Car Mechanic Simulator 2018 gratis auf Steam – Free-to-Keep bis 27. Mai 2026

Steam verteilt aktuell einen echten Simulations-Hit kostenlos: Car Mechanic Simulator 2018 ist im Rahmen einer zeitlich begrenzten Free-to-Keep-Aktion gratis verfügbar. Wenn du das Spiel bis zum 27. Mai 2026 zu deiner Bibliothek hinzufügst, gehört es dir dauerhaft.

Der Deal richtet sich vor allem an alle, die Lust auf detailverliebtes Schrauben, Reparieren und Aufrüsten haben. Auf Steam kommt der Titel auf rund 90 Prozent positive Nutzerbewertungen, was den sehr guten Ruf des Spiels in der Community unterstreicht.

Gratis bis zum Stichtag und danach für immer

Bis wann kannst du Car Mechanic Simulator 2018 kostenlos sichern? Die Aktion läuft bis zum 27. Mai 2026. Wichtig ist nur, dass du das Spiel innerhalb des Zeitfensters auf Steam claimst. Danach bleibt es dauerhaft in deiner Sammlung, auch wenn die Aktion endet.

Normalerweise kostet Car Mechanic Simulator 2018 im Standardpreisbereich um die 20 Euro, weshalb sich die Gratis-Mitnahme für Genre-Fans besonders lohnt. Wer Simulationen mag, bekommt hier einen vollwertigen Titel, nicht nur eine Demo oder ein abgespecktes Paket.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Steam nutzt für solche Aktionen das Format Free-to-Keep: Du zahlst nichts, behältst das Spiel aber wie einen regulären Kauf. Gerade wenn du dir ohnehin eine größere Bibliothek aufbauen willst, ist das ein einfacher Klick mit dauerhaftem Mehrwert.

Das steckt im Schrauber-Simulator

Worum geht es in Car Mechanic Simulator 2018? Das Spiel macht genau das, was der Name verspricht: Du baust dir eine eigene Werkstatt auf und arbeitest dich von Diagnose und Demontage bis hin zum Einbau neuer Teile und dem Feintuning vor. Statt nur Menüs durchzuklicken, liegt der Fokus auf einem hands-on Ablauf rund ums Zerlegen, Ersetzen und Wiederaufbauen.

Dazu kommt der klassische Simulations-Loop: annehmen, analysieren, reparieren, abliefern, Geld verdienen und die Werkstatt schrittweise ausbauen. Wer Spiele mit Progression und Routine liebt, findet hier genau diesen ruhigen, aber motivierenden Arbeitsrhythmus.

In den Steam-Reviews werden vor allem die befriedigende Gameplay-Schleife, die mechanische Tiefe und das Tempo gelobt. Gleichzeitig tauchen auch wiederkehrende Kritikpunkte auf, die du vor dem Download kennen solltest:

Der Grind kann sich je nach Spielstil ziehen, für manche ist das aber genau der Reiz.

Der Ansatz ist eher sim-lite und nicht in allen Details eine 1:1-Abbildung echter Werkstattarbeit.

Es gibt kleinere Bugs, die laut Nutzerfeedback aber meist nicht spielentscheidend ausfallen.

Noch mehr Free-to-Keep-Inhalte auf Steam

Welche weiteren Gratis-Items sind gerade verfügbar? Parallel zu Car Mechanic Simulator 2018 laufen noch drei weitere kostenlose Inhalte im Rahmen der Steam-Promotion. Wenn dich das Schrauben nicht sofort abholt, ist vielleicht hier etwas für dich dabei.

AquaDream Soundtrack (gratis bis 25. Mai 2026 )

) Warhammer 40K: Gladius – Relics of War (gratis bis 28. Mai 2026 )

) Dino running from a Furry (gratis bis 30. Mai 2026)

Unterm Strich ist das ein ziemlich abwechslungsreicher Mix aus Entspannung, Strategie und einem eher ungewöhnlichen Runner-Konzept. Da alles kostenlos ist, kannst du die Sachen ohne Risiko mitnehmen und später in Ruhe ausprobieren.

Holst du dir Car Mechanic Simulator 2018 ab, oder sind die anderen Free-to-Keep-Angebote für dich spannender? Schreib es uns in die Kommentare.