EA klärt Sims 4-Gerüchte auf – neue Infos im Januar 2026 erwartet

Electronic Arts hat sich erstmals offiziell zu den zahlreichen Gerüchten rund um die Zukunft von Die Sims 4 geäußert. Nach einer Welle an Leaks, die unter anderem ein angeblich letztes Erweiterungspack und Pläne für Die Sims 5 betreffen, meldete sich ein Mitglied des offiziellen Community-Teams auf Reddit zu Wort und sprach von „vielerlei Fehlinformationen“, die derzeit kursieren.

In einem Kommentar auf dem Sims-Subreddit kündigte die offizielle Stimme der EA-Community an, dass im Januar 2026 neue Informationen über die offiziellen Kanäle veröffentlicht werden sollen. Damit reagierte EA nur wenige Stunden nach einem besonders aufsehenerregenden Leak, der ein königliches Thema für das nächste Erweiterungspack ankündigte.

Gerüchte um das letzte große Erweiterungspack

Was behaupten aktuelle Leaks zum nächsten Sims 4-DLC? Am 23. Dezember 2025 postete ein Nutzer auf X (ehemals Twitter), dass das 21. Erweiterungspack von Die Sims 4 unter dem Thema „Königreich“ stehen soll. Es soll drei verschiedene Königstypen enthalten, darunter auch ein von Afrika inspiriertes Königreich. Gleichzeitig behauptete der Leaker, dass dieses Erweiterungspack das letzte große Inhaltsupdate für Die Sims 4 sei – danach würden nur noch kleinere Kits und Updates erscheinen.

Dieser Leak wurde in einem Artikel der Sims-Community aufgegriffen und verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken. Die Antwort von EA erfolgte nur drei Stunden später mit dem Hinweis, dass man sich Anfang Januar mit offiziellen Informationen zurückmelden werde.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Projekt Rene und mögliche Sims 5-Pläne

Was steckt hinter den Spekulationen um Die Sims 5? Bereits im November 2025 kursierte ein anderes Gerücht: Demnach soll ein neues Sims-Spiel mit dem Projektnamen „Project Rene“ in Entwicklung sein. Ein angeblich interner Codename „Project X“ beschreibe den Singleplayer-Modus des Spiels, der separat verkauft werden soll. Laut diesem Leak könnte es sich dabei um Die Sims 5 handeln, das jedoch nicht den Umfang eines klassischen Nachfolgers haben soll.

Project Rene wurde bereits 2022 im Rahmen eines Behind the Sims-Specials angekündigt – als „nächste Generation der Sims“. Ob EA dieses neue Spiel im Januar 2026 konkretisiert, bleibt abzuwarten.

Weitere Gerüchte: Remaster, Mobile-Ableger und Sims Hub

Welche anderen Projekte sind im Gespräch? Neben Project Rene gibt es Hinweise auf mehrere parallele Projekte im Sims-Universum:

Ein möglicher Mobile-Ableger für Smartphones

Eine neue Community-Plattform namens „Sims Hub“

Ein angebliches Remaster von Die Sims 4 – das jedoch vom bekannten Content Creator SimMattically bereits dementiert wurde

Der Leak zu einem Remaster vom November 2025 wurde schnell von der Community angezweifelt. SimMattically kommentierte am 19. November:

Es gibt kein Sims 4 Remaster.

Die Sims 4: Entwicklung, Inhalte und aktuelle Spielerbasis

Wie steht es aktuell um Die Sims 4? Seit dem Release am 2. September 2014 hat sich Die Sims 4 zu einem der erfolgreichsten Social-Simulation-Spiele entwickelt. EA und Maxis haben bis Ende 2025 über 85 Millionen Spieler weltweit erreicht. Seit Oktober 2022 ist das Hauptspiel kostenlos spielbar. Finanziert wird es durch über 20 kostenpflichtige Erweiterungspacks, darunter das jüngste Pack Adventure Awaits vom 2. Oktober 2025.

Zusätzlich wurden zahlreiche kostenlose Updates veröffentlicht, die unter anderem Pools, Kleinkinder, neue Gender-Optionen und Gameplay-Szenarien eingeführt haben. Die PC-Version unterstützt umfangreiche Mods und Custom Content, wodurch sich eine lebendige Community gebildet hat.

Was erwartet uns im Januar 2026?

Welche Ankündigungen sind von EA zu erwarten? Die Community rechnet fest damit, dass EA im Januar 2026 ein neues Behind the Sims-Video veröffentlichen wird. Solche Formate wurden in der Vergangenheit genutzt, um neue Inhalte anzukündigen oder Einblicke in kommende Projekte zu geben.

Ob dabei die Gerüchte um das letzte Erweiterungspack bestätigt oder widerlegt werden, ob Project Rene näher vorgestellt wird oder gar ein Sims 5 enthüllt wird – all das bleibt laut EA bis Anfang 2026 offen. Die Geduld der Fans wird also noch auf die Probe gestellt.

Wie stehst du zu den Gerüchten rund um Die Sims 4 und Project Rene? Glaubst du, dass ein echtes Sims 5 bald kommt – oder wird Die Sims 4 noch viele Jahre weitergeführt? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!