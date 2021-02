Diablo 2: Resurrected – Remaster-Version angekündigt, was ist neu?

Blizzard hat während der BlizzConline 2021 eine Remastered-Version von „Diablo 2“ angekündigt. Sie trägt den Namen Diablo 2: Resurrected.

Der klassische Action-RPG-Hit wird damit also ähnlich wie WarCraft 3: Reforged in ein neues Gewand gesteckt und noch einmal neu veröffentlicht. Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer mit Gameplay:

Was ist neu in Diablo 2: Resurrected?

Inhaltliche Neuerungen dürfen wir nicht erwarten. Da es sich lediglich um ein Remaster handelt, wurde allem voran nur die Grafik in die Postmodere aktualisiert. Heißt also, dass ihr das Spiel in einer schön anzusehenden HD-Auflösung (bis 4K) mit zeitgemäßen Animationen, Texturen und sogar Shader-Effekten spielen könnt. Davon ab wurde jedoch ebenso die Soundkulisse und das physikalische Grundgerüst verbessert.

Tatsächlich ist der Sprung also eigentlich sehr gewaltig. Wir erkennen die einstige 2D-Grafik kaum noch wieder und es wirkt rein optisch fast wie ein neues Spiel.

Blizzard gibt an, dass die Zwischensequenzen ebenfalls komplett neu entstanden sind und der DLC „Lord of Destruction“ beiliegt. Ganz neue Level oder einen weiteren Akt wird es hingegen nicht geben.

Insgesamt ist die Erwartungshaltung also recht hoch. Wir gehen nicht davon aus, dass wir ein Debakel wie mit WarCraft 3: Reforged erwarten dürfen. Aber man weiß ja nie, ob und an welcher Stelle die Entwickler noch zurückrudern bis zum Release.

Release und Preis von Diablo II: Resurrected

„Diablo 2: Resurrected“ erscheint irgendwann in 2021. Der genaue Release-Temrin ist noch nicht bekannt. Der Preis ist allerdings schon bekannt. Ihr könnt das Spiel im Blizzard Shop für rund 40 Euro kaufen und falls ihr nochmal 20 Euro oben drauf legt, erhaltet ihr die „Prime Evil Collection“ mit Diablo 3: Eternal Collection.