Assassin’s Creed Black Flag Resynced Leak – Collector’s Edition bei Amazon gelistet

Assassin’s Creed Black Flag Resynced lässt kurz vor der für heute Abend geplanten Enthüllung erneut die Leak-Kasse klingeln. Nachdem in den letzten Tagen bereits von einer Collector’s Edition die Rede war, ist die Sammlerausgabe nun bei Amazon Frankreich aufgetaucht. Der Eintrag liefert nicht nur einen ersten Überblick über die Inhalte, sondern auch mehrere Bilder, die Box und Goodies aus verschiedenen Perspektiven zeigen.

Auch der Preis scheint sich damit weiter zu erhärten. Bei Amazon wird die Collector’s Edition aktuell mit rund 200 Euro geführt. Das passt zu den Angaben des bekannten Insiders Billbil-kun, der von 199,99 Euro spricht. Ebenfalls im Raum steht demnach ein Preis von 59,99 Euro für die Standardversion in einer Launch-Edition.

Preis und Termin im Überblick

Wie teuer wird Assassin’s Creed Black Flag Resynced laut Leak? Die Listung bei Amazon Frankreich nennt für die Collector’s Edition einen Preis von rund 200 Euro. Parallel dazu werden 199,99 Euro als konkreter Richtwert gehandelt, während die Standardversion als Launch-Edition bei 59,99 Euro liegen soll.

🚨 PRICING REVEAL 🚨



Everyone saw the content of Assassin's Creed Black Flag Resynced Collector's Edition, but here is the full pricing for physical copies:



Launch Edition: $59.99 / 59,99€ / 49.99£

Collector's Edition: $199.99 / 199,99€ / 174.99£



Release Date : 9 July 2026 pic.twitter.com/l0xO09lRBx Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop April 23, 2026

Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Der Release soll am 9. Juli 2026 stattfinden. Außerdem ist die vollständige Enthüllung für heute angesetzt: Ubisoft will den Titel am 23. April 2026 ab 18 Uhr im Rahmen eines Showcases präsentieren, inklusive Gameplay-Details und voraussichtlich offizieller Infos zur Sammlerausgabe.

Version Preis Status Collector’s Edition 199,99 Euro (gelistet rund 200 Euro) Durch Amazon-Listung und Insider-Infos gestützt Standardversion (Launch-Edition) 59,99 Euro Als Leak-Angabe im Umlauf

Inhalte der Collector’s Edition

Welche physischen Extras stecken in der Sammlerausgabe? Laut den Bildern aus dem Amazon-Eintrag kommt die Collector’s Edition in einer schwarzen Box und enthält mehrere Sammlerstücke. Das zentrale Highlight ist eine Figur von Edward Kenway, die den Protagonisten sitzend auf einer Schatzkiste zeigt. Genau dieses Statuen-Design war bereits Anfang 2026 auf ersten Bildern zu sehen.

Zusätzlich sollen weitere physische Beigaben enthalten sein, die sich klar an Fans des Piraten-Settings richten. Dazu zählen ein Notizbuch mit Hintergrundinfos zur Figur, eine Brosche sowie eine Schatzkarte.

Figur von Edward Kenway (auf einer Schatzkiste sitzend)

Notizbuch mit Hintergrundinformationen zur Figur

Brosche

Schatzkarte

Was hat es mit dem Notizbuch auf sich? Den vorliegenden Angaben zufolge soll es zusätzliche Einblicke in die Geschichte liefern. Genannt werden dabei offenbar Tagebucheinträge und Gedanken von Edward Kenway, was das Ganze eher in Richtung Lore-Item als reines Deko-Extra schiebt.

Digitale Boni und Vorbestellerpaket

Welche digitalen Inhalte sind laut Amazon enthalten? Neben den physischen Goodies listet der Amazon-Eintrag auch mehrere digitale Pakete. Genannt werden ein Charakterpaket und ein Maritimpaket, beide mit dem Zusatz Meisterassassine.

Obendrauf gibt es außerdem Blackbeards Blutrotes Paket, das laut Eintrag offenbar auch als Vorbesteller-Bonus dient. Damit wäre die Collector’s Edition nicht nur eine Vitrine-freundliche Box, sondern würde auch im Spiel direkt Content nachliefern.

Charakterpaket Meisterassassine

Maritimpaket Meisterassassine

Blackbeards Blutrotes Paket (offenbar auch als Vorbesteller-Bonus)

Wie gut passen die neuen Infos zu früheren Berichten?

Die aktuelle Listung bestätigt weitgehend das, was zuvor bereits über Insider-Berichte kursierte. Demnach soll Ubisoft die Collector’s Edition intern oder im Rahmen einer Präsentation bereits gezeigt haben, dort allerdings wohl vor allem mit Fokus auf die Statue.

Mit den nun aufgetauchten Bildern wirkt es so, als sei das Gesamtpaket inklusive Box-Design und Nebeninhalten bereits final zusammengestellt. Spätestens der Showcase am heutigen Abend dürfte klären, welche Inhalte offiziell sind und ob Preis und Umfang tatsächlich so in den Handel gehen.

Wie findet ihr die Inhalte der Collector’s Edition zu rund 200 Euro, und würdet ihr bei Black Flag Resynced eher zur Standardversion oder zur Sammlerausgabe greifen? Schreibt es gern in die Kommentare.