Kojima plant Spiel für KIs – Revolution in der Gaming-Welt?

Hideo Kojima hat sich in einem aktuellen Interview zur Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung geäußert – und seine Vision geht weit über die gängigen Diskurse hinaus. Ganz in Kojima-Manier geht es nicht nur um technische Spielereien, sondern um eine provokante Idee: ein Videospiel, das nicht für Menschen, sondern für eine KI gemacht ist. Diese Aussagen stammen aus einem Gespräch mit dem japanischen Magazin Nikkei Xtrend.

Bekannt für seine Arbeit an der Metal Gear-Reihe sowie den Titeln Death Stranding und Death Stranding 2: On the Beach, hat Kojima mehrfach bewiesen, dass er in der Lage ist, die Grenzen des Mediums zu verschieben. Seine Spiele sind geprägt von tiefgründiger Narration, philosophischen Themen und unkonventionellen Spielmechaniken.

Kojimas Vision: Ein Spiel, das eine KI trainiert

Was will Kojima mit KI in Spielen erreichen? In dem Interview erklärt Kojima, dass Künstliche Intelligenz derzeit noch nicht besonders wissend sei und zuerst lernen müsse. Genau hier möchte er mit einem neuen Spiel ansetzen: Es soll so konzipiert sein, dass es eine KI trainieren kann, um sie auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten.

Sein Ziel ist es, in fünf bis zehn Jahren eine KI zu schaffen, die fähig ist, sich in unterschiedliche Welten einzufügen. Dabei geht es ihm nicht darum, generative KI zur Erstellung von Inhalten zu nutzen – was viele Fans kritisch sehen –, sondern um die Entwicklung dynamischer Systeme, die das Verhalten von NPCs realistischer machen und die Interaktion im Spiel vertiefen.

Ein Spiel in Schwerelosigkeit?

Was meint Kojima mit einem Spiel in Schwerelosigkeit? Neben dem KI-Projekt sprach Kojima auch von einem Spiel, das in der Schwerelosigkeit spielbar sein soll. Was genau er damit meint, ließ er offen. Möglich wäre eine VR-Erfahrung oder ein Spiel, das physikalisch neue Wege geht.

Kojima kritisierte außerdem die derzeitige Spielelandschaft als zu einheitlich. Viele Titel würden sich visuell und systemisch kaum unterscheiden. Für ihn ist es daher entscheidend, etwas wirklich Neues zu schaffen – sowohl technisch als auch konzeptionell.

Der KI-Diskurs in der Branche

Wie steht Kojima im Vergleich zur restlichen Industrie da? Während viele Entwickler und Studios derzeit für den Einsatz von KI kritisiert werden – etwa Larian oder Sandfall Interactive – nimmt Kojima eine differenziertere Haltung ein. Er will KI nicht zur Generierung von Kunst oder Inhalten einsetzen, sondern zur Erweiterung spielerischer Möglichkeiten.

Ein prominentes Beispiel ist das Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33, das 2025 wegen generativer KI-Assets vom Indie-Wettbewerb disqualifiziert wurde. Auch andere Titel wie Jurassic World Evolution 3, Kaiserpunk oder The Alters gaben den Einsatz von KI offen zu und sorgten für Kontroversen.

Ein unkonventioneller Vordenker

Warum ist Kojimas Haltung so einflussreich? Seit seinen Anfängen bei Konami gilt Kojima als visionärer Entwickler, der Spielmechanik, Filmästhetik und gesellschaftliche Themen miteinander verbindet. Mit Death Stranding bewies er 2019, dass auch ungewöhnliche Konzepte wie asynchrones Multiplayer-Gameplay erfolgreich sein können.

Sein Einfluss reicht weit über seine eigenen Projekte hinaus. Wenn Kojima über KI spricht, hören auch andere Entwickler genau hin. Seine Idee, nicht gegen, sondern mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, könnte in den kommenden Jahren paradigmatisch für eine neue Phase der Spieleentwicklung stehen.

Was denkst du über Kojimas Ansatz? Würdest du ein Spiel spielen, das eine KI trainiert – oder sogar für eine KI entwickelt wurde? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!