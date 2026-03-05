GTA Online – Diese Woche zwei seltene Nummernschilder freischalten und sichern

In GTA Online sind seltene Nummernschilder so etwas wie eine digitale Trophäe: Sie fallen im Straßenverkehr sofort auf, sind oft nur zeitlich begrenzt verfügbar und landen deshalb schnell auf der Wunschliste von Sammlern. Diese Woche kannst du dir gleich zwei seltene Kennzeichen sichern, wenn du die richtigen Aktivitäten ansteuerst und ein paar typische Stolperfallen vermeidest.

Wichtig ist vor allem das Timing: Einige Schilder sind nur über bestimmte Event-Playlists oder zeitlich rotierende Inhalte erreichbar. Wenn du das jetzt erledigst, hast du am Ende der Woche zwei zusätzliche Platten in deiner Auswahl und kannst sie anschließend auf weitere Fahrzeuge übertragen.

Die zwei seltenen Kennzeichen dieser Woche

Welche zwei Rare License Plates sind diese Woche verfügbar? Es geht um zwei Nummernschilder, die du über zeitlich begrenzte beziehungsweise rotierende GTA-Online-Inhalte freischalten kannst. Der Knackpunkt: Beide sind nicht einfach im Kennzeichen-Menü kaufbar, sondern werden über konkrete Schritte in dieser Woche verdient.

Damit du nicht Zeit in die falschen Modi steckst, gilt als Faustregel: Erst das jeweilige Wochenziel abschließen, dann das Fahrzeug, mit dem du es geschafft hast, sauber in eine Garage bringen und erst danach am Tuning-Shop die Platte aktiv auswählen.

Rare Plate 1 über das Wochenziel sichern

Wie bekommst du das erste seltene Kennzeichen? Das erste Schild hängt an einem Wochenziel, das du in GTA Online innerhalb der aktuellen Event-Woche abschließen musst. Solche Ziele sind typischerweise an eine bestimmte Aktivität gekoppelt, zum Beispiel eine hervorgehobene Serie, eine Event-Playlist oder eine Wochenherausforderung.

So gehst du sicher vor, damit das Kennzeichen wirklich gespeichert wird:

Starte die Aktivität, die diese Woche als Wochenziel beziehungsweise Event-Highlight läuft, und schließe sie regulär ab. Nutze möglichst ein Fahrzeug, das du anschließend in einer deiner Garagen abstellen kannst. Fahre nach dem Abschluss in eine Garage, damit der Spielstand sauber aktualisiert wird. Gehe erst danach in eine Werkstatt und prüfe im Kennzeichen-Menü, ob das neue Schild auswählbar ist.

Rare Plate 2 über rotierende Inhalte freischalten

Wie erhältst du das zweite seltene Kennzeichen? Das zweite Schild bekommst du über einen rotierenden Inhalt, der in dieser Woche verfügbar ist. In GTA Online sind das häufig zeitlich wechselnde Listen, Modi oder besondere Fahrzeug-Setups, bei denen Rockstar bestimmte kosmetische Belohnungen oder Freischaltungen mitlaufen lässt.

Damit du nicht in der Warteschleife landest oder am Ende ohne Platte dastehst, helfen diese Schritte:

Aktiviere die passende Playlist oder den rotierenden Modus direkt über die aktuellen Highlights im Spiel. Beende die Aktivität bis zum Ergebnisbildschirm, statt vorher zu verlassen. Wechsle danach in eine Sitzung und lagere das verwendete Fahrzeug einmal ein. Kontrolliere in der Werkstatt, ob das Kennzeichen nun in deiner Auswahl auftaucht.

So speicherst du seltene Kennzeichen dauerhaft

Wie verhinderst du, dass die Kennzeichen wieder verschwinden? Viele verlieren rare Plates nicht, weil sie falsch freigeschaltet wurden, sondern weil sie den Speicherschritt überspringen oder direkt nach der Aktivität das Spiel verlassen. Am sichersten ist es, nach jedem Unlock bewusst einen kleinen Speicherrhythmus einzuhalten.

Nach dem Freischalten einmal die Sitzung wechseln oder kurz in eine Immobilie gehen.

Das betroffene Fahrzeug in einer Garage abstellen und wieder herausfahren.

Erst dann in der Werkstatt die Platte aktiv auswählen und die Änderung kaufen.

Wenn du die Platte einmal sauber auf einem Fahrzeug gespeichert hast, kannst du sie in der Regel auch später auf weitere passende Fahrzeuge übertragen, solange sie im Kennzeichen-Menü auswählbar bleibt.

Praktische Tipps für schnelle Runs

Welche Fahrzeuge und Vorbereitung sparen Zeit? Wenn du die Schilder möglichst effizient einsammeln willst, nimm ein Fahrzeug, das du sicher in deiner Garage hast und das nicht gerade am Limit deiner Stellplätze hängt. Achte außerdem darauf, genug GTA-Dollar für eine schnelle Tuning-Änderung parat zu haben, damit du die neue Platte sofort festschreiben kannst.

Zusätzlich lohnt es sich, direkt nach dem Unlock einmal kurz in eine Werkstatt zu fahren, statt erst später. So reduzierst du das Risiko, dass du den Überblick verlierst, welches Schild du schon gesichert hast.

Hast du dir die beiden seltenen Nummernschilder diese Woche schon geholt, und auf welche Autos kommen sie bei dir zuerst? Schreib es gern in die Kommentare.