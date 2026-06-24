Marathon Season 2 – PvE-Modus Vault Breaker ohne Loot-Extraktion kommt am 21. Juli

Bungie schraubt weiter am Rezept von Marathon und setzt in Season 2 stärker auf Inhalte, die auch ohne PvP-Druck funktionieren. Mit Vault Breaker steht jetzt der zentrale PvE-only-Modus fest, inklusive Release-Termin und einer Regeländerung, die das Extraction-Prinzip an einer entscheidenden Stelle auf den Kopf stellt.

Der neue Modus soll frischen Wind in die Endgame-Rotation bringen und gleichzeitig ein Problem umgehen, das in Extraction-Shootern schnell eskaliert: zu viel starker Loot, zu leicht verdient. Genau deshalb wird die Extraktion in Vault Breaker nicht so funktionieren, wie ihr es aus dem Kernspiel kennt.

So funktioniert Vault Breaker im Detail

Was ist Vault Breaker in Marathon? Vault Breaker ist ein dedizierter PvE-only-Playlist-Modus, der mit dem Midseason-Update am 21. Juli 2026 ins Spiel kommt. Gespielt wird auf der Endgame-Map Cryo Archive, wo ihr eine Reihe von Tresoren angeht, die im Verlauf zunehmend schwieriger werden.

Anders als einige frühere, eher experimentelle Setups ist Vault Breaker dabei nicht auf eine feste Teamgröße festgenagelt. Bungie öffnet den Modus für volle Crews, Duos und auch Solo-Runs, was vor allem für alle interessant ist, die Marathon lieber als PvE-Erfahrung spielen oder sich ohne PvP-Begegnungen an die Systeme herantasten wollen.

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Vault Breaker bringt außerdem ein eigenes Progressionsgefühl mit, denn der Modus nutzt ein separates Fortschrittssystem. Der Einstieg läuft nicht über das normale Loadout wie in den klassischen Runs, sondern über eine spezielle Startvoraussetzung.

Start am 21. Juli 2026 mit dem Midseason-Update

PvE-only auf Cryo Archive

Spielbar als Crew, Duo oder Solo

Progressiv schwerer werdende Vault-Abfolge

Eigene Progression im Modus

Die große Regeländerung bei der Extraktion

Warum könnt ihr in Vault Breaker keinen Loot extrahieren? Die wichtigste Änderung: Alles, was ihr in Vault Breaker an Items und Loot findet, kann nicht extrahiert werden. Das ist ein klarer Bruch mit der Grundidee von Marathon als Extraction-Shooter, in dem das Herausbringen der Beute normalerweise der Kern des Risikos und der Belohnung ist.

Stattdessen nehmt ihr aus dem Run eine neue Währung mit: Vault Data. Diese Daten funktionieren als Belohnungs- und Fortschrittswährung für den Modus und ersetzen damit den klassischen Loot-Transfer in eure reguläre Ausrüstungsschleife.

Mit Vault Data könnt ihr zwei Dinge tun: Ihr verbessert damit euren Vault Breaker Sponsored Kit und ihr kauft Ausrüstung, die in anderen Spielmodi nutzbar ist. Wichtig ist dabei auch, dass ihr überhaupt nur über dieses Sponsored Kit in die Warteschlange kommt, Vault Breaker ist also bewusst an einen eigenen Modusrahmen gebunden.

Die Begründung dahinter ist nachvollziehbar: Cryo Archive soll sich erkunden lassen, ohne dass die reguläre Ökonomie durch low-risk, high-powered Loot aus einem sicheren PvE-Umfeld aus dem Gleichgewicht gerät. Bungie will damit verhindern, dass sich starke Beute zu leicht stapelt und PvP oder reguläre Runs indirekt entwertet.

Kein Extrahieren von gefundenen Items und Loot

Belohnung über Vault Data statt Beute-Transfer

Upgrade-Pfad für das Vault Breaker Sponsored Kit

Gear-Käufe möglich, die in anderen Modi verwendbar sind

Zugang nur über das spezielle Sponsored Kit

Season 2 als Kurskorrektur für Marathon

Welche Rolle spielt Vault Breaker für die Zukunft von Marathon? Der PvE-Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Bungie sichtbar versucht, Marathon breiter aufzustellen und schneller auf Feedback zu reagieren. In Season 2 wurden bereits PvE-orientierte Ansätze getestet, etwa mit dem experimentellen Modus Sponsored Survival, bei dem zunächst eine Crew auf der Map Night Marsh unterwegs ist und später Solo-Rooks hinzukommen, um die Spannung zusätzlich zu erhöhen.

Vault Breaker wirkt nun wie die konsequentere Variante: ein klar abgegrenzter PvE-only-Playlist-Modus, der die Endgame-Map nutzt, gleichzeitig aber mit einer eigenen Progression und der Vault-Data-Währung ein separates Belohnungsmodell etabliert. Das ist nicht nur ein neues Angebot für PvE-Fans, sondern auch ein Versuch, das Ökonomie- und Balancing-Thema elegant zu umschiffen.

Parallel dazu deutet Bungie weitere Anpassungen für den Rest von Season 2 an. Unter anderem soll The Cradle zusätzliche Features bekommen, darunter schnelleres Vorankommen und eine Art Prestige-System nach dem Maxen der Werte, das einzigartige Cosmetics sowie einen zusätzlichen maximalen Energiepunkt in Aussicht stellt.

Was haltet ihr von Vault Breaker und der Entscheidung, Loot nicht mehr klassisch zu extrahieren, sondern über Vault Data zu lösen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.