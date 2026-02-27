Steam schenkt ein Spiel dauerhaft – Gratis-Claim bis 4. März 2026 möglich

Steam verteilt schon wieder ein Spiel komplett kostenlos, und diesmal ist das Zeitfenster ziemlich klar abgesteckt: Bis zum 4. März 2026 könnt ihr euch den Titel dauerhaft in eure Bibliothek holen, ohne einen Cent zu zahlen. Wer regelmäßig auf Freebies jagt, sollte also lieber nicht trödeln, denn nach Ablauf der Aktion gilt wieder der normale Store-Preis.

Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um ein Wochenende zum Reinschnuppern, sondern um eine klassische Gratis-Aktion zum Dauerhaft-Beanspruchen. Einmal abgeholt, bleibt das Spiel in eurem Steam-Account, genau wie ein normaler Kauf.

So funktioniert das Gratis-Claiming auf Steam

Wie bekommt ihr das Spiel kostenlos? Im Grunde läuft es wie ein normaler Kauf ab, nur dass der Preis während der Aktion auf 0,00 Euro gesetzt ist. Ihr müsst den Titel auf Steam einfach zur Bibliothek hinzufügen, damit er euch dauerhaft gehört.

Damit nichts schiefgeht, hilft diese kurze Checkliste. Sie ist auch dann praktisch, wenn ihr gerade am Handy unterwegs seid oder mehrere Aktionen parallel laufen:

Steam öffnen (Client oder Browser) und mit eurem Account einloggen.

öffnen (Client oder Browser) und mit eurem Account einloggen. Die Shop-Seite der Aktion aufrufen und prüfen, ob der Preis auf 0,00 Euro steht.

Auf In die Bibliothek / Spiel hinzufügen klicken und den Vorgang abschließen.

Anschließend in der Bibliothek kontrollieren, ob der Titel dort dauerhaft gelistet ist.

Falls ihr Steam-Family oder mehrere Accounts nutzt: Das Claiming gilt immer nur für den Account, der den Vorgang ausführt. Wer also auf Nummer sicher gehen will, macht das kurz selbst, statt sich später auf eine Freigabe zu verlassen.

Frist und Timing bis zum 4. März 2026

Bis wann müsst ihr das Freebie einsammeln? Laut Aktion habt ihr Zeit bis zum 4. März 2026. Danach ist das Spiel nicht mehr gratis, selbst wenn ihr es bereits im Warenkorb hattet oder die Shop-Seite offen gelassen habt.

Wenn ihr solche Deals leicht vergesst, lohnt sich ein kurzer Reminder im Kalender. Gerade bei Steam laufen Gratis-Aktionen manchmal nur wenige Tage, und im Alltag ist das Zeitfenster schneller vorbei, als man denkt.

Für euch als Sammler ist das Ganze ohnehin ein No-Brainer: Selbst wenn ihr heute keine Zeit habt, das Spiel direkt zu installieren, ist es sinnvoll, es jetzt einzusacken. Die Installation könnt ihr später jederzeit nachholen, sobald ihr Platz auf der SSD habt oder die nächste Gaming-Phase ansteht.

Warum Steam gerade so oft kostenlose Spiele rausgibt

Warum gibt es aktuell so viele Gratis-Spiele auf Steam? Solche Aktionen sind für Publisher eine einfache Möglichkeit, die Reichweite zu pushen, neue Fans in eine Reihe zu ziehen oder einen Multiplayer wieder zu beleben. Für euch ist es vor allem eine Chance, Genres auszuprobieren, die ihr sonst vielleicht ignorieren würdet.

Je nachdem, welcher Titel diesmal verschenkt wird, können auch Community-Features wie Workshop-Inhalte, Achievements oder Sammelkarten ein netter Bonus sein. Und selbst wenn es nicht euer Traumspiel ist: Als kostenloser Bibliotheks-Zuwachs kann es später immer noch als Coop- oder Nebenbei-Game überraschen.

Wie steht ihr zu diesen Steam-Freebies: Sammelt ihr konsequent alles ein, oder claimt ihr nur, was ihr wirklich sofort spielen wollt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.