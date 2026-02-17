Diablo 2 Resurrected Update 2026 – Neue Klasse Hexenmeister vorgestellt!

Diablo 2: Resurrected bekommt Anfang 2026 ein Update, das sich nach einem kleinen Wunder anfühlt: Blizzard bringt mit dem Hexenmeister eine komplett neue Klasse ins Spiel. Laut den Entwicklern ist es das umfangreichste Content-Update seit 2010 und es geht deutlich über typische Komfortfunktionen hinaus. Der Release soll ab sofort auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch starten.

Das Überraschende daran ist nicht nur die neue Klasse, sondern auch die Richtung: Der Hexenmeister soll sich wie ein echter Diablo-2-Charakter anfühlen, ohne das Spiel in ein modernes Live-Service-Korsett zu pressen. Gleichzeitig kommen neue Endgame-Herausforderungen, überarbeitete Terrorzonen und ein ganzer Schwung Quality-of-Life-Features.

Der Hexenmeister als erste neue Klasse seit 25 Jahren

Was macht den Hexenmeister in Diablo 2: Resurrected so besonders? Blizzard positioniert die Klasse als düsteren Gegenpol zu den klassischen Heldenfantasien von Diablo 2. Designer Tim Vasconcellos beschreibt den Hexenmeister als Gelehrten, der sein Leben der Dämonenkunde gewidmet hat und bereit ist, seine Seele zu beflecken, um die Rückkehr der Großen Übel zu bekämpfen.

Für mich ist der Hexenmeister jemand, der sein ganzes Leben Dämonen studiert hat. Ein Idealist, ein Gelehrter, der sieht, wie die Welt mit der Rückkehr der Großen Übel in den Wahnsinn rutscht und der bereit ist, seine Seele zu beschmutzen, um etwas zu verändern.

Wie verhindert Blizzard Überschneidungen mit Totenbeschwörer und Druide? Die große Designfrage war offenbar, wie man Beschwörung und Dunkelmagie ins Spiel bringt, ohne dem Totenbeschwörer die Identität zu klauen. Die Lösung: kein untotes Heer und keine große Armee, sondern eine klar begrenzte Dämonen-Truppe, die sich flexibel zusammenstellen lässt.

Dämonen statt Armee und ein klares Kampfsystem

Wie funktionieren Begleiter und Fähigkeiten des Hexenmeisters? Der Hexenmeister startet mit dem Fantasy-Kern Summon statt Bind. Das heißt: Zuerst ruft er Dämonen aus der Hölle, später geht es stärker in Richtung Binden und Kontrolle, was laut Team auch im Skill-Tree bewusst so kommuniziert wird.

Welche Dämonen stehen zur Auswahl? Zum Launch sind drei aktive Dämonen gleichzeitig möglich, mit freier Mischung. In der Praxis bedeutet das, dass du deine Gruppe je nach Build und Situation anpassen kannst. Genannt wurden unter anderem:

Goat Man als robuster Nahkampf-Tank für die Frontlinie

Tainted als Fernkampf-Dämon, der nun Feuerbälle statt Blitzkugeln spuckt und zusätzlich defensive Utility über Feuerresistenz liefert

Defiler als Utility-Begleiter, der nicht direkt angreift, sondern einen Fluch verteilt, der Schaden über das Kampfgebiet streuen soll

Warum gibt es eine Einschränkung beim Grafikmodus? Eine kuriose, aber klare Ansage: Mit dem Hexenmeister lässt sich der Legacy-Mode nicht aktivieren. Die Klasse ist ausschließlich in der modernen Optik spielbar, der klassische Look bleibt den ursprünglichen Klassen vorbehalten.

Neue Endgame-Inhalte mit verbesserten Terrorzonen

Welche neuen Herausforderungen bringt das Update neben der Klasse? Blizzard schraubt auch am Endgame. Es kommen verbesserte Terrorzonen, die bestimmte Gebiete zeitweise gefährlicher machen und zugleich die Belohnungen anheben. In der Hölle tauchen zusätzlich Herolde des Schreckens auf: Gegnergruppen, die den Charakter verfolgen und im Verlauf immer bedrohlicher werden.

Was sind mystische Statuen und die Kolossalen Ahnen? Wer diese Herolde besiegt, erhält manchmal mystische Statuen. Davon gibt es fünf Stück. Werden sie im Horadrimwürfel kombiniert, öffnet das den Weg zu den Kolossalen Ahnen, einer überarbeiteten Superboss-Variante des Akt-5-Ahnenkampfs. Der Kniff: Jeder besiegte Ahn verstärkt die übrigen, wodurch der Kampf zunehmend eskaliert und bewusst auf Chaos, Druck und Koordination setzt.

Quality-of-Life-Update mit Lootfilter, Lager-Upgrade und Chronik

Welche Komfortfunktionen kommen offiziell ins Spiel? Das Update liefert gleich mehrere Features, die viele seit Jahren über Mods oder externe Tools abbilden. Besonders wichtig: Ein Lootfilter ist jetzt offiziell integriert und soll ohne zusätzliche Modifikationen funktionieren. Gleichzeitig bleibt die Wahlfreiheit erhalten, wenn du lieber bei deinem bisherigen Setup bleibst.

Die Leute können entscheiden, ob sie unseren Lootfilter nutzen oder den über ihre Mod. Das ist komplett ihre Entscheidung, aber die Option ist da.

Was ändert sich am Lager und an Sammlungen? Blizzard baut zudem das Stash-System aus: zusätzliche Lagerreitern und die Möglichkeit, Gegenstände im Lager zu stapeln, sollen das Inventory-Management spürbar entspannen. Dazu kommt die neue Chronik, eine Sammlung, die Uniques, Sets und Runenwörter erfasst und sogar festhalten soll, wann und wo du Beute gefunden hast.

Rahul Kohli spricht über die Stimme des Hexenmeisters

Wer spricht den Hexenmeister und wie nähert sich der Schauspieler der Rolle? Die englische Stimme übernimmt Rahul Kohli, bekannt aus Serien wie The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass und iZombie. Er erzählt, dass er anfangs selbst dachte, das Angebot sei ein Tippfehler, als er von einem Diablo-2-Projekt hörte. Für die Figur wollte er seine Stimme bewusst so verändern, dass man ihn nicht sofort wiedererkennt.

Sie haben mir das Konzeptbild geschickt und ich wollte sofort meine Stimme so verändern, dass es nichts mit mir zu tun hat. Ich will nicht, dass Leute einfach nur sagen, das ist er.

Warum war die Aufnahme laut Kohli so speziell? Kohli hebt außerdem hervor, wie technisch fordernd Voice Acting für Games ist und wie sehr ihn das sogar als Screen Actor besser gemacht habe. Blizzard habe die Sessions zudem atmosphärisch inszeniert, inklusive Musik im Ohr und einer düsteren, gotischen Stimmung, die ihn direkt in die Diablo-Welt gezogen habe.

Voice Acting in Videospielen hat mich zu einem besseren Screen Actor gemacht. Diese Präzision, Varianten on the fly zu liefern, ist extrem anspruchsvoll.

