Pokémon XD auf Switch 2 – Abstürze können Speicherstände komplett löschen

Pokémon XD: Der Dunkle Sturm ist seit dem 18. März 2026 als Neuauflage im Rahmen der Nintendo-GameCube-Klassiker auf Nintendo Switch 2 verfügbar, doch seit dem Start häufen sich Berichte über Abstürze und ernsthafte Probleme mit Spielständen. Nintendo hat die Beschwerden inzwischen offiziell bestätigt und untersucht die Ursache.

Besonders ärgerlich: In mehreren Fällen soll nach einem unerwarteten Abbruch nicht nur Fortschritt verloren gehen, sondern gleich die komplette Speicherdatei verschwinden. Für viele Fans trifft das ausgerechnet ein Spiel, das wegen seiner längeren Story und des eher gemächlichen Tempos gerne in längeren Sessions gespielt wird.

Abstürze und Speicherstand-Verlust auf Switch 2

Welche Probleme treten bei Pokémon XD: Der Dunkle Sturm auf? Laut Community-Meldungen kommt es zu Abstürzen, die mit einer Fehlermeldung das Spiel schließen. Brisant ist dabei, dass selbst mehrfaches Speichern über die interne Speicherfunktion nicht immer schützt, wenn es zum Crash kommt.

Im schlimmsten Fall endet das nicht nur mit einem Rollback auf einen älteren Stand, sondern mit dem kompletten Verlust der Speicherdatei. Da die Hauptkampagne grob im Bereich von rund 30 Stunden liegt, kann so schnell ein großer Brocken Fortschritt verschwinden, was viele aktuell davon abhält, weiterzuspielen.

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Wie reagiert Nintendo auf die Berichte? Nintendo hat sich öffentlich dazu geäußert, dass das Unternehmen die Absturzmeldungen gesehen hat und das Problem untersucht. Einen konkreten Termin für ein Update oder eine Fehlerbehebung nannte Nintendo bislang nicht.

Empfehlung von Nintendo und praktische Tipps

Was solltet ihr bis zu einem Fix tun? Nintendo rät dazu, zusätzlich zur normalen Speicherfunktion das Quick-Save-Feature im Pausenmenü der Nintendo Classics zu nutzen. Das soll das Risiko verringern, bei einem Fehler zu viel Fortschritt zu verlieren.

Wenn ihr trotzdem weiterspielen wollt, bietet sich aktuell eine vorsichtige Routine an, damit ein möglicher Absturz nicht die komplette Session ruiniert.

Regelmäßig Quick Save über das Nintendo-Classics-Menü anlegen, besonders vor längeren Kämpfen oder neuen Story-Abschnitten.

Nicht nur auf das Ingame-Speichern verlassen, sondern beide Speicherwege kombinieren.

Größere Spielabschnitte lieber in kürzeren Etappen spielen und zwischendurch absichern.

Warum Pokémon XD für viele so wichtig ist

Worum geht es in Pokémon XD: Der Dunkle Sturm? Das ursprünglich 2005 für den Nintendo GameCube erschienene Spin-off von Genius Sonority spielt in der Orre-Region. Ihr steuert einen Jungen mit dem Standardnamen Michael, der es mit der Organisation Cipher aufnimmt und korrumpierte Crypto-Pokémon zurückerobern soll, um sie anschließend zu reinigen.

Wie schon beim Vorgänger Pokémon Colosseum setzt das Spiel standardmäßig auf Doppelkämpe statt Einzelkämpfe. Neue Teammitglieder bekommt ihr zudem oft nicht über klassische Wildbegegnungen, sondern über die Schnapp-Maschine, mit der sich Crypto-Pokémon anderen Trainern abnehmen lassen.

Was bedeutet das für kommende Klassiker-Releases? Pokémon Colosseum ist ebenfalls für die Nintendo-GameCube-Klassiker auf Nintendo Switch 2 angekündigt, soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Umso mehr hoffen Fans jetzt, dass Nintendo die Ursache schnell findet und ähnliche Probleme vor dem nächsten Release gar nicht erst auftreten.

Wie sind eure Erfahrungen mit Pokémon XD: Der Dunkle Sturm auf Nintendo Switch 2 bisher, und hattet ihr bereits Abstürze oder Ärger mit dem Spielstand? Schreibt es gern in die Kommentare.