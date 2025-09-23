Physint: Hideo Kojima enthüllt Poster und Besetzung seines neuen Spiels

Hideo Kojima, der bekannte japanische Videospiel-Designer und Regisseur, hat neue Details zu seinem kommenden Spiel Physint enthüllt. Das Spiel wurde erstmals im Januar 2024 während des PlayStation State of Play Events angekündigt. Physint ist eine Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und PlayStation und markiert Kojimas Rückkehr ins Stealth-Action-Genre, ähnlich wie bei der Metal Gear Solid Serie.

Das Besondere an Physint

Was macht Physint so besonders? Hideo Kojima hat bei einem speziellen Event zum 10-jährigen Bestehen von Kojima Productions ein neues Poster für Physint vorgestellt. Das Poster zeigt einen militärischen Agenten in einem Trenchcoat, bewaffnet mit einer Waffe. Interessant dabei ist, dass das Design stark an Solid Snake aus Metal Gear Solid erinnert. Kojima hat noch keine endgültige Entscheidung über das Aussehen des Hauptcharakters getroffen, was die Spannung weiter erhöht.

Die Enthüllung des Posters erfolgte zusammen mit der Bekanntgabe der Besetzung des Spiels. Zu den Schauspielern gehören Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe, die alle in der Filmwelt bekannt sind. Diese Auswahl an Talenten verspricht eine interessante und fesselnde Spielerfahrung.

Die Besetzung von Physint

Wer sind die Hauptdarsteller? Charlee Fraser, die in Filmen wie Furiosa: A Mad Max Saga mitspielte, ist bekannt für ihre Arbeit als Model und Schauspielerin. Don Lee, ein gefeierter südkoreanisch-amerikanischer Schauspieler, ist bekannt aus Filmen wie Train to Busan und Eternals. Minami Hamabe hat sich in der japanischen Filmindustrie etabliert und war zuletzt in Godzilla Minus One und Shin Kamen Rider zu sehen.

Diese hochkarätige Besetzung verspricht, die narrative Tiefe und Komplexität zu liefern, die Fans von Kojimas Spielen erwarten. Die Kombination aus talentierten Schauspielern und Kojimas einzigartigem Stil könnte Physint zu einem weiteren Hit im Stealth-Action-Genre machen.

Der Weg zur Veröffentlichung

Wann können wir mit Physint rechnen? Physint wird voraussichtlich nach dem Xbox-veröffentlichten Horrorspiel OD: Knock erscheinen. Da der Release von OD: Knock noch keinen festen Termin hat, wird Physint vermutlich erst mit der Veröffentlichung der nächsten PlayStation-Konsole, der PS6, erscheinen. Schätzungen zufolge könnte die PS6 um das Jahr 2028 erscheinen, was bedeutet, dass Physint noch einige Jahre entfernt ist.

Obwohl der genaue Veröffentlichungstermin unklar ist, bleibt die Vorfreude auf das Spiel groß. Fans des Metal Gear Solid Franchise sind gespannt darauf, wie Physint die Tradition des Stealth-Action-Genres fortsetzen wird, wenn es endlich veröffentlicht wird.

