Marathon Update 1.0.5.3 – Bubble Shield und Nahkampf deutlich abgeschwächt

Bungie hat Marathon am 8. April 2026 mit Update 1.0.5.3 erneut nachjustiert und dabei vor allem zwei Baustellen ins Visier genommen, die aktuell viele Runs prägen: Bubble Shield und Nahkampf. Nach dem Launch im März wurde der Extraction-Shooter bereits mit mehreren Patches versorgt, häufig getrieben durch Community-Feedback und spürbare Quality-of-Life-Verbesserungen.

Trotz des flotten Tempos mehren sich aber zuletzt Berichte, dass die Spielzahlen nach dem starken Start sinken. Umso wichtiger wird das nächste größere Inhaltszeichen am Horizont: Am 14. April 2026 soll ein großes Mid-Season-Update erscheinen, während im Juni mit Saison 2 die nächsten Content-Drops anstehen.

Die wichtigsten Änderungen in Update 1.0.5.3

Was ändert sich mit dem neuen Patch konkret? Das Update dreht an zentralen Stellschrauben im Gunfight und soll extrem dominante Optionen einbremsen, ohne sie komplett unbrauchbar zu machen. Besonders auffällig: Bubble Shield ist nun seltener und insgesamt fragiler, während Messer-Angriffe gegen andere Runner weniger explosiv ausfallen.

Die vollständigen Kernpunkte aus den Patch Notes im Überblick:

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Messer: Maximale Sprungdistanz beim Angriff um etwa 10 Prozent reduziert, Zielwinkel um etwa 20 Prozent verkleinert.

Maximale Sprungdistanz beim Angriff um etwa 10 Prozent reduziert, Zielwinkel um etwa 20 Prozent verkleinert. Bubble Shield: Seltenheit von Deluxe (blau) auf Superior (lila) erhöht.

Seltenheit von Deluxe (blau) auf Superior (lila) erhöht. Bubble Shield: Schild-HP um 33 Prozent reduziert.

Schild-HP um 33 Prozent reduziert. Bubble Shield: Frühere Anfälligkeit gegenüber Volt-Waffenschaden entfernt.

Frühere Anfälligkeit gegenüber Volt-Waffenschaden entfernt. Bubble Shield: Widerstand gegen UESC-Schaden um 17 Prozent erhöht.

Widerstand gegen UESC-Schaden um 17 Prozent erhöht. Runner-Werte, Nahkampfschaden: Bonus durch den Stat gegen gegnerische Runner von maximal 100 Prozent auf maximal 50 Prozent reduziert. Schaden gegen Nicht-Runner bleibt unverändert.

Zusätzlich wurden mehrere Systeme außerhalb des reinen Kampfes bereinigt. Bungie hat weitere Grapple-bezogene Slide-Cancel-Exploits beim Thief gefixt, einen nervigen Vertrags-Knackpunkt entfernt und Probleme in Menüs sowie auf einer Map adressiert.

Warum Bungie Nahkampf und Bubble Shield nerft

Warum greift Bungie ausgerechnet diese Builds an? Laut Entwickler-Notiz soll Nahkampf weiterhin als riskante, aber starke Option funktionieren, um in engen Distanzen etwa gegen Shotguns und SMGs mithalten zu können. Das Problem: Die entscheidenden Breakpoints für schnelle Kills seien zu früh in der Stat-Progression erreichbar gewesen, wodurch sich der maximale Output zu leicht einstellen ließ.

Nahkampf soll sich mächtig anfühlen, aber das Maximum soll das Ergebnis sinnvoller Build-Entscheidungen und Upgrade-Progression sein. Mit den Anpassungen soll das Messer ein starkes Backup bleiben, aber mehr überlegtes Spiel verlangen.

Beim Bubble Shield ist die Marschrichtung ähnlich klar: Das Gadget bleibt ein starkes Tool, wird aber über Seltenheit und geringere HP stärker in den Loot- und Risiko-Kreislauf gedrückt. Gleichzeitig sorgt die veränderte Resistenz dafür, dass es sich situativ anders anfühlt, etwa gegenüber UESC-Druck oder Volt-Loadouts.

Weitere Fixes, nächste Termine und ein wichtiger Waffen-Nerf

Welche weiteren Probleme wurden im Patch behoben? Neben den Combat-Änderungen bringt Update 1.0.5.3 auch eine Reihe kleinerer, aber spürbarer Korrekturen. Dazu gehören Bugfixes rund um Vault und Armory, verlässlichere Refreshes bei Armory-Items und die Anpassung eines Traxus-Vertrags, der nicht länger in einem einzigen Run abgeschlossen werden muss.

Außerdem wurde auf der Map Cryo Archive ein Extraktionsproblem behoben: Ein Exfil-Countdown soll nicht mehr zurückgesetzt werden, wenn das erste Crew-Mitglied den Kreis verlässt, während andere noch darin stehen.

Parallel dazu hat Game Director Joe Ziegler am vergangenen Wochenende bereits einen weiteren großen Balance-Schritt bestätigt: Die beliebte Endgame-Waffe Biotoxic Disinjector wurde um 35 Prozent im Schaden reduziert. Der Grund: Die Waffe sei zu dominant und verstärke die Kluft zwischen Teams mit und ohne dieses Gerät.

Als nächster Fixpunkt steht nun das große Mid-Season-Update am 14. April 2026 an. Spätestens dann dürfte sich zeigen, ob Bungie nicht nur Balance-Probleme glättet, sondern auch neue Impulse setzt, um die Stimmung und Aktivität rund um Marathon wieder anzuschieben.

Wie fühlt sich Update 1.0.5.3 für euch an, und welche Baustellen sollten im Mid-Season-Patch als Nächstes dran sein? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.