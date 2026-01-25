PS Plus Februar 2026 – Undisputed als neues Highlight-Leak enthüllt!

Ein neuer Leak sorgt für Gesprächsstoff in der PlayStation-Community: Offenbar wird das Boxspiel Undisputed eines der kostenlosen Titel im PlayStation Plus Essential-Line-up für Februar 2026. Die Informationen stammen vom bekannten Insider Billbil-Kun, der für seine zuverlässigen Vorabmeldungen bekannt ist. Offiziell bestätigt wurde das Ganze allerdings noch nicht – die Bekanntgabe durch Sony wird am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, erwartet.

Undisputed erschien ursprünglich am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Entwickelt vom britischen Studio Steel City Interactive, ist es der erste lizenzierte Box-Titel seit dem legendären Fight Night Champion von 2011. Das Spiel bietet über 70 lizenzierte Boxer aus den drei großen Weltverbänden WBC, WBO und IBF – darunter bekannte Namen wie Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Terence Crawford und Canelo Álvarez.

Was bietet Undisputed spielerisch?

Wie spielt sich Undisputed? Im Kern ist Undisputed ein realistisches Boxspiel mit zahlreichen Mechaniken, die den Sport möglichst authentisch abbilden. Über 60 verschiedene Schlagarten, 50 Charakterattribute und ein differenziertes Bewegungssystem (unterschieden in „locker“ und „stehend“) sorgen für taktische Tiefe. Auch das Karriere-Feature ist umfangreich und lässt dich um echte Weltmeistertitel kämpfen.

Zusätzlich bietet das Spiel eine Auswahl an realen Trainern, Cutmen und Managern sowie eine weibliche Kämpferliste. Ein weiteres Highlight ist der Online-Charaktereditor und die Möglichkeit zum Crossplay. Diese Features wurden mit einem kostenlosen Update im Oktober 2025 ergänzt.

Wie wurde Undisputed bislang bewertet?

Wie kam das Spiel bei den Kritikern an? Die Reaktionen auf Undisputed fielen gemischt aus. Auf OpenCritic liegt der Durchschnittswert bei 73 Punkten – nur 37 % der Kritiker empfehlen das Spiel uneingeschränkt weiter. Gelobt wurden vor allem die realistische Umsetzung und das ambitionierte Pre-Match-RPG-System. Kritik gab es für die Kommentatoren, technische Schwächen und fehlenden Feinschliff.

Dennoch wird das Spiel seit Release kontinuierlich weiterentwickelt. Neben kostenlosen Updates erschienen bislang sieben kostenpflichtige DLC-Pakete mit neuen Boxern. Zu den bisher veröffentlichten Kämpfern gehören unter anderem Jake Paul, Manny Pacquiao, Wladimir Klitschko, Shannon Briggs und Erik Morales.

Wie passt Undisputed ins Februar-Line-up?

Ist Undisputed ein würdiger PS Plus-Headliner? Nach einem recht enttäuschenden Start ins Jahr 2026 – viele fanden das Januar-Angebot mit Need for Speed Unbound, Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper eher schwach – dürften einige Abonnenten mehr erwartet haben. Zum Vergleich: Im Dezember 2025 gab es fünf Spiele, darunter LEGO Horizon Adventures und Killing Floor 3.

Ob Undisputed genug Zugkraft besitzt, um als Headliner zu überzeugen, ist fraglich. Die Box-Community ist zwar leidenschaftlich, aber im Mainstream ist das Genre aktuell eher nischig. Dennoch: Wer auf realistische Sportspiele steht, dürfte hier auf seine Kosten kommen – vor allem, wenn man ohnehin ein PS Plus Essential-Abo besitzt.

Wie geht es weiter mit PS Plus im Februar?

Wann kommt die vollständige Liste? Sony wird die gesamte PS Plus Essential-Auswahl für Februar 2026 am 28. Januar 2026 offiziell ankündigen. Die neuen Spiele stehen dann ab 3. Februar 2026 zum Download bereit – bis einschließlich 3. März 2026.

Aktuell ist Undisputed das einzige geleakte Spiel. Die anderen Titel bleiben vorerst geheim. Es bleibt also spannend, ob Sony mit den weiteren Spielen das Line-up noch aufwerten kann.

Neun Spiele verlassen den Dienst

Welche Titel verschwinden im Februar aus PS Plus Extra & Premium? Neben den Neuzugängen verabschiedet sich der Dienst im Februar auch von neun Spielen:

Carto

Cult of the Lamb

New World: Aeternum

Rez Infinite

SaGa Frontier Remastered

Spirit of the North: Enhanced Edition

Super Neptunia RPG

The Ascent

WWE 2K25

Wenn du eines dieser Spiele noch nachholen möchtest, solltest du dich beeilen – sie sind voraussichtlich nur noch bis Ende Februar innerhalb der Abos verfügbar.

Deine Meinung zählt

Was hältst du von Undisputed als möglichen PS Plus Essential-Titel im Februar 2026? Freust du dich auf den Boxring oder hättest du dir etwas anderes gewünscht? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!