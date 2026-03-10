LEGO Super Mario 2026 startet wohl mit einem teuren Premium-Set

Das LEGO Super Mario Jahr 2026 startet offenbar nicht mit einem kleinen Mitbringsel, sondern mit einem Set, das direkt ins Portemonnaie geht: Das erste angekündigte Set des Jahres soll deutlich teurer ausfallen als viele der üblichen Erweiterungssets. Für Fans der Reihe klingt das nach einem echten Blickfang, für Sparfüchse nach einer Ansage.

Gerade weil LEGO Super Mario in den letzten Jahren häufig über modular aufgebaute Spielsets und mittelgroße Ergänzungen lief, ist ein hochpreisiger Einstieg in 2026 ein spannender Kurswechsel. Noch bevor das restliche Line-up des Jahres komplett greifbar ist, sorgt ausgerechnet dieser Premium-Start für Gesprächsstoff.

Ein Premium-Start ins Jahr 2026

Worum geht es beim ersten LEGO Super Mario Set 2026? Im Kern steht die Erwartung, dass LEGO 2026 direkt mit einem Set in einer höheren Preisklasse aufschlägt, statt zunächst auf kleinere, zugänglichere Erweiterungen zu setzen. Genau das macht die Ankündigung so interessant, weil sie eine klare Richtung vorgibt: mehr Display-Faktor, mehr Teile, mehr Sammler-Charakter.

Solche teureren LEGO Super Mario Releases sind häufig darauf ausgelegt, nicht nur im Spielbetrieb zu funktionieren, sondern auch im Regal Eindruck zu machen. Wer die Serie bislang eher als interaktives Bau- und Spielsystem genutzt hat, bekommt damit möglicherweise ein Set, das stärker in Richtung großer Bau-Showpiece geht.

Für viele dürfte das auch eine Frage der Prioritäten werden: Greifst du zum Jahresauftakt zum teuren Highlight oder wartest du, bis die kleineren Sets nachziehen, die das Budget weniger belasten und das System Schritt für Schritt erweitern?

Preis, Verfügbarkeit und was das für Deutschland bedeutet

Wie teuer wird das Set in Euro und wann ist es verfügbar? Konkrete, offiziell bestätigte Euro-Preise und ein fixer Termin für Deutschland stehen bei solchen frühen Set-Infos oft erst dann final fest, wenn LEGO die Produktseite im deutschen Shop live schaltet. Klar ist aber: Die Erwartungshaltung dreht sich um ein Set, das im Vergleich zu typischen LEGO Super Mario Erweiterungen spürbar höher angesiedelt ist.

Wenn du das Set direkt zum Start möchtest, lohnt sich erfahrungsgemäß der Blick auf die üblichen deutschen Verkaufskanäle: LEGO selbst, große Elektronikmärkte und etablierte Spielwarenhändler. Bei stark nachgefragten Super Mario Highlights kann es zum Launch außerdem passieren, dass die ersten Kontingente zügig vergriffen sind und Nachlieferungen etwas brauchen.

Unterm Strich wirkt dieser teure Jahresauftakt wie ein Signal: 2026 könnte für LEGO Super Mario stärker auf Prestige-Sets setzen, die eher als großes Geschenk, Sammlerstück oder Highlight fürs Setup gedacht sind, statt als günstiger Einstieg für zwischendurch.

Wie siehst du das: Sind teure LEGO Super Mario Sets für dich ein Must-have, oder wünschst du dir zum Jahresstart lieber preislich kleinere Erweiterungen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.