Physint-Leak zeigt Casting zur Bus-Entführung und Antagonist mit Akzent

Rund um Hideo Kojimas neues Projekt Physint war es zuletzt auffällig still, doch ein frischer Casting-Aufruf sorgt jetzt für Gesprächsstoff. Aus dem Dokument gehen gleich mehrere Details hervor, die einen seltenen Blick auf eine konkrete Szene werfen und sogar einen neuen Gegenspieler andeuten.

Physint ist als Action-Espionage-Spiel beschrieben und wird als dritte große Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Sony Interactive Entertainment geführt. Zusätzlich ist auch das Filmstudio Columbia Pictures involviert, was den ohnehin filmischen Ansatz von Kojimas Produktionen weiter unterstreicht.

Leak aus dem Casting-Aufruf

Welche neuen Details verrät das Casting zu Physint? Laut dem Casting-Aufruf wird Mari Ueda als Casting Director genannt, die bereits bei Death Stranding 2 mit Kojima zusammengearbeitet hat. Gesucht werden Darsteller für Passagiere in einem gekaperten Bus, was unmittelbar ein klares Bild von einer angespannten, potenziell actionreichen Sequenz zeichnet.

In der Rollenbeschreibung tauchen mehrere Passagierprofile auf, die auf eine international besetzte Szene hindeuten. Genannt werden unter anderem:

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eine Mutter, die ihr neugeborenes Baby im Arm hält

fünf Teenager unterschiedlicher Ethnien

zwei weitere männliche Passagiere

Am meisten Aufmerksamkeit bekommt jedoch eine weitere Rolle: ein antagonistischer Charakter mit deutschem Akzent. Damit ist nicht nur bestätigt, dass Physint offenbar mindestens einen klar definierten Gegenspieler in einer konkreten Situation hat, sondern auch, dass das Casting bereits sehr szenenbezogen arbeitet.

Der neue Antagonist und die Mads-Mikkelsen-Parallele

Wer könnte der neue Bösewicht in Physint sein? Die Beschreibung des Antagonisten ist ungewöhnlich konkret und vergleicht die Figur sinngemäß mit Mads Mikkelsen als Hannibal Lecter, allerdings mit mehr Show und Stil. Der gesuchte Typ soll intensiv wirken und auf eine selbstbewusste, psychotische Art dominant auftreten.

Das ist auch deshalb spannend, weil Kojima schon in der Vergangenheit gerne mit großen Namen gearbeitet hat, etwa mit Norman Reedus, Léa Seydoux oder eben Mads Mikkelsen. Ein offener Casting-Aufruf ist für die ganz großen Rollen aber eher untypisch, was darauf hindeutet, dass es sich bei dem deutsch akzentuierten Antagonisten eher um einen kleineren Gegenspieler oder um einen Szenen-Villain handeln könnte, nicht zwingend um den zentralen Hauptfeind.

Der gekaperte Bus wirkt jedenfalls wie ein Szenario, das sowohl als Cutscene funktionieren kann als auch als spielbare Sequenz mit Fokus auf Spannung, Bedrohung und Eskalation. Gerade bei einem Action-Espionage-Spiel liegt es nahe, dass Kojima hier mit Inszenierung und Interaktivität spielt, ähnlich wie Fans es aus seinen früheren Stealth-Wurzeln kennen.

Zeitplan und mögliche nächste Ankündigungen

Wann könnten wir mehr von Physint sehen? Im Casting-Aufruf ist als Zeitraum für Dreh beziehungsweise Motion-Capture-Arbeiten der Juni 2026 genannt. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass die Produktion hinter den Kulissen vorankommt und erste größere Inhalte bald präsentabler werden.

Selbst wenn ein solches Shooting noch keine Veröffentlichung in greifbare Nähe rückt, ist es oft ein Schritt, nach dem Teaser, Trailer oder ein offizieller Auftritt bei großen Gaming-Shows realistischer werden. Denkbare Bühnen wären beispielsweise ein PlayStation State of Play, das Summer Game Fest oder The Game Awards, bei denen Kojima in der Vergangenheit immer wieder für Highlights gesorgt hat.

Was erhoffst du dir von Physint als Rückkehr zum Action-Espionage-Genre, und klingt die Bus-Szene für dich nach spielbarer Mission oder eher nach Cutscene? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.