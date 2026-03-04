Mario Day 2026 – Drei klassische Super Mario Bros Spiele neu bei Switch Online

Zum Mario Day am 10. März 2026 erweitert Nintendo das Angebot von Nintendo Switch Online um gleich drei zusätzliche Klassiker. Wer ein aktives Abo hat, kann die Neuzugänge ab dem Aktionstag ohne Aufpreis über die jeweiligen Nintendo Classics-Apps starten und direkt loslegen.

Der Schritt passt perfekt zum jährlichen Mario-Feiertag, an dem Nintendo traditionell mit kleinen Aktionen, Ingame-Events oder Retro-Nachschub rund um das Maskottchen nachlegt. Dieses Mal steht klar die Klassiker-Bibliothek im Fokus, was besonders für Fans älterer Mario-Abenteuer und Retro-Multiplayer eine gute Nachricht ist.

Drei Neuzugänge zum Mario Day

Welche Spiele kommen am 10. März 2026 zu Nintendo Switch Online? Nintendo legt zum Mario Day gleich drei Spiele nach, die ab dem 10. März 2026 für Abonnenten verfügbar sind. Je nach Titel landen sie in der entsprechenden Retro-App innerhalb von Nintendo Switch Online und sind damit sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar, sofern die App auf dem System genutzt wird.

Die drei neuen Spiele zum Mario Day sind:

Super Mario Bros.

Bros. Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Gerade als Paket ergibt das viel Sinn: Das Trio deckt die komplette klassische NES-Ära der Hauptreihe ab und ist ideal, wenn du entweder nostalgisch einsteigen oder die Entwicklung der Serie in kurzer Zeit nachholen willst.

So greifst du auf die neuen Retro-Spiele zu

Wie kannst du die Mario-Day-Spiele über Nintendo Switch Online spielen? Du brauchst lediglich ein aktives Nintendo Switch Online-Abo und die passende Nintendo Classics-App auf deiner Konsole. Die neuen Spiele tauchen ab dem 10. März 2026 automatisch in der Bibliothek auf, ein separater Kauf im Nintendo eShop ist dafür nicht nötig.

Praktisch ist außerdem: In den Classics-Apps gehören Komfortfunktionen wie Speicherpunkte typischerweise dazu, wodurch sich gerade die älteren Levelpassagen deutlich entspannter angehen lassen. Je nachdem, wie du am liebsten spielst, kannst du damit schnelle Sessions einschieben oder dich an längere Runs setzen.

Warum das Update zum Mario Day besonders gut passt

Warum setzt Nintendo am Mario Day auf Retro-Nachschub? Der 10. März ist für Nintendo eine ideale Bühne, um das Mario-Erbe zu feiern und gleichzeitig Nintendo Switch Online attraktiver zu machen. Mit den drei NES-Klassikern bekommen Abonnenten ein rundes, leicht zugängliches Paket, das sofort an den Ursprung der Reihe erinnert und nebenbei wieder Lust auf aktuelle Mario-Abenteuer macht.

Wenn du Nintendo Switch Online ohnehin wegen Online-Multiplayer nutzt, ist das ein netter Bonus obendrauf. Und falls du bisher eher gezögert hast, liefert der Mario Day 2026 zumindest einen sehr klaren Einstiegspunkt für Retro-Fans.

Welche der drei klassischen Mario-Spiele startest du am 10. März 2026 als Erstes, und welches ist für dich das beste der NES-Trilogie? Schreib es gern in die Kommentare.