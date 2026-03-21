Pokémon XD jetzt im Switch Online Erweiterungspaket – ohne HOME-Anbindung

Nintendo erweitert das GameCube-Angebot im Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket um einen echten Fan-Favoriten: Ab sofort ist Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis in der Nintendo Classics GameCube-App spielbar. Der Retro-RPG-Klassiker läuft dabei auf der Switch 2, denn die GameCube-App ist exklusiv auf Nintendos aktueller Konsole verfügbar.

Die Veröffentlichung kommt nur gut zwei Wochen nachdem Nintendo am Pokémon Day 2026 das Release-Zeitfenster auf März eingegrenzt hatte, ohne damals ein konkretes Datum zu nennen. Wer das Erweiterungspaket abonniert hat, muss lediglich die GameCube-App auf die aktuelle Version bringen, um loszulegen.

Pokémon XD in Switch Online und der aktuelle GameCube-Kader

Welche Inhalte bekommen Abonnenten jetzt neu? Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis ist bereits der neunte Titel, der es in die wachsende GameCube-Bibliothek des Nintendo Switch Online + Erweiterungspakets schafft. Das letzte Update gab es im Januar 2026, als Fire Emblem: Path of Radiance überraschend ergänzt wurde.

Interessant ist auch der Zeitstrahl: Die Ankunft von Pokémon XD in der GameCube-App wurde bereits im April 2025 während einer Nintendo Direct erwähnt, bevor es am Pokémon Day 2026 dann konkreter wurde. Parallel baut Nintendo sein Retro-Angebot weiterhin in Wellen aus, zuletzt etwa rund um den Mario Day 2026 mit zusätzlichen Klassikern.

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Welche GameCube-Spiele sind im März 2026 enthalten? Zum aktuellen Zeitpunkt umfasst die Auswahl im Erweiterungspaket folgende GameCube-Titel:

Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis

Chibi-Robo! Plug Into Adventure

Fire Emblem: Path of Radiance

F-Zero GX

Luigi’s Mansion

SoulCalibur II

Super Mario Strikers

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Wario World

Darum geht es in Der Sturm der Finsternis

Was macht Pokémon XD so besonders? Das 2005 erstmals veröffentlichte Abenteuer ist ein rundenbasiertes RPG, das sich spielerisch an der dritten Hauptgeneration orientiert, inklusive Fähigkeiten, die Kämpfe spürbar beeinflussen können. Als Nachfolger von Pokémon Colosseum führt es erneut in die Orre-Region und setzt auf eine Story rund um das Fangen und Reinigen von Crypto-Pokémon.

Im Mittelpunkt steht dabei auch ein besonders prominentes Aushängeschild: Crypto-Lugia, das bereits auf dem Cover stark in Szene gesetzt wird. Außerdem feierte Pokémon XD die ersten Auftritte von zwei späteren Pokémon der vierten Generation, nämlich Mampfaxo und Mobai.

Warum sorgt die Reihenfolge für Diskussionen? Viele Fans wundern sich, dass Pokémon XD nun in der App gelandet ist, während Pokémon Colosseum zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin fehlt. Wann das Original nachgereicht wird, ist bislang offen.

Wichtiger Haken bei Pokémon XD auf Switch Online

Welche Einschränkung betrifft das neue Retro-Release? Die Switch-Online-Version bietet keine Verbindung zu anderen Pokémon-Spielen oder Apps. Damit entfällt ein Kernfeature der GameCube-Fassung: Damals konnte man über ein spezielles Kabel zwischen Game Boy Advance und GameCube gereinigte Pokémon in Editionen der dritten Generation übertragen, darunter Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün, und umgekehrt GBA-Teams für Kämpfe in Pokémon XD nutzen.

Diese Art der Verknüpfung gibt es auf Switch Online nicht. Konkret bedeutet das auch: Pokémon XD ist nicht mit Pokémon HOME kompatibel, was in der Community bereits für deutliche Kritik gesorgt hat. Für manche ist das besonders bitter, weil damit aus ihrer Sicht ein zentraler Anreiz des Originals wegfällt.

Was bleibt trotzdem erhalten? Wer vor allem das Abenteuer selbst spielen will, kann aufatmen: Die Hauptkampagne lässt sich vollständig durchspielen, inklusive der Jagd auf Crypto-Pokémon und der typischen Orre-Atmosphäre, die sich klar von den klassischen Hauptspielen abhebt.

Wie steht ihr zur Veröffentlichung von Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis im Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket, und stört euch die fehlende Pokémon HOME-Anbindung oder ist euch das egal? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.