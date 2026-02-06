Nintendo Switch 2 bricht Verkaufsrekorde – schnellste Konsole aller Zeiten

Mit 17,37 Millionen verkauften Einheiten in nur sieben Monaten ist die Nintendo Switch 2 auf dem besten Weg, sich in Rekordzeit als erfolgreichste Konsole aller Zeiten zu etablieren. Trotz eines im Vergleich zum Vorgänger etwas schwächeren ersten Weihnachtsgeschäfts in einigen westlichen Märkten übertrifft sie die Verkaufszahlen der ursprünglichen Switch deutlich.

Besonders bemerkenswert: Die Verkaufszahlen der Switch 2 liegen nicht nur rund 10 Millionen Einheiten über denen der Switch im gleichen Zeitraum, sondern auch deutlich über denen der PlayStation 5 und PlayStation 4. Damit ist die Switch 2 laut aktuellen Daten die am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte des Mediums.

Verkaufszahlen im Vergleich

Wie schneidet die Switch 2 im Vergleich zur Konkurrenz ab? Die neue Nintendo-Konsole profitiert von einer exzellenten Verfügbarkeit und einer starken Nachfrage bereits zum Launch. Im Gegensatz zur Switch 1, die 2017 mit Lieferengpässen kämpfte, war die Switch 2 in vielen Regionen durchgängig gut verfügbar.

Das erste Weihnachtsquartal der Switch 2 (Oktober bis Dezember 2025) brachte 7,01 Millionen verkaufte Einheiten ein – etwas weniger als die ursprüngliche Switch, die im gleichen Zeitraum 7,2 Millionen verkaufte. Dennoch liegt der Gesamtabsatz weit über dem Vorgänger.

Regionale Unterschiede im Weihnachtsgeschäft

Wo konnte die Switch 2 besonders stark punkten? Während die Verkaufszahlen in den USA und Europa leicht unter denen der Switch 1 lagen, konnte Nintendo in Japan deutlich zulegen. In Japan stiegen die Verkäufe von 1,77 Millionen (Switch 1) auf 2,43 Millionen (Switch 2).

Ein möglicher Grund: Die Switch 2 war in Japan zeitweise schwer zu bekommen, was die Nachfrage zusätzlich anheizte. Insgesamt entfallen 27,5 Prozent aller Verkäufe – also rund 4,78 Millionen Einheiten – auf den japanischen Markt.

Preispolitik und Marktbedingungen

Warum war der Start trotzdem erfolgreich, obwohl die Konsole teurer ist? Die Switch 2 ist teurer als ihr Vorgänger, was in westlichen Märkten wie den USA und Europa zu etwas zurückhaltenderen Weihnachtsverkäufen führte. Gleichzeitig sorgten aber die gute Verfügbarkeit und der frühe Kauf durch viele Fans dafür, dass sich die Konsolenverkäufe auf das gesamte Jahr verteilten.

Laut Marktanalysten könnten steigende Produktionskosten und internationale Wirtschaftsfaktoren Nintendo in Zukunft zu einer Preiserhöhung zwingen. Offiziell wurde dies jedoch noch nicht bestätigt.

Prognosen und Vergleich mit früheren Nintendo-Konsolen

Wie sieht die Zukunft der Switch 2 aus? Nintendo plant, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (1. April 2026) insgesamt 19 Millionen Einheiten zu verkaufen – ein Ziel, das angesichts der bisherigen Zahlen realistisch erscheint. Analysten halten sogar Werte über 20 Millionen für wahrscheinlich.

Damit wird die Switch 2 bald die Verkaufszahlen des GameCube (21,74 Millionen) übertreffen. Die Wii U (13,56 Millionen) hat sie schon hinter sich gelassen.

Softwareverkäufe: Die Treiber des Erfolgs

Welche Spiele verkaufen sich am besten auf der Switch 2? Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Software-Line-up. Besonders hervorzuheben ist Mario Kart World, das mit 14,03 Millionen verkauften Einheiten einen Attach-Rate von 80 Prozent erreicht hat. Zum Vergleich: Mario Kart 8 Deluxe kam im gleichen Zeitraum auf 7,33 Millionen Verkäufe.

Weitere erfolgreiche Titel sind:

Donkey Kong Bananza (Juli 2025): 4,25 Millionen Einheiten

(Juli 2025): 4,25 Millionen Einheiten Kirby Air Riders (November 2025): 1,76 Millionen Einheiten

(November 2025): 1,76 Millionen Einheiten Pokémon Legends: Z-A – Switch 2 Edition (Oktober 2025): 3,89 Millionen Einheiten (nur Retail)

Metroid Prime 4: Beyond, das im Dezember 2025 erschien, ist nicht in den Verkaufscharts vertreten. Es wird vermutet, dass es bis Jahresende keine eine Million Einheiten verkauft hat.

Kommende Highlights für 2026

Welche neuen Spiele erscheinen demnächst für die Switch 2? Nintendo hat für das Frühjahr und den Sommer 2026 eine ganze Reihe hochkarätiger Titel angekündigt. Dazu gehören:

Mario Tennis Fever – Februar 2026

– Februar 2026 Pokémon Pokopia – März 2026

– März 2026 Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition – März 2026

– März 2026 Yoshi and the Mysterious Book – Frühjahr 2026

– Frühjahr 2026 Neues Fire Emblem – 2026

– 2026 Neues Splatoon – 2026

– 2026 Pokémon Champions (Switch 1-Port) – 2026

(Switch 1-Port) – 2026 Tomodachi Life: Living the Dream (Switch 1-Port) – 2026

Was bedeutet das für Nintendo?

Wie positioniert sich Nintendo mit der Switch 2 langfristig? Die Strategie von Nintendo scheint aufzugehen: Ein starker Launch, kontinuierliche Software-Releases und eine breite Verfügbarkeit haben der Switch 2 einen Traumstart beschert. Gleichzeitig zeigt Nintendo mit konservativen Verkaufsprognosen, dass man lieber tief stapelt – ein traditionelles Vorgehen des Unternehmens.

Auch die ursprüngliche Switch verkauft sich weiterhin solide. Im letzten Quartal wurden noch 1,36 Millionen Einheiten verkauft. Damit erreicht die Switch-Familie insgesamt 155,37 Millionen verkaufte Konsolen – mehr als der Nintendo DS (154,02 Millionen).

Ob die Switch 2 langfristig dieselben Höhen erklimmen kann, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Der Start war ein voller Erfolg.

Was denkst du über die Verkaufszahlen und den Erfolg der Switch 2? Wirst du dir eine zulegen oder wartest du noch auf bestimmte Spiele? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!