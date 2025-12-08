Sims 4 Patch zerstört Liebesfeature – Maxis verspricht baldigen Fix

Ein neuer Patch für Die Sims 4 hat Anfang Dezember 2025 unerwartete Nebenwirkungen mit sich gebracht. Das Update, das unter der Versionsnummer 1.120 für PC und 2.25 für Konsolen veröffentlicht wurde, hat ein zentrales Feature aus dem Erweiterungspack Lovestruck beschädigt: die Icons für Vorlieben und Abneigungen im Create-a-Sim-Menü (CAS) werden nicht mehr korrekt angezeigt.

Die Funktion zur Auswahl von Turn-Ons und Turn-Offs, die seit dem Release von Lovestruck am 25. Juli 2024 fester Bestandteil des Spiels ist, bleibt im Hintergrund zwar intakt. Die visuelle Darstellung fehlt jedoch, was das Erstellen von Sims mit gezielten romantischen Eigenheiten erschwert. Besonders in Challenges, bei denen gezielte Kombinationen wichtig sind, ist das ein ernstzunehmender Rückschritt.

Reaktion von Maxis und erste Hinweise auf einen Fix

Wie hat der Entwickler auf die Kritik reagiert? Nach zahlreichen Nutzerberichten in Foren und sozialen Netzwerken hat sich das Entwicklerteam von Maxis am 2. Dezember 2025 öffentlich zu Wort gemeldet. Auf dem offiziellen Discord-Kanal der Sims-Reihe erklärte eine Community-Managerin mit dem Nickname Mindy:

We're aware of an issue in CAS showing the correct icons for Turn Offs. We're currently investigating a fix and will update this thread when we have more info.

Die Ursache scheint laut den bisherigen Informationen rein kosmetischer Natur zu sein. Das bedeutet: Die Auswahl von Vorlieben und Abneigungen funktioniert technisch weiterhin, nur die optische Rückmeldung fehlt. Dennoch berichten viele über ein erschwertes Spielerlebnis, da eine klare Übersicht über getroffene Entscheidungen fehlt.

Welche Plattformen sind betroffen?

Gilt der Bug nur für PC oder auch für Konsolen? Die fehlerhafte Darstellung betrifft laut den Rückmeldungen sowohl PC-Spieler als auch Konsolennutzer. Besonders bemerkenswert: Der Bug tritt unabhängig von Mods oder benutzerdefinierten Inhalten auf. Selbst nach Cache-Löschungen, Reparaturdurchläufen oder kompletten Neuinstallationen bleibt das Problem bestehen.

Damit ist klar: Der Fehler wurde vermutlich direkt durch den jüngsten Patch verursacht. Die Versionsnummern (1.120 für PC, 2.25 für Konsole) deuten auf eine große Systemaktualisierung hin, die mehrere Bereiche des Spiels beeinflusst.

Weitere Inhalte des Dezember-Updates

Was hat das neue Update sonst noch verändert? Trotz des CAS-Problems hat das Update auch viele Bugs behoben, die zuvor für Frust gesorgt hatten. Unter anderem wurden folgende Verbesserungen vorgenommen:

Fehlerhafte Darstellungen hinter dem Zensurmosaik beim Umziehen wurden entfernt.

Schlafende Sims werden nicht mehr durch Hintergrundmusik geweckt.

Teens behalten nach dem Älterwerden ihre nicht-Teen-spezifischen Wünsche.

Mehrere Textur- und Animationsprobleme wurden behoben.

Ein doppelter Farbswatch für den „Arrrmed Living Chair“ wurde ersetzt – mit dem Nebeneffekt, dass das komplette 9-Objekte-Set neue Farbvarianten erhalten hat.

Der berüchtigte Speicherfehler mit dem „Fehlercode 109“ wurde beseitigt.

Insgesamt hat Maxis also deutlich mehr Probleme behoben, als neue entstanden sind. Dennoch sorgt der CAS-Bug für Unmut, da er ein zentrales Spielelement betrifft – gerade für Fans der Lovestruck-Erweiterung.

Wie wichtig ist die Funktion für das Gameplay?

Beeinträchtigt der Fehler den Spielfluss? Ja, vor allem für Spielerinnen und Spieler, die viel Wert auf die romantische Kompatibilität ihrer Sims legen. Das System für Vorlieben und Abneigungen beeinflusst die Anziehungskraft zwischen Sims und damit auch Dialogoptionen, Beziehungsgeschwindigkeit und sogar autonomes Verhalten.

Ohne die Icons wird es schwieriger, gezielt Sims mit bestimmten Eigenschaften zu erstellen. Besonders in Szenarien, bei denen man gezielt Charaktere mit maximaler oder minimaler Chemie zusammenbringt, ist das Fehlen der visuellen Rückmeldung ein Nachteil.

Was du jetzt tun kannst

Gibt es eine Übergangslösung? Aktuell gibt es noch keinen offiziellen Hotfix. Wer mit dem Problem konfrontiert ist, kann sich nur behelfen, indem die Auswahlfelder im CAS trotzdem genutzt werden – auch ohne visuelle Anzeige. Da die Auswahl technisch gespeichert wird, kannst du dich darauf verlassen, dass deine Entscheidungen im Hintergrund korrekt verarbeitet werden.

Zudem lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die offiziellen Kanäle von Maxis, insbesondere den Sims-Discord und die EA-Foren, wo Updates zum Status des Patches geteilt werden.

Ausblick auf kommende Updates

Wann ist mit einem Fix zu rechnen? Maxis hat bisher keinen konkreten Zeitplan genannt. Da aber bereits öffentlich an einer Lösung gearbeitet wird, ist mit einem Bugfix in einem der nächsten kleineren Patches zu rechnen. Erfahrungsgemäß reagiert das Studio bei kosmetischen, aber stark wahrnehmbaren Fehlern relativ zügig.

Für Fans bleibt zu hoffen, dass der CAS-Fehler bald behoben wird, damit die immersive Gestaltung eigener Sims mit all ihren romantischen Vorlieben wieder uneingeschränkt möglich ist.

