben dem Hotfix bleibt das ursprüngliche Headwinds-Update weiterhin aktiv. Es führte ein neues wöchentlich rotierendes Wetterereignis auf der Map Buried City ein sowie ein neues Spielerprojekt, bei dem du Teile besiegter ARC-Gegner sammelst und ausstellst. Besonders kontrovers: Ein neues Matchmaking-System erlaubt es nun Solo-Spielern, gegen ganze Teams anzutreten – mit zusätzlicher XP als Belohnung.

Wie sieht es mit der Serverstabilität aus? Leider ist ARC Raiders derzeit von einem massiven DDoS-Angriff betroffen, der auch das andere Spiel von Embark Studios, The Finals, beeinträchtigt. Das führt zu Spielabbrüchen, Lags und Login-Problemen. Die Entwickler arbeiten nach eigenen Angaben aktiv an einer Lösung und raten derzeit vom Spielen ab, da Ausrüstung durch Serverprobleme verloren gehen kann.

Ein Blick auf das Spielprinzip

Was ist ARC Raiders überhaupt? ARC Raiders ist ein dystopischer Extraction Shooter, der auf der Erde des Jahres 2180 spielt. Du übernimmst die Rolle eines Raiders aus der unterirdischen Stadt Speranza. Deine Aufgabe ist es, bei geringer ARC-Aktivität an die Oberfläche zu gehen, Ressourcen zu sammeln und gegen feindliche Maschinen sowie andere Raider zu bestehen. Bei deinem Tod verlierst du deine gesammelten Items – außer jene, die du in deine sichere Tasche gelegt hast.

Nach jeder Mission kannst du in der Basis Ausrüstung verkaufen, Perks verbessern oder neue Waffen und Gegenstände herstellen. Die Matches dauern rund 30 Minuten, und du kannst über verschiedene Ausstiegspunkte wie Lifte, U-Bahnen oder spezielle Raider-Schächte extrahieren.

Wie geht es jetzt weiter?

Was erwartet dich in Zukunft? Embark Studios hat bereits eine Roadmap für das Frühjahr 2026 vorgestellt. Neue Inhalte, PvE-Events, weitere kosmetische Items und Verbesserungen des Matchmakings stehen bevor. Die Community erhofft sich vor allem Stabilität und faire PvP-Bedingungen, nachdem das Headwinds-Update und der Hotfix gezeigt haben, wie sensibel das Balancing sein kann.

Wie siehst du die aktuellen Änderungen in ARC Raiders? Hat der Hotfix deine Lieblingswaffe wieder spielbar gemacht? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!