Leak zu PS5-Preisen – Slim und Pro sollen um 100 Euro teurer werden

Der nächste Preis-Schock rund um Sonys Hardware könnte schon vor der Tür stehen. Ein Leak sorgt aktuell für Unruhe, weil er nicht nur von neuen Preisanpassungen für die PS5-Familie spricht, sondern auch das Streaming-Handheld PlayStation Portal betreffen soll. Besonders bitter: Dieses Mal sollen die Sprünge deutlich größer ausfallen als bei den bisherigen Anpassungen.

Ausgangspunkt ist eine Entwicklung, die Sony selbst bereits länger auf dem Schirm hat. Im vergangenen Herbst hatte Sonys Finanzchefin Lin Tao in einem Geschäftsbericht betont, dass man noch über genügend Lagerbestände verfüge, um die damalige RAM-Krise rund zwei Quartale lang abzufedern und die PS5 zu bisherigen Kosten beziehungsweise Gewinnspannen zu fertigen. Gleichzeitig klang aber an, dass die steigenden Speicherpreise spätestens im Geschäftsjahr vom 1. April 2026 bis 31. März 2027 die Profitabilität der PS5-Hardware gefährden könnten.

Der aktuelle Leak zu den neuen Preisen

Welche Preiserhöhungen stehen laut Leak im Raum? Laut dem französischen X-Nutzer GyoJvFR soll Sony eine Ankündigung neuer Preise bereits kurzfristig vorbereiten. Ein konkretes Datum nannte der Insider nicht, er spricht jedoch davon, dass die Bekanntgabe unmittelbar bevorstehen soll.

Brisant ist vor allem die Höhe der kolportierten Anpassungen: Während Sony zuvor in Schritten von 50 Euro angehoben hatte, sollen es dieses Mal bei den PS5-Konsolen gleich 100 Euro sein. Für PlayStation Portal steht laut Leak eine Erhöhung um 30 Euro im Raum.

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Die im Leak genannten neuen Preise für den deutschen Markt in der Übersicht:

PS5 (Slim): 649,99 Euro (vorher 549,99 Euro)

PS5 Pro : 899,99 Euro (vorher 799,99 Euro)

: 899,99 Euro (vorher 799,99 Euro) PlayStation Portal: 249,99 Euro (vorher 219,99 Euro)

Produkt Preis bisher Preis laut Leak Änderung PS5 (Slim) 549,99 Euro 649,99 Euro +100,00 Euro PS5 Pro 799,99 Euro 899,99 Euro +100,00 Euro PlayStation Portal 219,99 Euro 249,99 Euro +30,00 Euro

Einordnung der Hintergründe rund um RAM und Hardwarekosten

Warum könnte Sony die Preise überhaupt anheben? Steigende Kosten bei Speicherkomponenten gelten seit Monaten als eines der Themen, das die Produktion von Unterhaltungselektronik verteuern kann. Wenn RAM und andere Bauteile im Einkauf spürbar teurer werden, steigt der Druck, die Margen über höhere Verkaufspreise zu stabilisieren.

Genau in diese Richtung gingen auch die Signale aus dem Geschäftsbericht: Die Lagerbestände sollen kurzfristig helfen, die Auswirkungen abzufangen, langfristig aber könnte die Entwicklung die Kalkulation für Konsolenhardware belasten. Sollte Sony die Preiserhöhungen tatsächlich offiziell machen, wäre das eine direkte Konsequenz eines Marktes, in dem Komponentenpreise wieder stärker durchschlagen.

Offiziell hat Sony zu den aktuellen Gerüchten um neue PS5-Preise und eine Anpassung bei PlayStation Portal bislang keine Stellung bezogen. Entsprechend bleibt auch offen, ab wann mögliche neue Preise gelten würden und ob alle Varianten zeitgleich betroffen wären.

Was das für Kaufentscheidungen bedeuten kann

Wann lohnt es sich, mit einem Hardwarekauf zu warten oder schnell zuzugreifen? Wenn du ohnehin über eine PS5 (Slim), eine mögliche PS5 Pro oder PlayStation Portal nachdenkst, dürfte der Leak vor allem eines auslösen: Unsicherheit beim Timing. Denn sollte eine Ankündigung tatsächlich in Kürze erfolgen, könnte sich das Preisfenster zum bisherigen Kurs schnell schließen.

Auf der anderen Seite gilt: Solange Sony nichts bestätigt hat, sind es weiter unbestätigte Angaben. Wer gerade zufrieden zockt, kann die Lage entspannt beobachten. Wer ohnehin direkt einsteigen wollte, wird sich aber vermutlich genau anschauen, ob Händlerpreise kurzfristig noch auf dem bisherigen Niveau bleiben.

Wie seht ihr das? Würdet ihr bei einer PS5 (Slim), PS5 Pro oder PlayStation Portal noch zum aktuellen Preis zuschlagen, oder wartet ihr grundsätzlich auf Angebote und Bundles? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.