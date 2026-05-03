Assassins Creed Invictus – Leak spricht von schlechtem Test und Neubewertung

Assassin’s Creed Invictus macht wieder Schlagzeilen, allerdings nicht mit einem neuen Trailer oder frischen Details von Ubisoft, sondern mit einem Dämpfer aus der Leaker-Ecke. Laut einem bekannten Ubisoft-Insider soll sich das Multiplayer-Projekt aktuell in keinem guten Zustand befinden und intern sogar zur Neubewertung stehen.

Besonders bitter: Nach einem angeblich enttäuschenden Testlauf steht nun offenbar mehr als nur ein späterer Release im Raum. Im Gespräch sind demnach sowohl eine weitere Verschiebung als auch ein kompletter Stopp des Projekts.

Der aktuelle Leak zur Lage von Assassin’s Creed Invictus

Was ist über den jüngsten Playtest bekannt? Der YouTuber und langjährige Ubisoft-Leaker j0nathan berichtete am 2. Mai 2026 auf X von einem Playtest, der am 30. April 2026 stattgefunden haben soll. Dazu teilte er einen Screenshot einer offiziell wirkenden, teilweise geschwärzten E-Mail-Einladung.

Laut seiner Darstellung handelte es sich um einen PC-only-Test, der nach Hörensagen extrem schlecht gelaufen sein soll. Die Wortwahl im Post fiel dabei deutlich aus und lässt wenig Interpretationsspielraum zu.

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Der PC-Test soll richtig mies gewesen sein.

Welche Hinweise liefert die E-Mail zum Spielkonzept? Die geleakte Einladung beschreibt Invictus demnach als ein brandneues Multiplayer-PvP-Erlebnis im Assassin’s-Creed-Universum. Damit würden sich frühere Gerüchte erhärten, dass Ubisoft hier klar auf kompetitives Gegeneinander statt Koop oder klassische Story-Missionen setzt.

Die Mail ist laut Leak auf Französisch verfasst. Ob der Test nur in bestimmten Regionen lief oder wie genau die Teilnahmebedingungen aussahen, bleibt offen. Auffällig ist vor allem: Eine offizielle Voranmeldung oder ein öffentliches Playtest-Programm zu Assassin’s Creed Invictus hat Ubisoft bis heute nicht angekündigt.

Release-Pläne, Delay-Gerüchte und sogar ein mögliches Aus

Wann sollte Assassin’s Creed Invictus ursprünglich erscheinen? In früheren Insider-Berichten war von einem Release-Ziel im Jahr 2025 die Rede, das später auf 2026 gerutscht sein soll. j0nathan bezeichnete die 2026-Gerüchte in seinem Post als zutreffend.

Gleichzeitig schob er nach, dass Invictus inzwischen eine gute Chance habe, weiter nach hinten zu rutschen oder sogar komplett eingestellt zu werden. Ob diese Einschätzung auf konkreten Informationen basiert oder eine persönliche Einordnung ist, bleibt dabei Teil der Diskussion, der Tenor ist aber klar: Die aktuelle Entwicklung wirkt nicht wie ein Projekt, das kurz vor der Zielgeraden steht.

Auch der Zeitfaktor fällt ins Gewicht: Assassin’s Creed Invictus wurde bereits im September 2022 im Rahmen eines Ubisoft-Showcases offiziell angekündigt. Bei einem Projekt, das damit seit rund vier Jahren im Umlauf ist, sind Berichte über einen desaströsen Playtest natürlich ein Alarmsignal, gerade bei einem Multiplayer-Spiel, das von stabiler Technik, sauberem Balancing und einem klaren Loop lebt.

Ein ungewöhnliches Multiplayer-Konzept im Assassin’s-Creed-Kosmos

Wie könnte sich Invictus spielen? In der Vergangenheit beschrieben j0nathan und andere etablierte Leaker Assassin’s Creed Invictus als etwas, das an Fall Guys erinnern soll. Gemeint wäre damit ein eher chaotisches, leichtfüßiges Party-Multiplayer-Format, in dem viele Teilnehmende gegeneinander antreten, bis am Ende nur wenige übrig bleiben.

Das klingt zunächst wie ein Stilbruch, weil Assassin’s Creed normalerweise ernster inszeniert ist. Komplett abwegig wäre eine verspieltere Interpretation aber nicht: Mit dem Mobile-Spiel Assassin’s Creed Rebellion gab es bereits 2018 ein deutlich stilisiertes Spin-off, das gezeigt hat, dass die Marke auch außerhalb des klassischen Open-World-Rahmens funktionieren kann.

Interessant ist zudem die bereits seit 2022 kommunizierte interne Einordnung: Ubisoft stellte Invictus damals als Multiplayer-Projekt vor, das unter Führung von Ubisoft Montreal entstehen soll, also einem Team, das auch mit dem Multiplayer-Actionspiel For Honor in Verbindung gebracht wird. Offizielle Details zum Umfang, zu Modi oder zu einem Geschäftsmodell hat Ubisoft seit der Ankündigung allerdings kaum nachgelegt.

Wie würdet ihr reagieren, wenn Assassin’s Creed Invictus tatsächlich verschoben wird oder sogar komplett eingestampft werden sollte: Wäre das für euch ein Verlust oder eher eine sinnvolle Kurskorrektur? Schreibt es gern in die Kommentare.