Royalty and Legacy für Die Sims 4 – Adelsspaß ab Februar 2026 erwartet

Electronic Arts scheint die nächste große Erweiterung für Die Sims 4 vorzubereiten: Das Expansion Pack Royalty and Legacy wurde von der südkoreanischen Game Content Classification Committee offiziell bewertet. Damit ist nun klar, dass das Pack tatsächlich existiert und sich bereits in der finalen Vorbereitungsphase befindet.

Die Erweiterung verspricht ein royales Erlebnis mit dynastischem Flair, das den Spielerinnen und Spielern neue Möglichkeiten eröffnen könnte, ihre Sims als Adelige zu erleben. Der Name und die erste offizielle Beschreibung deuten darauf hin, dass es sich um ein thematisch mittelalterlich angehauchtes Add-on handeln wird – mit einem Fokus auf Herrschaft, Erbe und epischen Familiengeschichten.

Ein Hauch von Mittelalter kehrt zurück

Was wissen wir über das Thema der Erweiterung? Laut der offiziellen Beschreibung, die im Rahmen der Bewertung bekannt wurde, erlaubt das 21. Erweiterungspack für Die Sims 4 den Aufbau einer Adelsfamilie, die über Generationen hinweg bestehen kann. Eine solche dynastische Spielmechanik erinnert viele an Die Sims Mittelalter, das 2011 als eigenständiger Ableger veröffentlicht wurde.

Während Die Sims Mittelalter sehr stark auf Quests und ein abgeschlossenes Königreich-Setting setzte, könnte Royalty and Legacy nun versuchen, diese Idee innerhalb des Hauptspiels umzusetzen. Leaks und Spekulationen deuten darauf hin, dass man nicht nur als König oder Königin spielen kann, sondern auch als Ritter, Hofdame oder andere mittelalterliche Rollen.

Release-Zeitraum und mögliche Ankündigungen

Wann erscheint Royalty and Legacy? Die Bewertung durch das südkoreanische Gremium erfolgte am 18. Dezember 2025 und wurde bis zum 26. Dezember 2025 abgeschlossen. Das passt zu bisherigen Mustern bei Sims-Veröffentlichungen: Zwischen Rating und offizieller Ankündigung liegen meist nur wenige Wochen.

Gerüchte aus der Sims-Community sprechen von einem möglichen Release im Februar 2026. Das würde bedeuten, dass eine offizielle Enthüllung – inklusive Trailer und Blogpost – noch im Januar erfolgen könnte. Besonders auffällig: Das aktuelle Ingame-Event Deck the Palms endet am 13. Januar 2026. Danach wäre ein perfekter Zeitpunkt, um die Erweiterung der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Was steckt drin im Royalty and Legacy-Pack?

Welche Inhalte sind zu erwarten? Auch wenn bisher keine vollständige Feature-Liste bekannt ist, lassen sich aus bisherigen Informationen und Leaks einige Inhalte ableiten, die wahrscheinlich enthalten sein werden:

Erstellung adeliger Sims mit Titeln, Erbfolgen und Stammbaum-Mechaniken

Neue Bau- und Kaufobjekte im mittelalterlichen Stil – darunter Burgen, Thronsäle, Gemächer

Karrierepfade oder Rollen wie König, Ritter, Hofnarr oder Berater

Events und Rituale wie Krönungen, königliche Hochzeiten oder diplomatische Besuche

Ein neuer Schauplatz – möglicherweise ein Königreich mit eigener Gesellschaftsstruktur

Gameplay-Elemente rund um Politik, Machtverhältnisse und familiäre Verpflichtungen

Besonders spannend ist die Idee, dass sich Dynastien über mehrere Generationen hinweg entwickeln lassen. Ein langfristiger Spielansatz, der besonders Fans von Legacy-Herausforderungen ansprechen dürfte.

Strategie hinter der Veröffentlichung

Wie geht EA typischerweise bei neuen Erweiterungen vor? In der Regel folgt EA einem festen Muster bei der Enthüllung neuer Packs:

Erste Leaks oder Ratings tauchen auf (wie jetzt in Südkorea) Kurze Zeit später erscheint ein Reveal-Trailer Daraufhin folgt ein ausführlicher Blogpost mit Details Ein offizieller Livestream oder Gameplay-Trailer wird angekündigt Zwei Wochen vor Release findet meist ein Ingame-Event zur Promotion statt

Wenn EA diesem Muster treu bleibt, dürfte der Trailer zu Royalty and Legacy noch im Januar 2026 erscheinen. Ein genaues Datum steht allerdings noch aus.

Wie geht es mit Die Sims 4 weiter?

Kommt bald ein Sims 5? Obwohl Die Sims 4 bereits seit 2014 auf dem Markt ist, scheint EA das Spiel weiterhin aktiv zu unterstützen. Die letzte Erweiterung Adventure Awaits erschien erst am 2. Oktober 2025 – mit Fokus auf Outdoor-Aktivitäten und Reality-Show-Elementen.

Ein möglicher Nachfolger, also Die Sims 5, ist zwar immer wieder Thema in der Community, aber bisher offiziell nicht angekündigt. Stattdessen scheint EA mit Remaster-Gerüchten (eine potenzielle überarbeitete Version von Die Sims 4) und neuen Gameplay-Inhalten die Lebensdauer des Spiels weiter zu verlängern.

Spannung steigt vor offizieller Enthüllung

Was kannst du jetzt schon tun? Wenn du zu denjenigen gehörst, die gespannt auf neue Inhalte warten, lohnt es sich, die nächsten Wochen im Auge zu behalten. Besonders rund um den 13. Januar 2026 – dem Ende des aktuellen Events – könnte es Neuigkeiten geben.

Lege dir schon einmal Ideen zurecht, wie du dein eigenes Königreich gestalten willst. Vielleicht wird dein Sim bald gekrönt – oder muss sich im Schatten der Macht behaupten.

Was hältst du von der Idee eines königlichen Sims-Settings? Würdest du lieber herrschen oder als Ritter Abenteuer erleben? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!