Scuf Omega für PS5 und PC – Premium-Controller mit 11 Extra-Buttons

Scuf bringt mit dem neuen Scuf Omega einen frischen Premium-Controller für PlayStation 5 und PC an den Start. Das Modell ist offiziell für PS5 lizenziert und richtet sich klar an alle, die mehr Eingabemöglichkeiten, mehr Feintuning und mehr Anpassung wollen als beim normalen DualSense.

Im Zentrum steht dabei weniger ein neues Design, sondern ein Feature-Paket, das vor allem für kompetitive Games spannend ist. Der Haken: Der Controller ist deutlich teurer als Standard-Pads und zielt damit auf eine Nische, in der Zusatzfunktionen wichtiger sind als der klassische Komfort.

Positionierung als Premium-Alternative

Für wen ist der Scuf Omega gedacht? Scuf adressiert mit dem Omega vor allem PS5- und PC-Fans, die viele frei belegbare Tasten brauchen, schnelle Trigger bevorzugen und ihren Controller möglichst exakt an Genre und persönliche Vorlieben anpassen möchten. Der Hersteller ist seit Jahren als Third-Party-Marke im High-End-Segment bekannt, auch im eSports-Umfeld.

Der Scuf Omega ist in mehreren Varianten angekündigt, sodass sich Käufer je nach Setup und Vorlieben eine passende Ausführung aussuchen können. Preislich liegt er klar im Premium-Bereich und kostet umgerechnet rund 200 Euro, je nach Steuern und finaler EU-Auszeichnung.

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Wichtig für PS5-Nutzer: Der Fokus liegt hier nicht auf den typischen DualSense-Alleinstellungsmerkmalen. Wer also vor allem wegen immersiver Features wie Vibration und haptischem Feedback zum Controller greift, sollte genau hinschauen, welche Funktionen beim Omega tatsächlich geboten werden.

Zusatz-Inputs und App-Anpassung

Welche Zusatz-Tasten bietet der Scuf Omega? Laut Scuf bringt der Omega insgesamt 11 zusätzliche Inputs mit, die sich über eine Scuf-App anpassen lassen. Damit sollst du Tastenbelegungen und Profile flexibler verwalten können, ohne dich auf Standardlayouts verlassen zu müssen.

Vier rückseitige Paddle-Tasten (P1 bis P4)

Zwei seitliche Buttons in der Nähe von R1 und L1

Fünf G-Keys in der Nähe der 3,5-mm-Headset-Buchse

Drei dieser G-Keys sind ab Werk für Audio-Funktionen vorgesehen, lassen sich aber ebenfalls umbelegen. Gerade für Shooter, Action-Games oder Spiele mit vielen Shortcuts kann das praktisch sein, weil wichtige Aktionen auf erreichbare Tasten wandern, ohne dass du den Daumen vom Stick nehmen musst.

Neue Stick-Technik und schnelle Trigger

Was ist das Besondere an den Sticks? Ein zentrales Merkmal sind Thumbsticks mit tunneling magnetoresistance, kurz TMR. Diese Technik gilt als Weiterentwicklung gegenüber Hall-Effect-Lösungen, weil sie präzisere Eingaben ermöglichen und dabei weniger Energie verbrauchen soll.

Im Lieferumfang sind drei Paare austauschbarer Thumbsticks enthalten. Damit kannst du linken und rechten Stick unabhängig voneinander anpassen, beispielsweise in Höhe oder Form, um Aim und Movement stärker auf deinen Stil zuzuschneiden.

Welche Trigger-Technik steckt drin? Zusätzlich setzt der Scuf Omega auf Omron-Mikroschalter für schnelle Auslösung. L2 und R2 lassen sich außerdem so konfigurieren, dass sie als Instant-Trigger reagieren. Das ist vor allem dann interessant, wenn du in kompetitiven Matches eine möglichst kurze Auslösezeit bevorzugst.

Polling-Rate, Plattformen und Lieferumfang

Wie schnell ist der Controller auf PS5 und PC? Auf dem PC unterstützt der Scuf Omega laut Hersteller eine Polling-Rate von 1.000 Hz, und zwar sowohl kabelgebunden als auch kabellos. Auf der PlayStation 5 werden bis zu 250 Hz genannt, was für Konsolen-Verhältnisse ebenfalls ein starker Wert ist.

Welche Geräte werden unterstützt? Neben der PS5 ist der Controller auch mit Windows und macOS kompatibel. Die Verbindung soll über USB oder Bluetooth möglich sein, zusätzlich liegt ein USB-Dongle für Wireless-Nutzung bei.

Bereich Details Kompatibilität PS5, Windows, macOS Verbindung USB, Bluetooth, USB-Wireless-Dongle Polling-Rate PC bis 1.000 Hz, PS5 bis 250 Hz Lieferumfang USB-C-Kabel, austauschbare Side-Button-Plates, Wireless-Dongle, Carry-Case, drei Thumbstick-Paare Features Keine Vibration, kein haptisches Feedback

Ein Punkt, der je nach Geschmack entscheidend sein kann: Der Scuf Omega verzichtet auf Vibration und haptisches Feedback. Wer primär kompetitiv spielt, wird das leichter verschmerzen. Wenn du aber viele Sony-Exklusives oder Story-Games spielst, bei denen DualSense-Features Teil der Inszenierung sind, ist das eine echte Abwägung.

Wäre der Scuf Omega für dich ein Upgrade gegenüber dem DualSense oder sind dir haptisches Feedback und Vibration wichtiger als Extra-Buttons? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.