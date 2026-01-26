Phantom Hourglass-Soundtrack jetzt auf Nintendo Music – Fans staunen

Während große Zelda-Titel wie Breath of the Wild oder Ocarina of Time regelmäßig im Rampenlicht stehen, gibt es auch weniger bekannte Einträge in der Reihe, die oft übersehen werden. Einer davon ist The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, ein direkter Nachfolger von The Wind Waker, der ursprünglich 2007 für den Nintendo DS erschien. Jetzt sorgt genau dieses Spiel für eine kleine Überraschung: Der Soundtrack wurde am 23. Januar 2026 überraschend in den Nintendo Music-Katalog aufgenommen – ein seltenes Highlight für Fans der unterschätzten DS-Ära.

Ein unterschätzter Zelda-Klassiker kehrt musikalisch zurück

Was macht Phantom Hourglass besonders? Das Spiel kombinierte klassische Zelda-Elemente mit damals innovativen Steuerungsmethoden über den Touchscreen und das Mikrofon des Nintendo DS. Spieler steuerten Link per Stylus, zeichneten Routen auf der Seekarte ein und kämpften gegen Gegner durch gezielte Berührungen auf dem Bildschirm. Auch wenn das Gameplay kontrovers diskutiert wurde, war es ein mutiger Schritt für die Reihe.

Besonders hervorzuheben ist die charmante Story rund um Link, Tetra und den exzentrischen Kapitän Linebeck. Gemeinsam segeln sie auf der S.S. Linebeck über die Meere, um den Antagonisten Bellum zu besiegen. Diese Seefahrten, kombiniert mit cleveren Dungeon-Rätseln und einem einzigartigen Zeitlimit-Mechanismus im Tempel des Meereskönigs, gaben Phantom Hourglass eine eigene Identität innerhalb der Serie.

Die Musik – jetzt endlich auf Nintendo Music

Welche Tracks sind besonders beliebt? Fans feiern vor allem das „Linebeck Theme“ als absoluten Favoriten für seinen abenteuerlichen Charme. Auch das Segel-Thema hat sich in viele Ohren eingebrannt. Dass Nintendo den Soundtrack jetzt offiziell veröffentlicht, ist deshalb ein besonderes Geschenk – gerade im 40. Jubiläumsjahr der Franchise.

Die Musikstücke eignen sich nicht nur zum Nostalgieren, sondern auch hervorragend als entspannter Hintergrund-Soundtrack im Alltag. Mit der Aufnahme in Nintendo Music, das exklusiv für Abonnenten von Nintendo Switch Online zugänglich ist, rückt das Spiel nun endlich wieder ins Bewusstsein vieler Fans.

Rückblick: Verkaufszahlen und Rezeption

Wie wurde Phantom Hourglass bei Release aufgenommen? Zum Launch im Oktober 2007 wurde das Spiel von Kritikern gefeiert – insbesondere für seine kreative Steuerung, das Design und die charmante Präsentation. Weniger gut kamen die einfachen Online-Features an. Dennoch war der kommerzielle Erfolg beachtlich:

Region Verkaufszahlen Veröffentlichung Japan 302.887 Einheiten im ersten Monat Oktober 2007 USA 262.800 Einheiten im ersten Monat Oktober 2007 Weltweit 4,13 Millionen Einheiten (bis März 2008) –

Im Laufe der Jahre wurde Phantom Hourglass mehrfach wiederveröffentlicht, unter anderem 2015 auf der Wii U Virtual Console in Europa. Trotzdem blieb es stets etwas im Schatten anderer Zelda-Titel.

Multiplayer und kreative Spielmechaniken

Gab es Mehrspieler-Modi in Phantom Hourglass? Ja! Das Spiel bot einen besonderen Arena-Modus, in dem zwei Spieler gegeneinander antraten. Einer kontrollierte Link, der andere drei Phantom-Wächter. Ziel war es, in mehreren Runden sogenannte Kraftjuwelen zu sammeln oder Link rechtzeitig zu fangen. Der Modus konnte lokal oder online gespielt werden und war für ein DS-Spiel erstaunlich durchdacht.

Auch das Reisesystem auf der S.S. Linebeck war für damalige Verhältnisse innovativ. Spieler zeichneten ihre Route selbst auf der Karte, wehrten Seeungeheuer mit einem Kanonensystem ab und mussten Hindernissen ausweichen. In Kombination mit dem Dungeon-System und dem wiederholten Besuch des Zeittempels bot das Spiel sowohl Freiheit als auch strategische Herausforderung.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Könnte Phantom Hourglass bald neu veröffentlicht werden? Die Aufnahme des Soundtracks könnte ein Hinweis auf zukünftige Pläne sein. Viele Fans hoffen, dass Nintendo die DS-Titel – Phantom Hourglass und dessen Nachfolger Spirit Tracks – als Teil der DS-Bibliothek für Nintendo Switch Online verfügbar machen wird. Mit dem 40. Jubiläum der Reihe im Jahr 2026 wäre das ein idealer Zeitpunkt.

Ob nun ein Remaster, ein klassischer Port oder eine Sammleredition der Wind Waker-Trilogie (Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Tracks) auf der kommenden Switch 2 erscheint, bleibt abzuwarten. Doch die Musikveröffentlichung ist ein vielversprechender Anfang.

Ein Tribut an die vergessenen Zelda-Abenteuer

Phantom Hourglass war nie das lauteste, komplexeste oder beliebteste Zelda-Spiel – aber es war mutig, charmant und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Gerade im Rückblick erkennt man seinen Wert für die Serie. Die Musik bringt viele Erinnerungen zurück und öffnet vielleicht auch neuen Spielern die Tür zu diesem Abenteuer.

Was denkst du über Phantom Hourglass? Hast du das Spiel damals gespielt oder entdeckst du es erst jetzt neu? Teile deine Erinnerungen und Eindrücke gerne in den Kommentaren!