Starfield-Leak deutet auf PS5-Veröffentlichung am 7. April 2026 hin

Starfield, das ambitionierte Sci-Fi-Rollenspiel von Bethesda, könnte schon bald seinen Weg auf die PlayStation 5 finden. Ein neuer Leak deutet auf den 7. April 2026 als mögliches Veröffentlichungsdatum hin. Obwohl bislang weder Bethesda noch Microsoft oder Sony diese Information bestätigt haben, stammt der Leak von einer Quelle, die bereits zuvor mit korrekten Vorhersagen aufgefallen ist.

Starfield erschien ursprünglich am 6. September 2023 exklusiv für PC und Xbox Series X/S. Als erstes neues Franchise von Bethesda seit 25 Jahren wurde das Spiel im Vorfeld mit riesiger Erwartungshaltung begleitet. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Raumfahrern, die in einem Umkreis von 50 Lichtjahren rund um das Sonnensystem reisen, um mysteriöse Artefakte zu sammeln. Spieler können mehr als 1.000 Planeten erkunden, während sie ihr Raumschiff aufrüsten, Crewmitglieder rekrutieren und eigene Außenposten errichten.

Was steckt hinter dem PS5-Leak?

Wer hat den Leak veröffentlicht? Die Informationen stammen von einem Brancheninsider mit dem Namen Graczdari, der bereits den PS5-Port von Microsoft Flight Simulator korrekt vorhergesagt hatte. Laut dem Leak sollen sowohl Standard- als auch Premium-Versionen von Starfield für die PS5 erscheinen.

Warum ist dieser Leak glaubwürdig? Graczdari arbeitet im Bereich physischer Spieleveröffentlichungen in Europa und hat offenbar Zugriff auf interne Daten. Dennoch sollte man auch bedenken, dass er kürzlich mit einer falschen Vorhersage zur physischen Veröffentlichung von GTA 6 danebenlag. Vorsicht ist also geboten.

Was könnte Bethesda noch planen?

Kommt ein großes Update gleichzeitig mit der PS5-Version? Viele vermuten, dass die Veröffentlichung auf der PS5 mit dem lang erwarteten Update 2.0 zusammenfallen könnte. Dieses soll laut mehreren Journalisten, die es bereits gesehen haben, umfangreich, aber nicht so tiefgreifend wie das 2.0-Update von Cyberpunk 2077 ausfallen.

Gibt es einen möglichen Ankündigungstermin? Ein PlayStation-Event ist für Februar 2026 im Gespräch. Insider wie NateTheHate gehen davon aus, dass Sony dort einige große Titel präsentieren wird. Die Bühne wäre also perfekt für eine Enthüllung von Starfield auf der PS5.

Rückblick: Starfields Kritik und Erfolge

Wie wurde Starfield ursprünglich aufgenommen? Während Kritiker das Spiel mit einem Metacritic-Score von 83 lobten, fiel das Urteil der Community gemischter aus. Besonders die häufigen Ladebildschirme, die eingeschränkte Erkundung und technische Limitationen wurden kritisiert. Auch die erste Erweiterung Shattered Space konnte die Erwartungen vieler nicht erfüllen und erhielt überwiegend negative Nutzerwertungen auf Steam.

Was zeichnet Starfield dennoch aus? Trotz Schwächen ist Starfield durch seine riesige Galaxie, die Kombination aus prozedural generierten und handgefertigten Inhalten sowie das umfangreiche Rollenspielsystem ein ambitioniertes Projekt. Die größte Stadt des Spiels, New Atlantis, ist die bisher größte fiktive Stadt, die Bethesda je entworfen hat.

Was bedeutet das für die PS5-Community?

Warum ist der PS5-Release so spannend? Sollte Starfield tatsächlich für die PS5 erscheinen, wäre das ein weiterer bedeutender Schritt in Microsofts Strategie, ausgewählte Exklusivtitel auch auf Sonys Plattform zu bringen. Für PlayStation-Spieler wäre es die erste Gelegenheit, das Universum von Starfield zu erleben – möglicherweise in einer technisch weiterentwickelten Version mit Update 2.0.

Könnte die PS5-Version besser laufen? Falls Bethesda das Feedback der Community ernst genommen hat, könnte die PS5-Fassung von Starfield mit weniger Ladezeiten, verbesserter Performance und erweiterten Features punkten. Noch bleibt das allerdings Spekulation.

Was denkst du über die möglichen Pläne von Bethesda? Sollte Starfield auf die PS5 kommen, oder hat das Spiel seine Chance bereits vertan? Teile deine Meinung mit anderen in den Kommentaren!