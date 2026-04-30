Black Flag Resynced – Versteckte Klinge wird im Kampf zum Finisher

Assassin’s Creed Black Flag Resynced nimmt eine der ikonischsten Waffen der Reihe auseinander und setzt sie neu zusammen: Die Versteckte Klinge verliert ihre Rolle als vollwertige Nahkampfwaffe und wird im Remake stattdessen zu einem kontextabhängigen Finisher. Damit verändert Ubisoft nicht nur das Spielgefühl im Duell, sondern auch die Identität von Edward Kenway im Kampf spürbar.

Bestätigt wurde die Änderung in einem offiziellen Überblick zum Remake sowie zuletzt nochmals durch eine Ubisoft-Antwort im April 2026 in einem AMA. Klar ist: Wer in der Originalfassung die Versteckten Klingen gerne aktiv ausgerüstet und im offenen Gefecht genutzt hat, muss in Resynced umdenken.

Die Versteckte Klinge verliert ihren Platz im Waffenrad

Was ändert sich an der Versteckten Klinge in Black Flag Resynced? Im Gegensatz zum Original lassen sich die Versteckten Klingen im Kampf nicht mehr als eigene Waffe ausrüsten. Edward kämpft primär mit seinen Säbeln, während die Versteckte Klinge im neuen System nur noch in bestimmten Situationen zum Einsatz kommt.

Konkret funktioniert sie als tödlicher Abschluss: Erst wenn ihr die Deckung eines Gegners brecht, könnt ihr den Finisher auslösen. Damit wird die Klinge im offenen Kampf von einer Allzweck-Option zu einem situativen Werkzeug, das an ein klares Timing gebunden ist.

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In Assassin’s Creed 4 Black Flag konnte Edward die Versteckten Klingen dagegen wie jede andere Waffe nutzen, inklusive eigener Animationen. Reichweite und Schaden waren begrenzt, aber gerade dieser Stilfaktor machte sie für viele zu einer beliebten Alternative im Waffenrad.

Kampf-Rework mit Fokus auf Reaktivität

Warum baut Ubisoft das Kampfsystem in Black Flag Resynced um? Laut Ubisoft ist das Kampfsystem so überarbeitet worden, dass Edwards Säbel klar als Hauptwaffen im Zentrum stehen. Die Versteckte Klinge soll dadurch nicht verschwinden, aber im Gefecht eine deutlich prägnantere, bedeutsamere Rolle einnehmen, statt jederzeit einfach nur eine weitere Ausrüstungsoption zu sein.

Die Änderungen gehen über die Klinge hinaus: Pistolen und weitere Tools sollen neue Animationen und Anwendungen bekommen. Das Ziel ist ein reaktiveres Kampfsystem, das stärker auf Situationen und Konter setzt als auf das schnelle Durchwechseln von Waffen.

Außerhalb offener Kämpfe bleibt die Versteckte Klinge aber das, was Fans erwarten: für lautlose Attentate gegen ahnungslose Ziele. Auch Attentate im Lauf gelten als wahrscheinlich, Ubisoft hat das zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht ausdrücklich bestätigt.

Weitere Details aus dem AMA und Release-Termin

Welche weiteren Features sind für Black Flag Resynced bestätigt? Neben dem Kampfsystem hat Ubisoft im AMA und im Überblick eine Reihe weiterer Punkte genannt, die zeigen, dass Resynced eher eine umfassende Neuinterpretation als ein reines Grafik-Update werden will.

Kein Mehrspieler-Modus

Neue Story-Inhalte mit wiederkehrenden und neuen Charakteren

Kartengröße bleibt bei 16 x 16 km, die Welt wird aber dichter, inklusive neuer Inseln und neuer Orte innerhalb von Städten

Alle ursprünglichen Nebenaktivitäten kehren zurück

Königliche Konvois kehren zurück, könnten aber schwerer zu finden sein

Kenways Flotte kehrt zurück und ist direkt im Spiel zugänglich, über das Versteck oder Edwards Kapitänskajüte, ohne App

DNA-Sequenz-Menü wurde entfernt

Gewaltgrad ist vorhanden, aber ohne Verstümmelungen

See-Unterstützung

Klassisches Fahndungssystem kehrt zurück

Getrennt frei belegbare Steuerung für Land und See

Raytracing-Unterstützung in allen Grafikmodi

Option für vorgebackene Beleuchtung bleibt für bessere Performance erhalten

Die originalen Seemannslieder kehren zurück, zusätzlich kommen neue dazu

Auch zur Seefahrt gibt es ein Upgrade: Die Navigation wird modernisiert und bekommt Funktionen wie Wegfindung und Autopilot, ähnlich wie in neueren Serienteilen. Am Fahndungssystem hält Ubisoft grundsätzlich fest, inklusive eskalierender Piratenjäger-Flotten, die mit Edwards Bekanntheitsgrad zunehmen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll weltweit am 9. Juli 2026 erscheinen. Nach aktuellem Stand ist es als nächster großer Serien-Release geplant, bevor Assassin’s Creed Codename Hexe als neues Open-World-Action-Adventure im 16. Jahrhundert folgt, das Berichten zufolge zwischen Juni und November 2027 erscheinen könnte.

Wie findet ihr den Schritt, die Versteckte Klinge im offenen Kampf zu einem kontextabhängigen Finisher zu machen, und welche Änderungen wünscht ihr euch sonst noch für Black Flag Resynced? Schreibt es in die Kommentare.