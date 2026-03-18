Die Sims 4 Hotfix sorgt für schwarzen Startbildschirm, Mods nicht immer schuld

Ein neuer Hotfix für Die Sims 4 ist seit dem 18. März 2026 verfügbar und sollte eigentlich Probleme mit Erweiterungen sowie benutzerdefinierten Inhalten entschärfen. Stattdessen berichten viele aus der Community, dass das Update bei ihnen neue Fehler auslöst und im schlimmsten Fall den Zugang zum Spiel blockiert.

Dass es nach Patches knirscht, ist für das langlebige Lebenssimulationsspiel nichts Neues. Nach über elf Jahren und inzwischen fast 100 offiziell lizenzierten DLCs wird die Kombi aus Erweiterungen, Sets, Accessoires und Custom Content immer schwerer sauber unter einen Hut zu bringen, gerade dann, wenn alles gleichzeitig aktiv ist.

Was der Hotfix beheben sollte und was jetzt schiefläuft

Was verändert das neue Update in Die Sims 4? Der Hotfix zielt darauf ab, die Kompatibilität zwischen DLCs und von der Community erstellten Inhalten zu verbessern. Laut Patch-Notizen wurde konkret ein Fehler behoben, bei dem pack-spezifischer Custom Content nicht vollständig geladen wurde und dadurch auch andere CC-Inhalte nicht mehr korrekt geladen haben.

In der Praxis taucht nach der Installation bei einigen jedoch ein schwerwiegender Nebeneffekt auf: Der Hub beziehungsweise Startbildschirm ist teilweise oder komplett schwarz. Damit fehlen dann unter anderem die üblichen Kacheln mit zuletzt gespielten Haushalten oder andere Infos, die normalerweise direkt sichtbar sind.

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Wie stark der Bug zuschlägt, unterscheidet sich offenbar deutlich. Manche können trotz fehlerhaftem Hub noch auf Fortsetzen klicken und danach ganz normal spielen. Andere sehen nur eine komplett schwarze Fläche ohne nutzbare Schaltflächen und kommen gar nicht erst bis ins eigentliche Spiel.

Mods im Verdacht, aber nicht immer der Auslöser

Welche Rolle spielen Mods und Custom Content bei dem Black-Screen-Bug? Naheliegend ist der Verdacht, dass vor allem Mods betroffen sind, weil diese nach Updates traditionell zu den häufigsten Störfaktoren gehören. In der Community kursieren auch schon einzelne Erfahrungsberichte, nach denen das Problem verschwand, nachdem ein UI-Mod entfernt wurde.

Allerdings scheint das nicht die ganze Geschichte zu sein: Es gibt ebenso Meldungen, dass der schwarze Hub auch dann auftritt, wenn der Mods-Ordner leer ist oder Modifikationen deaktiviert wurden. Damit bleibt offen, warum der Fehler bei manchen nur kosmetisch ist und bei anderen das Spiel praktisch unbenutzbar macht.

Offiziell wird weiterhin darauf hingewiesen, dass bestimmte Mods und benutzerdefinierte Inhalte nach Updates erst angepasst werden müssen, bevor sie wieder sauber funktionieren. Wer aktuell betroffen ist, kommt also nicht nur um Geduld herum, sondern oft auch um die übliche Mod-Pflege nach einem Patch.

Pack Selector als wichtiger Helfer gegen DLC-Chaos

Wie kann man DLCs in Die Sims 4 besser verwalten? Unabhängig vom aktuellen Black-Screen-Problem kämpft Die Sims 4 schon länger mit dem Grundthema Kompatibilität, je größer die eigene Sammlung wird. Als Werkzeug dagegen gibt es den Pack Selector, der bereits im August 2025 eingeführt wurde.

Damit lassen sich Speicherstände beziehungsweise Welten so konfigurieren, dass nur ausgewählte Inhalte aktiv sind. Das kann gleich zwei Vorteile bringen: weniger potenzielle Konflikte durch nicht geladene Packs und gleichzeitig ein bewusst zugeschnittener Spielstil pro Spielstand, etwa ein Save nur mit Großstadt-Content und ein anderer nur mit ländlichen Erweiterungen.

Ein weiteres Problem, das in der Community seit längerer Zeit für Frust sorgt, ist zudem der Savegame-Korruptionsfehler rund um die Erweiterung Zu vermieten. Dieser Bug soll bereits seit Dezember 2023 immer wieder auftreten und im Extremfall sogar jahrelange Spielstände zerstören, trotz mehrerer Patch-Versuche.

Seid ihr nach dem Hotfix ebenfalls auf einen schwarzen oder teilweise leeren Startbildschirm gestoßen, und nutzt ihr Mods oder spielt ihr komplett ohne? Schreibt eure Erfahrungen und möglichen Workarounds gern in die Kommentare.