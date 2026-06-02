Leak listet elf neue LEGO-Pokémon Smart-Play-Sets für August 2026

Ein umfangreicher Leak bringt frischen Wind in die Gerüchteküche rund um LEGO und Pokémon: Gleich elf neue Sets sollen Teil einer kommenden Smart-Play-Welle sein, die demnach im August 2026 starten könnte. Auffällig ist dabei die Mischung aus kleinen Szenen für den schnellen Aufbau und großen Duell-Dioramen, die klar auf Interaktion und Wiederbespielbarkeit ausgelegt sind.

Die Informationen kursieren derzeit in der Community, unter anderem über den X-Account The Brick News. Spannend ist vor allem, dass viele der Sets nicht nur ein einzelnes Pokémon in den Fokus stellen, sondern gleich zwei Figuren in eine konkrete Situation setzen. Das passt zum Smart-Play-Ansatz, der offenbar stärker auf dynamische Umgebungen und spielerische Features als auf reine Display-Modelle abzielt.

Leak zu den neuen Smart-Play-Sets

Welche LEGO-Pokémon-Sets sind im Leak genannt? Laut der geleakten Auflistung umfasst die Smart-Play-Reihe insgesamt elf Sets, darunter Konzerte, Laborszenen, Trainings-Orte und mehrere Battle-Aufbauten. Die Setnummern und Teilezahlen wirken dabei wie ein vollständiger Produktblock, inklusive kleinerer Einstiegssets.

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Hier ist die komplette Liste der im Leak genannten Smart-Play-Sets:

72155 Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof – 240 Pieces

72156 Trainer’s Buggy Adventure with Squirtle – 320 Pieces

72157 Charmander and Geodude’s Cavern Clash – 198 Pieces

72159 Jigglypuff Concert – 88 Pieces

72161 Drone Search for Mythical Mew – 429 Pieces

72162 Eevee and Lapras’s Treasure Hunt – 623 Pieces

72163 Mewtwo’s Lab Break – 605 Pieces

72164 Training House with Pikachu – 400 Pieces

72165 Umbreon Vs. Garchomp Championship Battle – 831 Pieces

72166 Cubone and Gengar’s Spooky Showdown – 782 Pieces

72167 Charizard Vs. Jolteon Ultimate Battle – 751 Pieces

Umfang, Highlights und Set-Größen

Wie groß fällt die Smart-Play-Welle aus? Rein nach Teilezahl deckt der Leak eine enorme Bandbreite ab. Das kleinste Set ist das Pummeluff-Konzert mit 88 Teilen, während der Nachtara gegen Knakrack Meisterschaftskampf mit 831 Teilen als größtes Set der Liste heraussticht. Dazwischen liegen mehrere mittlere bis große Boxen, die nach typischen Spielset-Maßstäben klingen und sich klar an Fans richten, die mehr als nur eine Figur bauen wollen.

Gerade die großen Duell-Sets könnten für viele der eigentliche Reiz sein, weil sie gleich mehrere Pokémon, eine Arena oder Kulisse und vermutlich etliche interaktive Bauelemente kombinieren. Zusätzlich sticht Mewtus Labor-Ausbruch mit 605 Teilen als Szenario-Set heraus, das nach Story-Flair und ikonischer Gen-1-Atmosphäre schreit, während Evoli und Lapras Schatzsuche mit 623 Teilen eher auf Abenteuer und Entdecken setzt.

Smart Play als Fokus auf Action statt Vitrine

Was deutet der Leak beim Smart-Play-Konzept an? Die Set-Titel legen nahe, dass LEGO hier besonders auf inszenierte Spielmomente setzt. Viele Boxen kombinieren zwei Pokémon in einer klaren Konflikt- oder Event-Situation, was sich ideal für nachgestellte Kämpfe, kleine Geschichten oder Sammel-Szenen eignet. Dazu passen auch die Umwelt-Settings wie Höhlen, Labor, Trainingshaus oder Meisterschaftskampf.

Wenn sich das Release-Fenster im August 2026 bestätigt, dürfte das für Sammler und alle, die Pokémon lieber bauen als nur im Team zu haben, ein ziemlich heißer Sommer werden. Und da in den Leak-Infos bereits anklingt, dass diese elf Sets nur ein Teil dessen sein sollen, was für die LEGO-Pokémon-Reihe noch geplant ist, könnte 2026 für dieses Crossover erst der Anfang der großen Welle sein.

Welche der geleakten Boxen würdet ihr euch am ehesten holen, und welches Pokémon fehlt euch in der Smart-Play-Reihe bisher komplett? Schreibt es gern in die Kommentare.