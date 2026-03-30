PS5 Pro wird ab 2. April 2026 teurer – Händler melden Kaufrausch

Die PS5 Pro wird in Europa in wenigen Tagen spürbar teurer, und genau das sorgt gerade für einen kleinen Kaufrausch. Wer ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, sich Sonys leistungsstärkste Konsole zuzulegen, zieht den Kauf offenbar vor, um den bisherigen Preis noch mitzunehmen. In der Folge melden erste Händler bereits Ausverkäufe oder nur noch sporadische Verfügbarkeit.

Konkret steigt die unverbindliche Preisempfehlung der PS5 Pro am 2. April 2026 auf 899,99 Euro. Bislang lag sie bei 799,99 Euro. Die Preisdifferenz von 100 Euro ist groß genug, um selbst bei einer ohnehin hochpreisigen Konsole einen deutlichen Effekt auszulösen.

Run auf die PS5 Pro vor dem Stichtag

Warum kaufen gerade jetzt so viele die PS5 Pro? In den Tagen vor der Umstellung berichten viele Neubesitzer in sozialen Netzwerken davon, ihren Kauf bewusst vorgezogen zu haben, um die Konsole noch zum bisherigen Preis zu bekommen. Auch auf Reddit wird der kurzfristige Ansturm thematisiert, inklusive Tipps zu Restbeständen und Händlerseiten.

Ein zusätzlicher Treiber ist die Aussicht auf große Releases, die viele gerne mit möglichst starker Hardware erleben wollen. In der Community fällt dabei immer wieder der Name GTA 6, der bei nicht wenigen als Anlass dient, das Upgrade nicht weiter aufzuschieben.

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Das Ergebnis ist sichtbar: Bei einzelnen Händlern ist die PS5 Pro zeitweise ausverkauft. Bei Amazon war die Konsole nach der Ankündigung der Preiserhöhung zwischenzeitlich sogar für knapp über 700 Euro zu haben und damit unterhalb der aktuellen UVP. Inzwischen ist ein Kauf dort nur noch punktuell möglich, häufig über Drittanbieter und dann zu deutlich höheren Preisen.

Verfügbarkeit im deutschen Handel zieht an, Drittanbieterpreise steigen

Wo gibt es die PS5 Pro aktuell noch zum alten Preis? Im Handel zeigt sich ein gemischtes Bild. Bei Media Markt tauchen zum Teil Angebote auf, allerdings nicht immer direkt vom Händler selbst. Zum Zeitpunkt der aktuellen Bestandslage wurde etwa ein Bundle mit EA Sports FC 26 für über 870 Euro geführt, als Verkäufer war jedoch ein Drittanbieter hinterlegt.

Auch die Standalone-Konsole kann dort in einzelnen Fällen noch gelistet sein, dann aber ebenfalls über Drittanbieter und zu Preisen von teils über 830 Euro. Das wirkt wie eine typische Begleiterscheinung rund um knappe Bestände: Sobald die regulären Kontingente weg sind, übernehmen Marketplace-Angebote mit Aufschlägen.

Bei PlayStation Direct werden Interessenten dagegen offenbar weiterhin fündig. Dort lässt sich die PS5 Pro noch für 799,99 Euro in den Warenkorb legen, allerdings eben nur bis zur Preisumstellung in wenigen Tagen.

Neue UVP für PS5, PS5 Pro und PlayStation Portal

Welche PlayStation-Hardware wird ab 2. April 2026 teurer? Laut Sony betrifft die Anpassung nicht nur die PS5 Pro, sondern die aktuelle PlayStation-Hardware in der Breite. Als Begründung nennt das Unternehmen das globale wirtschaftliche Umfeld und spricht von einer Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung, um weiterhin hochwertige Spielerlebnisse anbieten zu können.

Produkt Neue UVP in Europa ab 2. April 2026 PS5 mit Laufwerk 649,99 Euro PS5 Digital Edition 599,99 Euro PS5 Pro 899,99 Euro PlayStation Portal 249,99 Euro

Ob die PS5 Pro nach der Umstellung bei allen Händlern tatsächlich sofort flächendeckend mit 899,99 Euro ausgezeichnet wird, bleibt abzuwarten. Möglich ist auch, dass einzelne Shops noch mit Altbeständen oder kurzfristigen Aktionen arbeiten, während Drittanbieter parallel an der Preisschraube drehen.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr die PS5 Pro noch vor dem 2. April 2026 zum alten Preis gekauft, oder wartet ihr lieber auf den nächsten Deal? Schreibt es in die Kommentare.