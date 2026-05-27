Steam Deck OLED wird deutlich teurer – neue Preise und Folgen für Käufer

Valve hat das Steam Deck OLED wieder auf Lager, doch für viele dürfte die Rückkehr einen bitteren Beigeschmack haben: Die Handheld-Konsole ist offiziell teurer geworden. Je nach Modell fällt der Aufschlag deutlich aus, und damit rückt das Steam Deck preislich näher an starke Konkurrenz aus dem Windows-Handheld-Lager heran.

Seit dem Start im Jahr 2022 gilt das Steam Deck als einer der bequemsten Wege, die eigene Steam-Bibliothek unterwegs zu nutzen. Trotz wachsender Konkurrenz blieb das Gerät gerade bei PC-Fans und Leuten, die ihre Games lieber flexibel statt am Schreibtisch zocken, ein Dauerbrenner.

Neue Preise für das Steam Deck OLED

Wie stark steigen die Preise beim Steam Deck OLED? Die Anpassung betrifft die beiden OLED-Varianten und fällt spürbar aus. Während das Steam Deck OLED zuletzt je nach Speicherausstattung in einem für viele noch gut kalkulierbaren Bereich lag, kostet der Einstieg jetzt deutlich mehr.

Valve nennt als Hintergrund die angespannte wirtschaftliche Lage sowie die anhaltende DRAM-Knappheit, die sich weiterhin auf Hardware-Produktionen und Komponentenpreise auswirkt. Unterm Strich kommt diese Entwicklung nun direkt an der Kasse an.

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Modell Früherer Preis Neuer Preis Preisunterschied Steam Deck OLED 512 GB umgerechnet ca. 505 Euro umgerechnet ca. 725 Euro umgerechnet ca. plus 220 Euro Steam Deck OLED 1 TB umgerechnet ca. 600 Euro umgerechnet ca. 875 Euro umgerechnet ca. plus 275 Euro

Für Deutschland bedeutet das vor allem: Wer das Steam Deck OLED ins Auge gefasst hat, sollte beim Blick auf aktuelle Euro-Preise im offiziellen Store und bei verfügbaren Restbeständen genau hinschauen, denn die neue Preisregion verändert die Attraktivität des Geräts je nach Budget deutlich.

Auswirkungen auf den Handheld-Markt

Warum wird das Steam Deck damit für viele neu bewertet? Durch den Sprung nach oben landet das Steam Deck OLED preislich näher an etablierten Alternativen, die mit Windows und teils stärkerer Hardware werben. Besonders das 1-TB-Modell verliert damit einen Teil seines bisherigen Preisvorteils, wenn man es rein als Performance pro Euro betrachtet.

Gleichzeitig hat das Steam Deck weiterhin echte Trümpfe: SteamOS ist auf das Gerät zugeschnitten, der Komfort im Alltag ist hoch, und das Ökosystem rund um Proton und die Steam-Bibliothek bleibt für viele der Hauptgrund, überhaupt zu Valve zu greifen. Wer vor allem Steam-Spiele nutzt und eine möglichst konsolenartige Erfahrung sucht, wird den Mehrpreis womöglich eher schlucken als jemand, der maximale Flexibilität mit Windows-Launchern braucht.

Spannend ist auch der Kontext der Modellpolitik: Valve hat das Steam Deck LCD Ende 2025 eingestellt. Damit ist OLED aktuell die klare Standardlinie, was Upgrades und Preissteigerungen umso stärker in den Mittelpunkt rückt.

Was du jetzt beim Kauf beachten solltest

Für wen lohnt sich das Steam Deck OLED trotz Preisanstieg noch? Wenn du vor allem mobil in deiner Steam-Bibliothek unterwegs sein willst, Wert auf ein gut integriertes System legst und OLED für dich ein Muss ist, bleibt das Steam Deck weiterhin eine sehr runde Lösung. Wer dagegen vor allem nach dem günstigsten Einstieg in PC-Handheld-Gaming sucht, muss neu rechnen, weil die Einstiegshürde klar höher liegt als noch vor Kurzem.

Außerdem dürfte die Situation rund um Komponenten wie DRAM auch in den kommenden Monaten Einfluss darauf haben, wie stabil Preise und Verfügbarkeit bleiben. Wer ohnehin bald zuschlagen wollte, sollte die aktuelle Preisentwicklung im Blick behalten und genau abwägen, ob 512 GB reichen oder ob das 1-TB-Modell den Aufpreis im eigenen Nutzungsszenario wirklich rechtfertigt.

Wie siehst du den neuen Preis fürs Steam Deck OLED: Ist das für dich noch fair, oder schaust du dich jetzt eher nach Alternativen um? Schreib es gerne in die Kommentare.