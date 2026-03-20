Crimson Desert Haustiere – So bekommt ihr eine Fellnase als Begleiter

In Crimson Desert stolperst du schon in den ersten Minuten über das Haustier-System, denn direkt nach Kliffs Erwachen am Flussufer begrüßt dich ein zutraulicher Bulldoggen-Kumpel. Wenn du ihn streichelst, siehst du sofort, dass eine Vertrauensanzeige ansteigt. Genau dieses Vertrauen ist der Schlüssel, um aus herumstreunenden Hunden und Katzen feste Begleiter für deine Reise durch Pywel zu machen.

Richtig interessant wird es kurz darauf in Hernand, wo dir deutlich mehr Tiere begegnen. Dort kannst du gezielt anfangen, dir deine ersten Haustiere aufzubauen, die später nicht nur im Schlepptau laufen, sondern in bestimmten Fällen sogar nützlich werden.

Vertrauen als Grundlage für Haustiere

Wie bekommt man ein Haustier in Crimson Desert? Damit ein Hund oder eine Katze wirklich als Haustier zählt, musst du bei genau diesem Tier 100 Vertrauen erreichen. Das passiert nicht per Quest-Trigger, sondern über wiederholte Interaktionen, die jeweils Vertrauenspunkte geben.

Das Grundprinzip ist simpel: Hebst du zum Beispiel eine Katze hoch und streichelst sie, bekommst du eine kleine Vertrauenssteigerung eingeblendet. Pro Streicheln sind es +5 Punkte und du siehst den Fortschritt direkt im Spiel.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig ist dabei, dass das Spiel tägliche Limits setzt. Du kannst also nicht einfach in einer Minute alles „durchklicken“, sondern musst deine Aktionen über Ingame-Tage verteilen oder Zeit verstreichen lassen, wenn du es schneller abschließen willst.

Alle Methoden zum Vertrauen-Farmen

Wie erhöht man Vertrauen bei Hund und Katze am schnellsten? Du hast im Kern zwei Wege: streicheln und füttern. Beides ist pro Ingame-Tag begrenzt, damit der Fortschritt in einem nachvollziehbaren Rhythmus läuft.

Streicheln: Bis zu fünfmal pro Ingame-Tag, jeweils +5 Vertrauen , insgesamt maximal +25 am Tag.

Bis zu fünfmal pro Ingame-Tag, jeweils , insgesamt maximal am Tag. Füttern: Bis zu dreimal pro Ingame-Tag, die Vertrauenspunkte hängen von der Qualität des Futters ab.

Beim Füttern lohnt sich Qualität spürbar. Ein Hund bekommt etwa für zähes Fleisch +10 Vertrauen, für feines Fleisch aber +35 Vertrauen. Wenn du also möglichst wenige Tage investieren willst, ist besseres Futter oft der schnellere Weg.

Außerdem sind die Vorlieben unterschiedlich: Hunde sind relativ unkompliziert und fressen generell Fleisch, Katzen bevorzugen Milch. Beides kannst du in Hernand im Lebensmittelladen oder in der Metzgerei kaufen, jeweils südlich vom Gasthaus. Du kannst zwar auch andere Lebensmittel ausprobieren, aber mit Fleisch und Milch liegst du für den Start zuverlässig richtig.

Füttern richtig ausführen und Zeit sparen

Wie füttert man Tiere in Crimson Desert korrekt? Das Füttern läuft über dein Inventar: Du lässt das gewünschte Essen fallen, damit das Tier es aufnehmen kann. Klingt simpel, hat aber einen Haken, denn wenn mehrere Tiere in der Nähe sind, kann dir auch mal das „falsche“ Tier das Futter wegschnappen.

Wenn du das Haustier nicht an einem Tag voll bekommst, kannst du Zeit verstreichen lassen, um die Tageslimits schneller zu resetten. So kommst du zügiger an die nächste Runde Streicheln und Füttern, bis die 100 voll sind.

Haustier aufnehmen und verwalten

Wie nimmt man ein Tier endgültig als Haustier auf? Sobald ein Tier 100 Vertrauen erreicht hat, musst du es absetzen, falls du es gerade trägst, und dann die Interaktion auslösen: Halte die Taste E, um die Option Aufnehmen zu nutzen. Danach zählt es als dein Haustier.

Ab diesem Moment findest du es im Inventar unter dem Bereich Haustiere. Dort steuerst du auch, ob es dich aktiv begleitet oder gerade nicht beschworen ist.

Regeln und Funktionen des Pet-Systems

Was können Haustiere in Crimson Desert und welche Limits gibt es? Haustiere sind nicht nur Deko, sondern folgen festen Spielregeln. Die wichtigsten Punkte solltest du kennen, damit du dich nicht wunderst, wenn dein Begleiter plötzlich verschwindet oder im Camp auftaucht.

Du kannst Haustiere im Haustier-Menü beschwören und wegschicken. Beschworene Haustiere folgen dir, verschwinden aber, sobald du auf dein Pferd steigst. Sobald du in Kapitel 3 ein Lager besitzt, halten sich deine Haustiere dort auf. Du kannst Haustiere im Menü losbinden, wodurch sie nicht mehr deine Haustiere sind. Du kannst insgesamt bis zu 30 Haustiere besitzen. Einige Haustiere, darunter Hunde, können beim Begleiten Items für dich looten.

Aktion Limit pro Ingame-Tag Vertrauen Streicheln 5 Mal +5 pro Mal, max. +25 Füttern 3 Mal Je nach Futterqualität, z. B. +10 bis +35 Haustier werden Einmalig bei 100 Vertrauen Option Aufnehmen mit E

Wenn du einmal verstanden hast, wie stark gutes Futter den Prozess beschleunigt, wird das Sammeln von Haustieren in Hernand schnell zur Nebenbeschäftigung, die sich unterwegs richtig auszahlt, vor allem mit einem Hund an deiner Seite, der nebenbei auch noch Zeug einsammelt.

Welche Tiere hast du schon als Haustier aufgenommen, und gehst du eher nach Nutzen oder nach Niedlichkeitsfaktor? Schreib es gern in die Kommentare.