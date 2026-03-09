GTA 5 Enhanced auf Steam stark reduziert – 56 Prozent Rabatt bis 19. März 2026

Gute Nachrichten für alle, die vor dem Release von GTA 6 noch einmal nach Los Santos zurückkehren wollen: GTA 5 Enhanced ist auf Steam aktuell stark reduziert. Wer sich die Enhanced-Edition von 2025 bisher gespart hat, kann den Klassiker damit gerade ziemlich günstig ins eigene PC-Portfolio holen und sich gleichzeitig wieder auf GTA Online einstimmen.

Der Deal richtet sich vor allem an alle, die GTA 5 in der modernisierten Fassung noch nicht besitzen und zum nächsten Serienteil noch einmal Story, Technik-Upgrade und Online-Chaos mitnehmen möchten. Preislich ist das aktuell eine der auffälligeren Aktionen rund um Grand Theft Auto auf dem PC.

Der aktuelle Steam-Deal im Überblick

Wie viel kostet GTA 5 Enhanced im Angebot? Auf Steam ist GTA 5 Enhanced derzeit um 56 Prozent reduziert. Statt 44,99 Euro werden 19,79 Euro fällig. In dem Paket ist laut Angebotsbeschreibung auch die Great White Shark Card enthalten.

Wichtig für alle, die nicht sofort zuschlagen: Die Rabattaktion läuft nur für begrenzte Zeit. Laut Steam ist das Angebot noch bis zum 19. März 2026 verfügbar. Danach dürfte der Preis wieder auf das reguläre Niveau zurückspringen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Inhalt Details Plattform Steam (PC) Edition GTA 5 Enhanced (Enhanced-Edition von 2025) Rabatt 56 Prozent Preis 19,79 Euro statt 44,99 Euro Bonus laut Angebot inklusive Great White Shark Card Aktionszeitraum bis 19. März 2026

So kommt GTA 5 Enhanced bei der Community an

Wie gut sind die Bewertungen von GTA 5 Enhanced? Auf Steam steht die Gesamtbewertung aktuell bei Sehr positiv. Grundlage sind über 8000 Einzelbewertungen, in denen vor allem die anhaltende Motivation durch GTA Online und die generelle Qualität des Gesamtpakets gelobt werden.

Auch abseits von Steam bleibt der Eindruck stark: Auf Metacritic wird GTA 5 für PC mit einem Metascore von 96 geführt, dazu kommt ein Userscore von 8,5. Unterm Strich ist das genau die Art von Rückenwind, die ein Spiel braucht, um auch Jahre nach Release noch als Pflichtprogramm für Fans durchzugehen.

Warum sich der Wiedereinstieg vor GTA 6 lohnt

Wofür eignet sich GTA 5 Enhanced als Vorbereitung auf GTA 6? Wer die Serie liebt, bekommt mit GTA 5 Enhanced eine komfortable Möglichkeit, sich noch einmal in die typische Rockstar-DNA einzuschießen: Missionen, Open-World-Entdeckung, satirische Nebenaktivitäten und das komplette Los-Santos-Feeling.

Dazu kommt der Online-Part, der weiterhin als Dauerbrenner läuft und regelmäßig neue Inhalte, Modi sowie Boni bekommt. Wenn ihr also vor GTA 6 wieder Lust auf Heists, Businesses und Chaos mit Freunden habt, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um einzusteigen oder zurückzukehren.

Holt ihr euch GTA 5 Enhanced zu diesem Angebotspreis, oder wartet ihr lieber direkt auf GTA 6? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.