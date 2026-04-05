PS5 wird teurer – Costco soll Bundles teils noch zum alten Preis verkaufen

Wer 2026 immer noch eine PlayStation 5 sucht, hat es aktuell nicht gerade leicht: Sony hat am 2. April 2026 die Preise für die aktuelle PS5-Generation erneut angehoben. Umso interessanter ist eine Beobachtung aus dem Handel, nach der in einzelnen Costco-Filialen weiterhin PS5-Bundles zu älteren Konditionen im Regal stehen sollen. Wer dort ohnehin Mitglied ist, könnte damit kurzfristig einen besseren Deal erwischen, als es die neue UVP erwarten lässt.

Wichtig dabei: Es geht ausdrücklich um Bundle-Angebote im stationären Handel und nicht um einzelne Konsolen, wie sie bei vielen anderen Händlern gelistet werden. Solche Restpostenfenster können schnell wieder verschwinden, sobald die Lagerbestände abverkauft sind.

Neue PS5-Preise und der Hintergrund der Erhöhung

Warum sind PS5-Konsolen im April 2026 teurer geworden? Sony hat die Preise seiner aktuellen PS5-Modelle am 2. April 2026 zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwölf Monaten erhöht. Als Grund wird diesmal vor allem eine anhaltende DRAM-Knappheit genannt, die Komponentenpreise nach oben treibt.

In der Folge sind besonders die beliebten Varianten betroffen: Sowohl das PS5-Slim-Modell mit Laufwerk als auch die PS5 Pro liegen offiziell deutlich höher als zuvor. Für viele, die noch auf einen Einstieg gewartet haben, verschiebt sich damit die Preisgrenze spürbar.

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Parallel dazu hält sich in der Community die Hoffnung, dass Händler mit Bundles gegensteuern, um Käufe attraktiver zu machen. Genau an dieser Stelle kommen die aktuell kursierenden Costco-Fotos ins Spiel.

Costco-Bundles sollen noch zum alten Niveau im Regal stehen

Welche PS5-Bundles wurden bei Costco gesichtet? Ein Beitrag auf Reddit, geteilt im PlayStation-Subreddit, zeigt Preisschilder aus einer Costco-Filiale, die offenbar noch nicht an die jüngste Sony-Anpassung angepasst wurden. Konkret geht es um Bundles inklusive zusätzlichem DualSense-Controller.

PS5 Slim mit Laufwerk plus zusätzlichem DualSense-Controller

PS5 Pro plus zusätzlichem DualSense-Controller

Der Knackpunkt an Bundle-Deals ist, dass sie je nach Bedarf tatsächlich besser sein können als ein Solo-Kauf, gerade weil ein zweiter Controller in vielen Haushalten ohnehin früher oder später dazukommt. Entsprechend können solche Pakete für Couch-Koop, Familien oder den schnellen Wechsel zwischen Ladegerät und Zweitpad attraktiv sein.

Allerdings sind die Angebote an eine Costco-Mitgliedschaft gebunden. Genannt wird eine Gold-Star-Mitgliedschaft als Einstieg, außerdem gibt es auch eine Executive-Stufe. Wer bereits Mitglied ist, hat hier naturgemäß den schnelleren Zugriff, alle anderen müssten erst beitreten, um das Bundle überhaupt kaufen zu können.

Was das für PS6-Preise und den Konsolenmarkt bedeuten könnte

Welche Signale sendet die PS5-Preisentwicklung Richtung PS6? Steigende PS5-Preise gelten in der Branche als mögliches Warnsignal für die nächste Konsolengeneration. Im Raum stehen Berichte, nach denen die Produktionskosten einer kommenden PS6 bei rund 760 US-Dollar liegen könnten, teils wird auch eine subventionierte Variante von 699 US-Dollar diskutiert.

Sollten hohe Komponentenpreise wie DRAM länger ein Thema bleiben, könnte das die Einstiegspreise der nächsten Generation weiter nach oben treiben, im Extremfall in Regionen, die vor ein paar Jahren noch undenkbar wirkten. Gleichzeitig könnte das auch bedeuten, dass die PS5 länger relevant bleibt als ursprünglich erwartet, weil die Hürde für einen sofortigen Generationswechsel steigt.

Trotz der Preisdebatte ist die PS5-Line-up-Pipeline für 2026 weiterhin stark: Marvel’s Wolverine soll im September 2026 erscheinen, Grand Theft Auto 6 ist für November 2026 geplant. Genau solche Releases können kurzfristig die Nachfrage nach Hardware wieder anheizen, was Bundle-Aktionen im Handel zusätzlich beeinflussen dürfte.

Wie seht ihr das: Würdet ihr bei einem passenden Bundle sofort zugreifen, oder wartet ihr lieber auf klassische Preisaktionen und die nächste Welle an Angeboten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.