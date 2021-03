Diablo 2: Resurrected dürft ihr in gleich zwei Alphas testen

Noch in diesem Jahr soll mit Diablo 2: Resurrected ein Remaster von Blizzards Hack-’n‘-Slay-Klassiker aus dem Jahr 2000 erscheinen. Und vor dem Release wird es gleich zwei Alphas geben.

So könnt ihr Diablo 2: Resurrected vor Release testen

Lead Producer Chris Lena erklärte, dass sich der erste Alpha-Test um den Singleplayer-Part des Action-Rollenspiels dreht. Ihr werdet also alleine durch die Welt streifen, gegen Monster kämpfen und testen, ob alles so läuft, wie es sollte.

Danach findet eine Multiplayer-Alpha statt. Diese soll als Stresstest dienen, um herauszufinden, ob die Server stabil laufen. Für beide Tests gibt es aktuell noch keinen Starttermin. Es heißt nur, dass sie natürlich vor dem Launch von „Diablo 2: Resurrected“ stattfinden, der für später in diesem Jahr geplant ist.

Möchtet ihr bei diesen Alphas dabei sein, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Website registrieren. Klickt dort einfach auf den Anmelden-Button und registriert euch mit eurem Battle.net-Account. Sobald die Alpha startet und ihr ausgewählt werdet, erhaltet ihr Bescheid und dürft dann loslegen.

Wie umfangreich die Alphas ausfallen und wie lange sie dauern, ist noch nicht bekannt. Hierzu soll es weitere Informationen geben, sobald der Start die Testphasen näher rückt.

Blizzard gab in einem Interview mit IGN im Übrigen noch eine weitere interessant Information bekannt. Und zwar ist es möglich, dass ihr eure Spielstände aus dem originalen „Diablo 2“ in das Remaster übernehmt. Habt ihr vor 20 Jahren also mittendrin aufgehört, dann ladet euer Savegame einfach im Remaster und macht an genau der Stelle weiter.

„Diablo 2: Resurrected“ will eine möglichst originalgetreue Version des Klassikers sein, die im Grunde hauptsächlich durch die neue Grafik modernisiert wurde. Die Entwickler bauen alles so nach, wie es im Jahr 2000 schon war. Selbst die Levels der Welt und der Dungeons sehen so aus wie früher, nur erstrahlen sie eben in modernem 3D-Glanz.

Ihr werdet das Remaster sowohl auf dem PC, als auch auf der PS4/PS5, der Xbox One und Xbox Series X/S und auf der Nintendo Switch spielen können.