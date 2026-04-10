PS5-Gratis-Spiel ohne PS Plus – Graveyard Keeper bis 13. April 2026 kostenlos sichern

Im PlayStation Store gibt es gerade ein echtes seltenes Schmankerl für alle mit PS5: Bis zum 13. April 2026 kannst du dir ein Spiel komplett kostenlos sichern, ohne dass dafür PlayStation Plus nötig ist. Wer es rechtzeitig zur Bibliothek hinzufügt, behält es dauerhaft.

Bei Konsolen sind Gratis-Aktionen ohne Abo deutlich seltener als am PC, wo Freebies regelmäßig auftauchen. Umso mehr lohnt sich ein kurzer Blick in den Store, wenn du deine Sammlung ohne Zusatzkosten erweitern willst.

Das Gratis-Spiel im Überblick

Welches Spiel ist bis zum 13. April 2026 gratis? Aktuell kannst du Graveyard Keeper kostenlos beanspruchen. Es handelt sich technisch um eine PS4-Version, die auf der PS5 über Abwärtskompatibilität spielbar ist.

Inhaltlich geht es um den Aufbau und das Management eines mittelalterlichen Friedhofs. Das Spiel kombiniert Ressourcenverwaltung, Crafting und Erkundung mit einem makabren Twist und erinnert vom Grundgefühl her an Genre-Kollegen wie Stardew Valley, nur eben deutlich düsterer.

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Wenn du zwischen Routine-Arbeit und Optimierung gern auch mal abseits der Hauptaufgaben unterwegs bist, bekommst du hier außerdem Dungeons zum Erkunden und diverse Dorfbewohner, mit denen du interagierst.

So sicherst du dir Graveyard Keeper dauerhaft

Wie lange hast du Zeit, um das Gratis-Spiel zu holen? Die Aktion läuft bis einschließlich 13. April 2026. Entscheidend ist, dass du das Spiel innerhalb des Zeitfensters im Store zur Bibliothek hinzufügst. Danach bleibt es dir erhalten, auch ohne PlayStation-Plus-Mitgliedschaft.

Wichtig: Es reicht nicht, es nur auf der Wunschliste zu parken. Wenn du es wirklich behalten willst, musst du es aktiv deiner Bibliothek hinzufügen.

Warum das Spiel gerade verschenkt wird

Warum gibt es Graveyard Keeper aktuell kostenlos? Die Gratis-Aktion hängt mit der jüngsten Enthüllung des Nachfolgers zusammen: Graveyard Keeper 2 soll später im Jahr 2026 erscheinen. Der Freebie-Deal ist damit vor allem auch eine Einladung, in die Reihe einzusteigen und sich ein Bild vom Stil und Gameplay zu machen.

Falls dir das Basisspiel nach ein paar Stunden gefällt, kannst du im Store außerdem einen Blick auf die Zusatzinhalte werfen. Mehrere DLC-Pakete sind im Rahmen der Aktion reduziert, und mit PlayStation Plus fällt der Rabatt noch etwas höher aus.

Holst du dir Graveyard Keeper noch schnell bis zum 13. April 2026, und reizt dich das morbide Management-Gameplay oder ist das eher nichts für dich? Schreib es gern in die Kommentare.