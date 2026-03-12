Marathon Patch 1.0.0.4 nerft Thermalvisiere und entschärft UESC-Gegner

Nur eine Woche nach dem offiziellen Release von Marathon am 5. März 2026 legt Bungie bereits mit einem spürbaren Balance-Update nach. Patch 1.0.0.4 ist ab sofort live und nimmt sich gleich mehrere Dauerbrenner vor: zu starke Thermalvisiere, frustige UESC-Gefechte, Anpassungen am Runner Rook sowie ein paar Änderungen an Loot, Contracts und einer beliebten Abkürzung auf Outpost.

Das Ziel ist klar: Der Einstieg soll weniger hart ausfallen, ohne dass Marathon seinen rauen Extraction-Charakter verliert. Neben den Gameplay-Anpassungen sind außerdem diverse Bugs, Abstürze und kleinere Store-Probleme behoben worden.

Thermalvisiere und UESC-KI im Fokus

Welche Änderungen treffen Thermalvisiere in Update 1.0.0.4? Bungie schiebt dem Thermal-Meta einen Riegel vor, nachdem sich viele über Scharfschützen beschwert hatten, die Ziele auf weite Distanzen zu mühelos markieren konnten. Die maximale Distanz für Thermal-Hervorhebungen wurde deutlich reduziert und auch die visuelle Klarheit ist jetzt schlechter, was das schnelle Erkennen in unübersichtlichen Arealen erschwert.

Waffentyp Thermal-Reichweite vorher Thermal-Reichweite jetzt Pistolen 55 Meter 40 Meter Gewehre 65 Meter 60 Meter Präzisionsgewehre 100 Meter 80 Meter Scharfschützengewehre 180 Meter 100 Meter

Was wird an den UESC-Gegnern konkret entschärft? Auch die UESC-Fraktion wurde angefasst, weil Standard-Gegner vielen als Kugelschwämme galten. Mit Patch 1.0.0.4 sinkt die Gesundheit der meisten UESC-Gegner leicht, außerdem wird die Schild-HP der UESC-Bosse reduziert. Damit sollen Munition und Medkits länger reichen, besonders für Solo-Runs und kleinere Teams.

Mit dieser Änderung hoffen wir, den Ressourcenverbrauch für Solos und Crews im Kampf gegen die UESC zu senken. Das Ziel ist, dass Munition und Medkits länger halten, ohne dass die UESC zu viel von ihrer Gefährlichkeit verliert.

Rook-Shell, Overrun und hörbare Gefechte

Was ändert sich für Rook in Update 1.0.0.4? Wer gern mit Rook unterwegs ist, bekommt mehrere wichtige Anpassungen und Bugfixes. Unter anderem wurde ein Fehler behoben, durch den Rucksäcke beim Exfiltrieren mit Rook verschwinden konnten. Außerdem wird Rooks Position jetzt korrekt auf dem Kartenbildschirm angezeigt.

Welche Rolle spielt die Rook-Shell beim Fortschritt? Bungie dreht zudem an der Belohnungsstruktur: Der CyAc-Rufgewinn beim Exfiltrieren mit Rook wurde erhöht. Zusätzlich bekommt Rook nun denselben Fraktions-Rufbonus beim Exfiltrieren wie Solo-Spieler, was die Rolle deutlich attraktiver macht, wenn ihr gezielt an Reputationsfortschritt arbeitet.

Bugfix: Rucksäcke konnten beim Exfiltrieren mit Rook gelöscht werden.

Bugfix: Rooks Position wurde nicht auf dem Kartenbildschirm angezeigt.

CyAc-Rufgewinn beim Exfiltrieren mit Rook wurde erhöht.

Rook erhält nun denselben Fraktions-Rufbonus beim Exfiltrieren wie Solo-Spieler.

Rooks WSTR-Schrotflinte spawnt nun als Compromised und erfordert einen Materie-Fixierer während des Runs, um den Gegenstand exfiltrieren zu können.

Was passiert außerdem im Kampfbereich? Neben Rook gibt es auch ein kleines Plus für Overrun: Die Standard-Munitionskapazität wurde um 5 erhöht. Und damit ihr Gefechte weniger leicht ignorieren könnt, wurde die Reichweite erhöht, in der Schüsse und Explosionen zu hören sind.

Mehr Loot im Perimeter, neue Contracts und Outpost-Eingang gesperrt

Welche Loot-Änderungen sollen Neulingen helfen? Bungie erhöht im Bereich Perimeter die Anzahl der möglichen Spawns für Medizinschränke und Munitionskisten. Außerdem wurde die Startmunition in den kostenlosen gesponserten Kits von MIDA, CyberAcme und Arachne erhöht. Gleichzeitig droppen UESC-Grenadiere seltener EMP-Granaten, was den Druck durch ständiges Utility-Spam etwas senken dürfte.

Welche neuen Aufträge sind dazugekommen? Mit NuCaloric und Traxus sind zwei neue Contracts live. Außerdem wurde die Standarddistanz, ab der Navigationspunkte für Ziele erscheinen, von 10 Metern auf 20 Meter erhöht. Beim NuCaloric-Contract wurde ein Fehler behoben, durch den gegnerische Crews Audio- und Untertitel-Signale aus zu großer Distanz empfangen konnten. Beim Traxus-Contract wurde außerdem der Schwierigkeitsgrad der Begegnung mit dem UESC-Commander reduziert.

NuCaloric-Contract eingeführt.

Bugfix: Gegnerische Crews konnten NuCal-Audio- und Untertitel-Signale aus großer Distanz empfangen.

Traxus-Contract eingeführt.

Begegnung mit dem UESC-Commander wurde leichter.

Navigationspunkte erscheinen standardmäßig ab 20 Metern statt ab 10 Metern.

Welche Kartenänderung betrifft Outpost? Der Zugang zum Broken Wing auf Outpost wurde vorübergehend deaktiviert. Bungie begründet das damit, dass der Schleichweg in den Pinwheel-Bereich aktuell zu trivial sei. Ein Rework soll das Risiko-Nutzen-Verhältnis anpassen, während andere Wege in den Pinwheel weiterhin nutzbar bleiben.

Wir deaktivieren vorübergehend den Broken-Wing-Eingang in den Pinwheel, während wir dort Tuning-Änderungen vornehmen. Im aktuellen Zustand macht er das Eindringen in den Pinwheel zu trivial.

Bugfixes, Store-Korrekturen und Stabilität

Welche technischen Probleme behebt Update 1.0.0.4? Neben dem Balancing enthält der Patch eine Reihe an Fehlerbehebungen, darunter ein besonders fieser Bug in Confinement-Events, bei dem Betroffene manchmal sofort gestorben sind. Außerdem wurden mehrere Ursachen für Client-Abstürze und ein seltener Crash des dedizierten Servers behoben.

Was wurde am Belohnungspass und Store angepasst? Hier geht es vor allem um Korrekturen: Silk-Guthaben aktualisiert sich nun korrekt ohne Neustart, Paketpreise werden sauber angezeigt und kosmetische Items sollten nicht mehr fälschlich als reduziert auftauchen. Zusätzlich wurde das LUX-Paket von (1000 + 100) auf (1000 + 120) erhöht.

Bugfix: Türen konnten blockieren und den Abschluss der Intro-Mission verhindern.

Bugfix: Text-Chat-Fenster konnte offen hängen bleiben.

Bugfix: Schildbruch-VFX konnten dauerhaft abgespielt werden, wenn Heilung und Schaden gleichzeitig aktiv waren.

Bugfix: Kein verlängerter schwarzer Bildschirm mehr während der Karten-Ladesequenz.

Stabilität: Seltener dedizierter-Server-Absturz behoben, mehrere Client-Abstürze gefixt.

Store: Silk-Guthaben aktualisiert sich korrekt, Paketpreise stimmen, Cosmetics nicht mehr fälschlich als reduziert markiert.

LUX-Paket: Erhöhung von (1000 + 100) auf (1000 + 120).

Abseits von Patch 1.0.0.4 hat Bungie außerdem angekündigt, nach der Kritik am Prämienpass Änderungen vorzunehmen, die Mitte April 2026 kommen sollen. Geplant sind Updates für den kostenlosen und den kostenpflichtigen Pfad, inklusive neuer Belohnungen wie frischen Skins.

Was haltet ihr von den Thermal-Nerfs und den UESC-Anpassungen, und spielt ihr Rook jetzt häufiger? Schreibt es gern in die Kommentare.